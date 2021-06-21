اضبط جهازك على تردد القنوات الرياضية السعودية الجديد 1443 على جميع الأقمار الصناعية

أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون عن إطلاقها تردد القنوات الرياضية السعودية الجديدة في 24 من سبتمبر 2002، وكان الهدف من إنشائها هو تخصيصها لبث البرامج والمباريات الرياضية العربية والمحلية والأجنبية، واستطاعت إدارة القناة من جذب المشاهدين والمتابعين لها من كل مكان، بالإضافة إلى أن إدارة القنوات الرياضية السعودية استطاعت أن تتعاقد مع كبار الرياضيين للتعليق على المباريات مع تقديمهم للبرامج الرياضية أيضاً.

وبمرور الوقت استطاعت القناة التطوير من نفسها وحصلت على حق بث المسابقات الرياضية في المملكة، وأصبحت هي الناقل للدوري السعودي، بالإضافة بث مباريات الكؤوس السعودية بأنواعها، واستمر التقدم والازدهار في القناة من خلالها عرضها لبرامج التحليل الرياضي عقب انتهاء المباريات على يد نخبة من الخبراء الرياضيين، واستهدفت قناة الرياضية السعودية زيادة عدد متابعيها عن طريق استضافة كبار المعلقين الرياضيين للتعليق على المباريات.

تردد القنوات الرياضية السعودية الجديد 1443 على جميع الأقمار الصناعية

لم يقتصر اهتمام القائمين على القنوات الرياضية السعودية بنشاط واحد مثل كرة القدم بل امتد اهتمامها إلى مختلف أنواع الرياضة وعرضها لأهم المباريات الرياضية المختلفة، وتعمل القنوات الرياضية السعودية طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع وبدون انقطاع نهائي للبث، كما تستخدم أحدث التقنيات في البث المباشر، وبالجدول التالي تردد القنوات الرياضية السعودية في العديد من الأقمار الصناعية.

اسم القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نايل سات 12284 27500 5/6 عمودي عرب سات 12149 27500 5/6 عمودي ياه سات 12015 27500 5/6 عمودي HD بدر 4 11938 27500 5/6 أفقي HD بدر7 11230 27500 5/6 عمودي