تردد:قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي لعام 2019-2020







، تعتبر قناة ناشونالجيوجرافيك أبو ظبي أحد أهم القنوات الوثائقية في الوطن العربي والشرق الأوسط فهي تقدم من خلال بثها العديد والعديد من البرامج والفلام الوثائقية الشيقة، التي يتابعها الجمهور العربي بشغف كبير، وتتنوع برامجها من حيث الأفلام الخاصة بالبرية، وعالم الحيونات، والبرامج العلمية، التي تشرح علوم الفزياء والكمياء، وبرامج أخري عن الفضاء الخارجي والكون، وبرامج عن الطهي وأنواع الأطعمة والوجبات حول العالم وبرامج أخري كثيرة.







تفاصيل برامج ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي







هناك العديد والعديد من البرامج التي تذاع بشكل حصري علي قناة جيوجرافيك أبو ظبي، ولكن سوف نذكر أشهرها وأكثرها متابعة، ويأتي في المقام الأول الأفلام الوثائقية عن الحرب العالمية الأولي والثانية، والتي تقسم إلي عدة أقسام، منها برنامج خاصة بالمعدات وأسلحة الحرب التي أستخدمها الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية، ويسمي “هياكل نازية” وهناك برنامج أخر يحكي عن تفاصيل أشهر المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ومنها علي سبيل المثال معركة “ستالينغراد في روسيا والتي تعتبر من اكبر المعارك في تاريخ البشرية .

برامج تعلمية وهناك أيضا نصيب كبير من المشاهدة لبرنامج علم البسطاء، وهو يعتبر من أكثر البرامج التعليمية التي تهتم بشرح قوانين الفزياء والكمياء، والعلوم الرياضية، للمشاهد بكل دقة ووضوح من خلال مشاهد تمثيلية







تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي

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التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل الخطأ القطبية 12،226 عبر نايل سات 27500 5/6 أفقي 11804 عبر عرب سات 27500 5/6 أفقي