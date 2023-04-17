تردد أون تايم سبورت ضبطها على النايل سات بصيغة hd لمتابعة مباريات الدوري المصري 2023

تحتل ترددات القنوات الرياضية نسبة بحث عالية، حيث تنوعت هذه القنوات في نقل مختلف البطولات الرياضية، وعلى رأسها بطولات كرة القدم معشوقة الجماهير في العالم، وقد حجز تردد أون تايم سبورت مكانه بين الترددات للقنوات الرياضية، حيث تهتم إدارة القناة بتقديم محتوي متميز وراقي، لخدمة محبي الرياضة من مختلف الفئات والأعمار، وكان لتنوع ما تقدمه القناة صدي واسع في جذب قاعدة عريضة من الجمهور المصري والعربي، حيث تنقل مباريات الدوري المصري لكرة القدم، بالإضافة لبطولات الكرة الطائرة والسلة والفروسية وغيرها من البطولات الفردية، ونقدم لكم متابعينا الأعزاء فيما يلي التردد الحديث لقنوات on time sports، بقنواته الثلاث المتخصصة في نقل المحتوي الرياضي.

تردد قنوات أون تايم سبورت 1، 2، على النايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11861 V 27500 5/6

أهم برامج القناة

جمهور التالتة تقديم إبراهيم فايق.

ملاعب الأبطال مع إبراهيم المزين.

ستاد مصر تقديم ميرهان عمر.

أخبار ON TIME SPORTS مع فرح علي.

ملعب أون تايم تقديم أحمد شوبير.

قناة ON TIME SPORTS

بدأ بث القناة في 2017 تحت مسمي أون سبورت، ثم تم دمجها مع قناة تايم سبورت، لتظهر بالشكل الحالي تحت مسمي أون تايم سبورت مع بدايات 2020، وذلك لرفع جودة المحتوي المقدم عبر شاشتها، والذي يقدم مجاناً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتنقل القناة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، كأس مصر، وكذا كأس السوبر المصري، مباريات كرة السلة واليد والطائرة المصرية، وغيرها من البطولات الدولية والعالمية التي يتم شراء حقوق بثها.

موعد مباريات الأسبوع 26 من الدوري المصري 2023

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي X سموحة الإثنين 17/4/2023، الساعة 9,15 مساءً بتوقيت القاهرة أون تايم سبورت 1 الزمالك X المقاولون العرب الإثنين 17/4/2023، الساعة 9,15 مساءً بتوقيت القاهرة ON TIME SPORTS 2

وتقام مباراة الأهلي ضد سموحة على ملعب ستاد برج العرب، على أن يقام لقاء الزمالك والمقاولون العرب، على ستاد القاهرة الدولي، ويستضيف الاستوديو التحليلي للمباراتان مشاهير التحليل الرياضي، لتوضيح أهم الخطط للعب قبل بدأ المباراة لكلا اللقاءين، بالإضافة لتحليل الفنيات بين الشوطين وعقب انتهاء المباراتان.