ترددات قنوات بي إن سبورت الرياضية Bein Sports | دوري أبطال أوروبا سبتمبر 2019 على نايل سات .. عرب سات
ترددات قنوات بي إن سبورت الرياضية والناقلة كبرى البطولات العالمية، والتي نعرضها عليكم، ومن خلال هذا التقرير نتابع الترددات الكاملة لقنوات Bein Sports بيان سبورت الرياضية، وذلك لعشاق الساحرة المستديرة، والكرة العالمية والبطولات العالمية، كأس العالم والدوري الأوروبي، وذلك لمحبي متابعة جميع البطولات بدون تشفير وكذلك القنوات المشفرة، لتتمكن من تغطية أكبر للمشاهدين والمتابعين، ولتسهيل التعرف على القنوات الرياضية، تابع معنا شرح التعرف على الترددات وجميع قنوات باقة قنوات بي أوت الرياضية.
ترددات قنوات بي إن سبورت Bein Sports الرياضية وبث مباشر لمباراة اليوم
فيديو يشرح بالتفصيل على جميع ترددات قنوات بي إن
باقة ترددات قنوات بي إن سبورت الرياضية للبث المباشر لكبرى البطولات
سنعرض من خلال هذا التقرير جميع ترددات باقة قنوات بي ان الرياضية والإخبارية والأطفال”قناة براعم” ونتمنى أن ننال رضاكم من خلال هذا التقرير المتواضع الذي نقدمه لعموم مواطني البلدان العربية.
البث المباشر على نايل سات @ °7.3 درجات غرب
|التردد (ميجا هرتز)
|12264
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|12475
|معدّل استقطاب الموجة
|عمودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|12245
|معدّل استقطاب الموجة
|عمودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
البث المباشر على سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق
|التردد (ميجا هرتز)
|11547
|معدّل استقطاب الموجة
|عمودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|11585
|معدّل استقطاب الموجة
|عمودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|11623
|معدّل استقطاب الموجة
|عمودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|11642
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|11566
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|11084
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة ارسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|11669
|معدّل استقطاب الموجة
|عمودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|10770
|معدّل استقطاب الموجة
|عمودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة ارسلا البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|10930
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|10730
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|10770
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|11180
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
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