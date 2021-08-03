ترددات مجموعة قنوات سي بي سي – cbc 2021 علي النايل سات ومواعيد أهم البرامج والمسلسلات

تتزايد عمليات البحث بشكل يومي علي ترددات قنوات CBC الجديدة على النايل سات؛ نظرًا لحرص إدارة القنوات علي عرض كل ما هو فريد من البرامج والأعمال الدرامية التي تُعرض من خلالها، ويستعرض موقع « نجوم مصرية» لمتابعيه ترددات باقة قنوات سي بي سي الجديدة 2021 علي القمر الصناعي النايل سات.

شبكة قنوات سي بي سي CBC

وتقدم القناة كل ما يُهم المشاهدين من مادة تلفزيونية فريدة وممتعة في مختلف مجالات الحياة، فهي تُغذي المشاهد بمحتوى ديني فريد،ومحتوى سياسي، واقتصادي، واجتماعي هادف وتحاول القناة دائمًا على تلبية احتياجات المُجتمع المصري من تصحيح مفاهيم وتقديم معرفة حقيقية موثوق بها.

وتُعتبر شبكة قنوات CBC من أهم وأفضل شبكات القنوات الفضائية في العالم العربي كافة، وتضم هذه الباقة الفريدة قنوات متخصصة في شتى المجالات، وهي:

CBC العامة

CBC دراما

CBC إكسترا

CBC سفرة

ترددات مجموعة قنوات CBC

ويمكن متابعة قنوات CBC من خلال الترددات الآتية :

تردد قنوات CBC العامة

القمر : نايل سات التردد: 11785 الاستقطاب: رأسي معامل التصحيح : 6/5 معدل الترميز: 27500

تردد قنوات CBC دراما

القمر : نايل سات التردد: 11785 الاستقطاب: أفقي معامل التصحيح : 5/6 معدل الترميز: 27500

تردد قناة سي بي سي دراما 2

القمر : نايل سات التردد: 11488 الاستقطاب: أفقي معامل التصحيح : 3/4 معدل الترميز: 27500

تردد قناة سي بي سي سفرة

القمر : نايل سات التردد: 11390 الاستقطاب: أفقي معامل التصحيح : 3\4 معدل الترميز: 27500

تردد قناة سي بي سي إكسترا

القمر : نايل سات التردد: 11390 الاستقطاب: أفقي معامل التصحيح : 3\4 معدل الترميز: 27500

أهم برامج ومسلسلات قناة CBC العامة

ويعرض علي قناة سي بي سي العامة باقة متميزة من البرامج والمسلسلات وهي كالآتي :

أهم برامج قناة CBC العامة

الستات مايعرفوش يكدبوا، والذي يعرض كل يوم من السبت الى الاربعاء فى تمام الساعة 3 مساءًا.

والذي يعرض كل يوم من السبت الى الاربعاء فى تمام الساعة 3 مساءًا. برنامج معكم مني الشاذلي في تمام الساعة الـ 9 مساءًا من الأربعاء إلى الجمعة.

في تمام الساعة الـ 9 مساءًا من الأربعاء إلى الجمعة. وبرنامج it’s showtime من السبت الى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة.

من السبت الى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة. ومن مصر للإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم من السبت الى الاربعاء فى تمام الساعة الـ 11 مساءًا.

أهم مسلسلات CBC

اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبد العزيز في الساعة الـ 9:05 مساءًا.

بطولة ياسمين عبد العزيز في الساعة الـ 9:05 مساءًا. مسلسل ضد الكسر لنيلي كريم في الساعة 10:30 مساءًا.

لنيلي كريم في الساعة 10:30 مساءًا. حرب أهلية في تمام الساعة الـ 7:45 مساءًا.

في تمام الساعة الـ 7:45 مساءًا. القاهرة كابول في الـ 11:55 مساءًا.

في الـ 11:55 مساءًا. كل ما نفترق في تمام الساعة الـ 6:30 مساءًا.

مواعيد مسلسلات CBC دراما

ونعرض لكم مواعيد مسلسلات سي بي سي دراما 2021:

مسلسل كأنه إمبارح يعرض في الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل.

يعرض في الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل. ظل الرئيس يوميا يعرض في الساعة الـ 7 مساءًا.

يوميا يعرض في الساعة الـ 7 مساءًا. واحة الغروب يعرض من السبت الي الاربعاء الساعة الـ 9 مساءا.

يعرض من السبت الي الاربعاء الساعة الـ 9 مساءا. النهاية يعرض من السبت الي الأربعاء الساعة ال 8 مساءاً.

يعرض من السبت الي الأربعاء الساعة ال 8 مساءاً. اللي مالوش كبير يعرض من السبت الي الاربعاء الساعة 11 مساءًا.

يعرض من السبت الي الاربعاء الساعة 11 مساءًا. النوه يعرض يوميا الساعة 6 مساءً.

مواعيد برامج قناة CBC إكسترا