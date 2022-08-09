تقنية

تردد قنوات الرياضية السعودية الجديد SSC لمشاهدة دوري المحترفين وكأس الملك والسوبر

محمد سيد

بعد ساعات من إعلان رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توقيع اتفاقية لبيع حقوق بث البطولات المحلية في المواسم المقبلة، ازدادت عمليات البحث عن تردد قنوات الرياضية السعودية، من أجل متابعة أقوى الدوريات العربية، سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، مع باقة من استديوهات تحليلية ولقاءات مباشرة من أرضية الملعب.

تردد قنوات الرياضية السعودية الجديد SSC لمشاهدة دوري المحترفين وكأس الملك والسوبر

قنوات الرياضية السعودية

وفي تفاصيل العقد الجديد، أكدت الرابطة عن بيع حقوق بث بطولة الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي لمدة 3 مواسم مقبلة، مقابل 900 مليون ريال سعودي خاصة بنقل البطولات الثلاثة، مع توسيع قاعدة بث المباريات في الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا، وإذاعتها أيضًا عبر باقة الرياضة في تطبيق شاهد وأجهزة استقبال GOBX.

تردد قنوات الرياضية السعودية ssc 1444 الجديدة على جميع الأقمار

أحدث تردد قنوات الرياضية السعودية ssc على النايل سات وعربسات 2022

تردد قنوات الرياضية السعودية الجديد SSC لمشاهدة دوري المحترفين وكأس الملك والسوبر

تردد SSC  على القمر نايل سات

جدير بالذكر أن الموسم الجديد من الدوري السعودي ينطلق رسميًا يوم 25 أغسطس الجاري، ويُمكنكنم متابعته عبر تردد قنوات SSC على النايل سات عبر التردد الآتي:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصحيح

12284

12149

 عمودي

أفقي

 27500

27500

5-6

5-6
تردد قناة ssc السعودية الرياضية
تردد قناة ssc السعودية الرياضية

تردد SSC  على القمر عرب سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصحيح
12149

12015

 أفقي

عمودي

 27500

27500

 5-6

5-6

تردد قنوات ssc sport 2022 الرياضية السعودية على النايل سات وعرب سات

تردد SSC  على القمر ياه سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصحيح
12418

11746

 عمودي

أفقي

 27500

27500

 5-68-9

5-68-9

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محمد سيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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