استمتع مع تردد أون سبورت on sport الرياضية : سبتمبر 2019 ⚽ الناقلة مباريات الدوري العام المصري .. استوديوهات تحليلية رياضية متميزة
تردد أون سبورت on sport الرياضية الناقلة للعديد من مباريات الدوري المصري الممتاز، الموسم الجديد، وتقوم أيضا بعرض مباريات قناة تشيلسي الانجليزية العارضة لمباريات الدوري الانجليزي، تعرف على تردد أون سبورت on sport وطريقة إدخال التردد على جهاز الاستقبال لديك على قمر نايل سات.
وهي قناة رياضية مجانية، فازت ببث مباشر وحصري لجميع مباريات الدوري المصري، موسم 2017-2018، والتي تتنافس فيه جميع الفرق المصرية، بقيادة الفريق الأهلي، بالفوز بدرع الدوري في الموسم الحالي، وتشاركها البث الحصري لمباريات الدوري قنوات دي ام سي الرياضية وقناة النيل الرياضية.
تردد أون سبورت on sport الرياضية
يرتفع البحث على القنوات الناقلة لمباريات الدوري، وبالأخص المباريات الهامة والكبيرة التي يرتفع فيها الحماس والمنافسة، خاصة المباريات التي يشارك الأهلي المصري فيها، وأبرز تلك القنوات هي القناة الشابة أون سبورت الرياضية.
|القمر
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|نايل سات
|10853 (h)
|27500
|أفقي 3/4
تردد أون سبورت on sport الرياضية
كانت القناة ملك رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، باسم أون تي في، وقام السيد أبو هشيمة بشراؤها وتطويرها، وانبثقت العديد من القنوات من هذه القناة، منها قناة أون سبورت، وتمتلك القناة شعبية كبيرة لتميزها، وتميز البرامج الرياضية والمعلقين فيها، كما تقوم ببث مباريات الدوري المصري بخاصية اتش دس المتميزة وعالية النقاء، مما يجعلها تتفوق على العديد من القنوات الموجودة في الساحة الإعلامية.
تردد أون سبورت on sport الرياضية
|آخر تحديث
|2017/12/13
|تردد القناة
|10853
|معدل الترميز
|27500
|معامل الخطأ
|5/6
|الاستقطاب
|عمودي (H)
|التصنيف
|القمر النايل سات 7°W
|معلومات
|لا يوجد
- مشاهدة قناة أون سبورت مباشر عبر رابط البث المباشر لقناة أون سبورت على قناتها الرسمية على اليوتيوب
- كما يمكنك أيضا متابعة القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى على صفحتها الرسمية على الفيس بوك
- أون سبورت على صفحتها الرسمية على توتير
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وقناة أون سبورت حاليا على بداية الطريق وذلك لتخطي المحلية وللإقليمية، ويرجع ذلك بسبب تغطية بثها الواسع لكامل المنطقة العربية وتخطى ذلك أيضا لدرجة تخطى البث ليشمل أجزاء كبيرة من أوروبا.