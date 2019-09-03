ترددقناة الرياضية السعودية KSA SPORTS سبتمبر 2019 “موقع دوري بلس” ⚽ مباريات الدوري السعودي عبر قمر نايل سات وعرب سات

تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS على قمر عرب سات ونايل سات، قد أصبحت محل بحث في الكثير من البلاد العربية، ويرجع ذلك لسخونة وقوة الدوري السعودي للمحترفين، والذي أصبح له الكثيرين من العشاق في العديد من البلدان العربية، والقناة السعودية الرياضية هي الناقل الرسمي والحصري للدوري السعودي للمحترفين، فالقناة تنقل جميع المباريات الخاصة بالدوري السعودي وأيضا العديد من المباريات الودية الدولية، كما تتمير القناة بالاستوديوهات التحليلية الشيقة والمميزة، فالقناة تستضيف أشهر المحللين الرياضيين وكذلك المعلقين على المباريات.







بدأت قنوات السعودية الرياضية منذ حوالي 3 سنوات، وتربعت على عرش القنوات الرياضية المتخصصة بالمملكة العربية السعودية، فقد حصلت على حقوق نقل البث المباشر والحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك لمدة عشر سنوات كاملة وبشكل حصري، وقد انفردت القناة بنقل وبث جميع المباريات، وذالك في مقابل مالي ضخم وغير مسبوق بالمملكة السعودية وهو 4.6 مليار ريال سعودي، وومن الجدير بالذكر أن القناة عملت على تطوير نفسها، وذلك من خلال بث بتقنية HD.







تردد قناة السعودية الرياضية ومشوار النجاح







كما تقوم القناة أيضاً بتغطية المباريات بعدد كبير من الكاميرات مما يجعل مشاهدتها غاية في المتعة والتشويق، هذا وقد وبدأت مجموعة القنوات منذ فترة في إطلاق قنوات أخري، وذلك بهدف التوسع من قناة واحدة إلى باقة رياضية شاملة.

كما يتم من خلال القناة سبورت ، تحليل أداء الفرق المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك توقعات لنتائج المباريات، ومن الجدير بالذكر أن مجموعة القنوات السعودية يتم تقسيها لعدة أقسام وعدة أنظمة، وهذه القنوات تعمل بنظام HD وأيضا بنظام SD وجميع هذه القنوات تتميز بالجودة المرتفعة، ومجموعة هذه القنوات تبث من خلال 7قنوات على هذه الترددات، وتقوم بالبث المباشر من أقمار ثلاثة:







قمر عرب سات وسهيل سات

قمر نايل سات، وقد غيرت أكثر القنوات عنه مؤخرا

قمر الأتلانتيك بيرد.

تردد الرياضية السعودية

القناة التردد معدل الترميز معامل التصحيح النمط التعديل القطبية mbc pro 12341 27500 3/4 DVB-S2 8PSK افقي

ترددات قنوات Mbc Pro كاملة كالتالي:

القمر التردد الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 11470 V 5/6 عرب سات 12341 H 3/4 بدر 6 12341 H 3/4

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية HD على عرب ونايل سات

القمر التردد الاستقطاب الترميز النايل سات 12284 عمودي 27500 العرب سات 12149 أفقي 27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية SD

من خلال الجدول التالي نعرض عليكم تردد قناة الرياضية السعودية بالتقنية العادية SD وهي أيضا عالية الجودة للصوت والصورة، وتبث القناة برامجها بهذه التقنية على القمر المصري نايل سات، وكذلك القمر العربي عرب سات.

القمر التردد الاستقطاب الترميز النايل سات 12149 أفقي 27500 العرب سات 12015 عمودي 27500

تردد السعودية الرياضية الأولى والثانية

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12248 رأسي أو عمودي 27500 3/4

تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 6

التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح 11976 عمودي 27500 5/6

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تابع ترتيب الدوري السعودي ومباريات الدوري الممتاز، حيث ننقل مباريات كل جولة من الدوري الممتاز، ونتابع الترتيب بشكل مستمر من وقت لآخر، اضبط التردد الصحيح لمعرفة تردد قناة ام بي سي برو سبورت الرياضية الناقلة للدوري على عرب سات.

نتابع معكم تردد قناة الرياضية السعودية الناقلة لمباريات الدوري السعودي على عرب سات وبدر 6، ذلك الدوري الذي نال شعبية طاغية في قارة آسيا، بسبب الفرق القوية التي يتمتع بها الدوري السعودي الممتاز، والملقب بدوري عبد اللطيف جميل.

نتابع معكم ترتيب الفرق السعودية المشاركة في الدوري السعودي، وجدول المباريات لكل جولة أسبوعية، وكل التفاصيل الخاصة بمواعيد المباريات القادمة، ونتابع الترتيب بشكل مستمر بين الفرق المتنافسة، كما نتابع موعد المباريات القادمة بالدوري.