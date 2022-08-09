تردد قنوات الرياضية السعودية الجديد SSC لمشاهدة دوري المحترفين وكأس الملك والسوبر

بعد ساعات من إعلان رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توقيع اتفاقية لبيع حقوق بث البطولات المحلية في المواسم المقبلة، ازدادت عمليات البحث عن تردد قنوات الرياضية السعودية، من أجل متابعة أقوى الدوريات العربية، سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، مع باقة من استديوهات تحليلية ولقاءات مباشرة من أرضية الملعب.

قنوات الرياضية السعودية

وفي تفاصيل العقد الجديد، أكدت الرابطة عن بيع حقوق بث بطولة الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي لمدة 3 مواسم مقبلة، مقابل 900 مليون ريال سعودي خاصة بنقل البطولات الثلاثة، مع توسيع قاعدة بث المباريات في الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا، وإذاعتها أيضًا عبر باقة الرياضة في تطبيق شاهد وأجهزة استقبال GOBX.

تردد SSC على القمر نايل سات

جدير بالذكر أن الموسم الجديد من الدوري السعودي ينطلق رسميًا يوم 25 أغسطس الجاري، ويُمكنكنم متابعته عبر تردد قنوات SSC على النايل سات عبر التردد الآتي:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصحيح 12284 12149 عمودي أفقي 27500 27500 5-6 5-6

تردد SSC على القمر عرب سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصحيح 12149 12015 أفقي عمودي 27500 27500 5-6 5-6

تردد SSC على القمر ياه سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصحيح 12418 11746 عمودي أفقي 27500 27500 5-68-9 5-68-9

ترددات رياضية تهمك:

أحدث ترددات دبي الرياضية 1 و2 hd وsd نايل وعرب سات

أحدث تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 و 3 On Time Sports hd