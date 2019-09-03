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ترددات قنوات بي إن سبورت الرياضية Bein Sports | دوري أبطال أوروبا سبتمبر 2019 على نايل سات .. عرب سات

بواسطة ندى أيمن 0

ترددات قنوات بي إن سبورت الرياضية والناقلة كبرى البطولات العالمية، والتي نعرضها عليكم، ومن خلال هذا التقرير نتابع الترددات الكاملة لقنوات Bein Sports بيان سبورت الرياضية، وذلك لعشاق الساحرة المستديرة، والكرة العالمية والبطولات العالمية، كأس العالم والدوري الأوروبي، وذلك لمحبي متابعة جميع البطولات بدون تشفير وكذلك القنوات المشفرة، لتتمكن من تغطية أكبر للمشاهدين والمتابعين، ولتسهيل التعرف على القنوات الرياضية، تابع معنا شرح التعرف على الترددات وجميع قنوات باقة قنوات بي أوت الرياضية.



ترددات قنوات بي إن سبورت Bein Sports الرياضية وبث مباشر لمباراة اليوم

فيديو يشرح بالتفصيل على جميع ترددات قنوات بي إن



باقة ترددات قنوات بي إن سبورت الرياضية للبث المباشر لكبرى البطولات



سنعرض من خلال هذا التقرير جميع ترددات باقة قنوات بي ان الرياضية والإخبارية والأطفال”قناة براعم” ونتمنى أن ننال رضاكم من خلال هذا التقرير المتواضع الذي نقدمه لعموم مواطني البلدان العربية.

البث المباشر على نايل سات @ °7.3 درجات غرب

تردد قناة بى ان سبورت بث مباشر
تردد قناة بين سبورت بث مباشر
التردد (ميجا هرتز)12264
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)12475
معدّل استقطاب الموجةعمودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
ترددات قنوات بي إن سبورت الرياضية Bein Sports للبث المباشر
ترددات قنوات بي إن سبورت الرياضية Bein Sports
التردد (ميجا هرتز)12245
معدّل استقطاب الموجةعمودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

البث المباشر على سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق

بث مباشر ير كورة ترددات قنوات بي إن سبورت الرياضية Bein Sports
ترددات قنوات Bein Sports
التردد (ميجا هرتز)11547
معدّل استقطاب الموجةعمودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
بث مباشر مبارة اليوم
ترددات قنوات بي إن سبورت
التردد (ميجا هرتز)11585
معدّل استقطاب الموجةعمودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
مباراة اليوم بث مباشر
تردد قنوات بي إن سبورت الرياضية Bein Sports
التردد (ميجا هرتز)11623
معدّل استقطاب الموجةعمودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
تردد قناة بيان سبوت للبث المباشر
تردد قناة بين سبورت الرياضية
التردد (ميجا هرتز)11642
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
القنوات المفتوحة بث مباشر
القنوات المجانية بى ان سبورت
التردد (ميجا هرتز)11566
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11084
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة ارسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11669
معدّل استقطاب الموجةعمودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)10770
معدّل استقطاب الموجةعمودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة ارسلا البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)10930
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)10730
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)10770
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11180
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK


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هي مجموعة من القنوات الرياضية، 10 قنوات، تعرض بشكل مجاني، مكسورة التشفير، على الأقمار نايل وعرب سات، الباقة كاملة علي قمر عرب سات ( بدر ) 26 شرق بصيغة ( H265 ) ، يمكن للمتابعين تنزيلها بشكل سهل على أجهزة الاستقبال لديهم، مع أهمية اختيار أجهزة الاستقبال الجيدة، مجانا بدون تقطيع، ليتمكن المتابع من مشاهدة القنوات، وعدم ظهور شاشة سوداء.

في حال كان لديكم أي استفسار أو أي تردد لقنوات أخرى يمكنكم ترك تعليق وسنجيب على جميع التعليقات الخاصة بكم تباعاً.

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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