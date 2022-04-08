تردد اذاعة القران الكريم 2022 على الراديو والنايل سات للاستمتاع بنفحات رمضان

يبحث الكثير من الجمهور المصري من المسلمين عن تردد اذاعة القرآن الكريم 2022 أو رقم إذاعة القرآن الكريم على الراديو، حيث أن إذاعة القرآن الكريم لها أهمية كبيرة لدى الجمهور المصري الذي لا يبدأ صباحه بغيرها، لذلك نحن اليوم بصدد عرض تردد اذاعة القران الكريم 2022 وكذلك رقم إذاعة القرآن الكريم على الراديو واستقبالها بسهولة، ومن أهم البرامج التي يمكنك سماعها بضبط تردد اذاعة القران الكريم 2022 هي بريد الإسلام، وشخصيات من الدين الإسلامي، وكذلك التلاوات العذبة بصوت أكبر الشيوخ والمقرئين المصريين القدامى والجدد مثل الشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمود خليل الحصري.

رقم إذاعة القرآن الكريم على الراديو

تبث إذاعة القرآن الكريم على الراديو على تردد 98.2 في مدينة القاهرة الكبرى.

تبث إذاعة القرآن الكريم على الراديو على تردد 99.6 في مدينة المحلة الكبرى.

تبث إذاعة القرآن الكريم على الراديو على تردد 90.1fm في مدينة الإسكندرية وما حولها.

تبث إذاعة القرآن الكريم على الراديو على تردد 98.0fm في مدينة بورسعيد.

تردد اذاعة القرآن الكريم 2022

يمكنك كذلك استقبال تردد إذاعة القرآن الكريم 2022 على القمر الصناعي نايل سات عن طريق ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك بعد تحويل مؤشر الريموت إلى الراديو على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي.

اسم القناة: El Qur’an Kareem

اسم القمر: نايل سات

تردد القناة: 11766

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚