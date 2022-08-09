تردد قنوات الرياضية السعودية الجديد SSC لمشاهدة دوري المحترفين وكأس الملك والسوبر
بعد ساعات من إعلان رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توقيع اتفاقية لبيع حقوق بث البطولات المحلية في المواسم المقبلة، ازدادت عمليات البحث عن تردد قنوات الرياضية السعودية، من أجل متابعة أقوى الدوريات العربية، سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، مع باقة من استديوهات تحليلية ولقاءات مباشرة من أرضية الملعب.
قنوات الرياضية السعودية
وفي تفاصيل العقد الجديد، أكدت الرابطة عن بيع حقوق بث بطولة الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي لمدة 3 مواسم مقبلة، مقابل 900 مليون ريال سعودي خاصة بنقل البطولات الثلاثة، مع توسيع قاعدة بث المباريات في الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا، وإذاعتها أيضًا عبر باقة الرياضة في تطبيق شاهد وأجهزة استقبال GOBX.
تردد SSC على القمر نايل سات
جدير بالذكر أن الموسم الجديد من الدوري السعودي ينطلق رسميًا يوم 25 أغسطس الجاري، ويُمكنكنم متابعته عبر تردد قنوات SSC على النايل سات عبر التردد الآتي:
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معدل التصحيح
|
12284
12149
|عمودي
أفقي
|27500
27500
|
5-6
5-6
تردد SSC على القمر عرب سات
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معدل التصحيح
|12149
12015
|أفقي
عمودي
|27500
27500
|5-6
5-6
تردد SSC على القمر ياه سات
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معدل التصحيح
|12418
11746
|عمودي
أفقي
|27500
27500
|5-68-9
5-68-9
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