ترددات مجموعة قنوات سي بي سي – cbc 2021 علي النايل سات ومواعيد أهم البرامج والمسلسلات
تتزايد عمليات البحث بشكل يومي علي ترددات قنوات CBC الجديدة على النايل سات؛ نظرًا لحرص إدارة القنوات علي عرض كل ما هو فريد من البرامج والأعمال الدرامية التي تُعرض من خلالها، ويستعرض موقع « نجوم مصرية» لمتابعيه ترددات باقة قنوات سي بي سي الجديدة 2021 علي القمر الصناعي النايل سات.
شبكة قنوات سي بي سي CBC
وتقدم القناة كل ما يُهم المشاهدين من مادة تلفزيونية فريدة وممتعة في مختلف مجالات الحياة، فهي تُغذي المشاهد بمحتوى ديني فريد،ومحتوى سياسي، واقتصادي، واجتماعي هادف وتحاول القناة دائمًا على تلبية احتياجات المُجتمع المصري من تصحيح مفاهيم وتقديم معرفة حقيقية موثوق بها.
وتُعتبر شبكة قنوات CBC من أهم وأفضل شبكات القنوات الفضائية في العالم العربي كافة، وتضم هذه الباقة الفريدة قنوات متخصصة في شتى المجالات، وهي:
- CBC العامة
- CBC دراما
- CBC إكسترا
- CBC سفرة
ترددات مجموعة قنوات CBC
ويمكن متابعة قنوات CBC من خلال الترددات الآتية :
تردد قنوات CBC العامة
|القمر :
|نايل سات
|التردد:
|11785
|الاستقطاب:
|رأسي
|معامل التصحيح :
|6/5
|معدل الترميز:
|27500
تردد قنوات CBC دراما
|القمر :
|نايل سات
|التردد:
|11785
|الاستقطاب:
|أفقي
|معامل التصحيح :
|5/6
|معدل الترميز:
|27500
تردد قناة سي بي سي دراما 2
|القمر :
|نايل سات
|التردد:
|11488
|الاستقطاب:
|أفقي
|معامل التصحيح :
|3/4
|معدل الترميز:
|27500
تردد قناة سي بي سي سفرة
|القمر :
|نايل سات
|التردد:
|11390
|الاستقطاب:
|أفقي
|معامل التصحيح :
|3\4
|معدل الترميز:
|27500
تردد قناة سي بي سي إكسترا
|القمر :
|نايل سات
|التردد:
|11390
|الاستقطاب:
|أفقي
|معامل التصحيح :
|3\4
|معدل الترميز:
|27500
أهم برامج ومسلسلات قناة CBC العامة
ويعرض علي قناة سي بي سي العامة باقة متميزة من البرامج والمسلسلات وهي كالآتي :
أهم برامج قناة CBC العامة
- الستات مايعرفوش يكدبوا، والذي يعرض كل يوم من السبت الى الاربعاء فى تمام الساعة 3 مساءًا.
- برنامج معكم مني الشاذلي في تمام الساعة الـ 9 مساءًا من الأربعاء إلى الجمعة.
- وبرنامج it’s showtime من السبت الى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة.
- ومن مصر للإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم من السبت الى الاربعاء فى تمام الساعة الـ 11 مساءًا.
أهم مسلسلات CBC
- اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبد العزيز في الساعة الـ 9:05 مساءًا.
- مسلسل ضد الكسر لنيلي كريم في الساعة 10:30 مساءًا.
- حرب أهلية في تمام الساعة الـ 7:45 مساءًا.
- القاهرة كابول في الـ 11:55 مساءًا.
- كل ما نفترق في تمام الساعة الـ 6:30 مساءًا.
مواعيد مسلسلات CBC دراما
ونعرض لكم مواعيد مسلسلات سي بي سي دراما 2021:
- مسلسل كأنه إمبارح يعرض في الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل.
- ظل الرئيس يوميا يعرض في الساعة الـ 7 مساءًا.
- واحة الغروب يعرض من السبت الي الاربعاء الساعة الـ 9 مساءا.
- النهاية يعرض من السبت الي الأربعاء الساعة ال 8 مساءاً.
- اللي مالوش كبير يعرض من السبت الي الاربعاء الساعة 11 مساءًا.
- النوه يعرض يوميا الساعة 6 مساءً.
مواعيد برامج قناة CBC إكسترا
- هذا الصباح من الأحد إلى الجمعة الساعة 6.
- المواجهة يوميًا الساعة 10 مساءا.
- أحداث اليوم الساعة 5 مساءًا.
- مال وأعمال الساعة السابعة مساءًا .
- ومانشيت من الجمعة إلى السبت الساعة 7 مساءًا .
- مصر بتبني يعرض يوم السبت الساعة التاسعة مساءًا.
- والحقيقة الساعة الـ 8 مساءًا.
- بنوك واستثمار كل يوم أحد الساعة السابعة مساءًا.
- كما يعرض نشرة أخبار الآن والتي تقوم بتغطية مفتوحة للاحداث علي مدار الـ 24 ساعة.