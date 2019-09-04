تردد أون سبورت on sport الرياضية
تردد أون سبورت on sport الرياضية
تقنية

استمتع مع تردد أون سبورت on sport الرياضية : سبتمبر 2019 ⚽ الناقلة مباريات الدوري العام المصري .. استوديوهات تحليلية رياضية متميزة

بواسطة ندى أيمن 0

تردد أون سبورت on sport الرياضية الناقلة للعديد من مباريات الدوري المصري الممتاز، الموسم الجديد، وتقوم أيضا بعرض مباريات قناة تشيلسي الانجليزية العارضة لمباريات الدوري الانجليزي، تعرف على تردد أون سبورت on sport وطريقة إدخال التردد على جهاز الاستقبال لديك على قمر نايل سات.



وهي قناة رياضية مجانية، فازت ببث مباشر وحصري لجميع مباريات الدوري المصري، موسم 2017-2018، والتي تتنافس فيه جميع الفرق المصرية، بقيادة الفريق الأهلي، بالفوز بدرع الدوري في الموسم الحالي، وتشاركها البث الحصري لمباريات الدوري قنوات دي ام سي الرياضية وقناة النيل الرياضية.

تردد أون سبورت on sport الرياضية



يرتفع البحث على القنوات الناقلة لمباريات الدوري، وبالأخص المباريات الهامة والكبيرة التي يرتفع فيها الحماس والمنافسة، خاصة المباريات التي يشارك الأهلي المصري فيها، وأبرز تلك القنوات هي القناة الشابة أون سبورت الرياضية.

القمرالترددالترميزالاستقطاب
نايل سات10853 (h)27500أفقي 3/4


تردد أون سبورت on sport الرياضية

كانت القناة ملك رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، باسم أون تي في، وقام السيد أبو هشيمة بشراؤها وتطويرها، وانبثقت العديد من القنوات من هذه القناة، منها قناة أون سبورت، وتمتلك القناة شعبية كبيرة لتميزها، وتميز البرامج الرياضية والمعلقين فيها، كما تقوم ببث مباريات الدوري المصري بخاصية اتش دس المتميزة وعالية النقاء، مما يجعلها تتفوق على العديد من القنوات الموجودة في الساحة الإعلامية.



تردد أون سبورت on sport الرياضية

آخر تحديث2017/12/13
تردد القناة10853
معدل الترميز27500
معامل الخطأ5/6
الاستقطابعمودي (H)
التصنيفالقمر النايل سات 7°W
معلوماتلا يوجد

 

  • تردد أون سبورت on sport الرياضية
    تردد أون سبورت on sport الرياضية
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وقناة أون سبورت حاليا على بداية الطريق وذلك لتخطي المحلية وللإقليمية، ويرجع ذلك بسبب تغطية بثها الواسع لكامل المنطقة العربية وتخطى ذلك أيضا لدرجة تخطى البث ليشمل أجزاء كبيرة من أوروبا.

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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