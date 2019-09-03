تردد ام بي سي برو Mbc Pro
تردد ام بي سي برو Mbc Pro
تقنية

ترددقناة الرياضية السعودية KSA SPORTS سبتمبر 2019 “موقع دوري بلس” ⚽ مباريات الدوري السعودي عبر قمر نايل سات وعرب سات

بواسطة ندى أيمن 0

تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS على قمر عرب سات ونايل سات، قد أصبحت محل بحث في الكثير من البلاد العربية، ويرجع ذلك لسخونة وقوة الدوري السعودي للمحترفين، والذي أصبح له الكثيرين من العشاق في العديد من البلدان العربية، والقناة السعودية الرياضية هي الناقل الرسمي والحصري للدوري السعودي للمحترفين، فالقناة تنقل جميع المباريات الخاصة بالدوري السعودي وأيضا العديد من المباريات الودية الدولية، كما تتمير القناة بالاستوديوهات التحليلية الشيقة والمميزة، فالقناة تستضيف أشهر المحللين الرياضيين وكذلك المعلقين على المباريات.



بدأت قنوات السعودية الرياضية  منذ حوالي 3 سنوات، وتربعت على عرش القنوات الرياضية المتخصصة بالمملكة العربية السعودية، فقد  حصلت على حقوق نقل البث المباشر والحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك لمدة عشر سنوات كاملة وبشكل حصري، وقد انفردت القناة بنقل وبث جميع المباريات، وذالك في مقابل مالي ضخم وغير مسبوق بالمملكة السعودية وهو 4.6 مليار ريال سعودي، وومن الجدير بالذكر أن القناة عملت على تطوير نفسها، وذلك من خلال  بث بتقنية HD.



تردد قناة السعودية الرياضية
تردد قناة السعودية الرياضية


كما تقوم القناة أيضاً بتغطية المباريات بعدد كبير من الكاميرات مما يجعل مشاهدتها غاية في المتعة والتشويق، هذا وقد وبدأت مجموعة القنوات منذ فترة في إطلاق قنوات أخري، وذلك بهدف التوسع من قناة واحدة إلى باقة رياضية شاملة.

كما يتم من خلال القناة  سبورت ، تحليل أداء الفرق المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك توقعات لنتائج المباريات، ومن الجدير بالذكر أن مجموعة القنوات السعودية يتم تقسيها لعدة أقسام وعدة أنظمة، وهذه القنوات تعمل بنظام HD وأيضا بنظام SD وجميع هذه القنوات تتميز بالجودة المرتفعة، ومجموعة  هذه القنوات تبث من خلال 7قنوات على هذه الترددات، وتقوم بالبث المباشر من أقمار ثلاثة:



تردد الرياضية السعودية

القناةالترددمعدل الترميزمعامل التصحيحالنمطالتعديلالقطبية
mbc pro12341275003/4DVB-S28PSKافقي

ترددات قنوات  Mbc Pro  كاملة كالتالي:

القمرالترددالاستقطابمعامل التصحيح
نايل سات11470V5/6
عرب سات12341H3/4
بدر 612341H3/4

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية HD على عرب ونايل سات

القمرالترددالاستقطابالترميز
النايل سات12284عمودي27500
العرب سات12149أفقي27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية SD

من خلال الجدول التالي نعرض عليكم تردد قناة الرياضية السعودية بالتقنية العادية SD وهي أيضا عالية الجودة للصوت والصورة، وتبث القناة برامجها بهذه التقنية على القمر المصري نايل سات، وكذلك القمر العربي عرب سات.

القمرالترددالاستقطابالترميز
النايل سات12149أفقي27500
العرب سات12015عمودي27500

تردد السعودية الرياضية الأولى والثانية

الترددالاستقطابمعامل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
12248رأسي أو عمودي275003/4

تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 6

الترددالاستقطابمعدل الترميزالتصحيح
11976عمودي275005/6

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تابع ترتيب الدوري السعودي ومباريات الدوري الممتاز، حيث ننقل مباريات كل جولة من الدوري الممتاز، ونتابع الترتيب بشكل مستمر من وقت لآخر، اضبط التردد الصحيح لمعرفة تردد قناة ام بي سي برو سبورت الرياضية الناقلة للدوري على عرب سات.

نتابع معكم تردد قناة الرياضية السعودية الناقلة لمباريات الدوري السعودي على عرب سات وبدر 6، ذلك الدوري الذي نال شعبية طاغية في قارة آسيا، بسبب الفرق القوية التي يتمتع بها الدوري السعودي الممتاز، والملقب بدوري عبد اللطيف جميل.

نتابع معكم ترتيب الفرق السعودية المشاركة في الدوري السعودي، وجدول المباريات لكل جولة أسبوعية، وكل التفاصيل الخاصة بمواعيد المباريات القادمة، ونتابع الترتيب بشكل مستمر بين الفرق المتنافسة، كما نتابع موعد المباريات القادمة بالدوري.

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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