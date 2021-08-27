ترددات مجموعة قنوات الحياة 2021 علي النايل سات

حازت قنوات الحياة علي مشاهدات ضخمة من الوطن العربية منذ بثها؛ وذلك لعرضها لباقة متميزة من المسلسلات والبرامج التي احبها الجمهور العربي بأجمعه.

وتقوم القناة بعرض المسلسلات الرائجة القديمة والحصرية المصرية، وكذلك عدد كبير من البرامج بمختلف أنواعها، ونقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية ترددات قنوات الحياة الجديدة 2021.

شبكة قنوات الحياة

وقنوات الحياة هي قنوات مصرية تم تأسيسها عام 2008،و يمتلكها السيد بدوي شحاتة “شركة سيجما للإعلام” ويديرها محمد سمير.

وتمتلك القناة أستوديوهين واحد يقع في مدينة السادس من أكتوبر، والآخر يقع في برج التجارة العالمي بالقاهرة ، وتحصل قنوات الحياة على المركز الأول من بين القنوات المصرية والمركز الثاني من بين القنوات العربية بعد مجموعة قنوات إم بي سي.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة قنوات الحياة هي المنافس الأول لقناة إم بي سي مصر ، حيث أن هناك منافسة شرسة بينهم.

ترددات قنوات الحياة

ويمكن ضبط مجموعة قنوات الحياة من الترددات التالية على النايل سات ، حيث أن لكل قناة لها التردد الخاص بها:

تردد قناة الحياة 2021

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح 12206 رأسي 27500 5/6

تردد قناة الحياة مسلسلات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح 12206 رأسي 27500 5/6 تردد قناة الحياة دراما التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح 11353 رأسي 27500 5/6

تردد قناة الحياة والناس

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح 11564 أفقي 27500 3/4 12207 رأسي 27500 3/4

تردد الحياة سينما

القناة البرتقالية ،وهي قناة مخصصة لعرض الأفلام المصرية القديمة والحصرية.

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح 10891 أفقي 27500 5/6

تردد قناة الحياة 2