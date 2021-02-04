ترددات قنوات bein sports الجديدة 2021 طريقة تحديث أجهزة bein أهم مباريات اليوم

أعنت قنوات بي إن سبورت عن إطلاق ترددات قنوات bein sports الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تم تغيير الترددات اعتباراً من تاريخ 1 يناير، وقد تم الإعلان عن ذلك من خلال الحساب الرسمي لباقة قنوات bein على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ونوهت على جميع المتابعين بضرورة تحديث ترددات بي أن سبورت لتلاقي انقطاع الخدمة عن المشاهدين عبر القمر الصناعي نايل سات، وقد تم إيضاح نوع أجهزة الاستقبال وكيفية تحديث جهاز الاستقبال لرسيفر bein sports.

وتعد مجموعة بي إن سبورت bein sports من أهم القنوات الرياضية والترفيهية في العالم العربي بالشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا بعد أن انفصلت عن شبكة الجزيرة الإعلامية، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر خطوات تحديث ترددات بي إن سبورت المفتوحة، بالإضافة إلى إرفاق ترددات bein sports الجديدة على القمر الصناعي نايل سات الذي تم تغييره مع بدء العام الميلادي الجاري وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً من قبل قنوات bein.

ترددات قنوات bein sports الجديدة 2021

تُقدم قنوات bein sports تغطية مميزة وحصرية لأبرز البطولات العالمية في مختلف الرياضات سواء كانت كرة القدم أو كرة الطائرة أو السلة أو غيرها من الألعاب الرياضية، وتضم قنوات بي أن سبورت باقة من ألمع نجوم التعليق في الوطن العربي للتعليق على مباريات كرة القدم وأبرز المقدمين في عالم الرياضة باللغة العربية واللغة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، إلى جانب تقديمها لباقة ترفيهية تتضمن أحدث الأفلام والمسلسلات والبرامج الترفيهية العالمية والمحلية، ويتم استقبال قنوات بي إن سبورت عبر أجهزة الاستقبال الخاصة أو إدخال ترددات قنوات bein sports الجديدة 2021 بعد تحديثها.

وتحتل قنوات bein مكانة مميزة بين القنوات الرياضية والترفيهية في الوطن العربي لما يتم تقديمه من محتويات تحظى باهتمام الكافة وخاصةً المحتوى الرياضي، حيث يتابع عشاق كرة القدم البطولات العالمية والدوريات الأجنبية باهتمام كبير، نظراً لما تقدمه القنوات الرياضية من برامج رياضية سابقة للمباريات “استوديو تحليلي” وتقديم المباراة لمشاهديها حصرياً والبرامج التحليلية اللاحقة للمباريات.

إلى جانب المواد الترفيهية من برامج هادفة وأحدث الأفلام والمسلسلات، وذلك من خلال 59 قناة متنوعة وحصرية، ويتم الحصول على محتوى باقات bein من خلال جهاز استقبال خاص، ومن ثم إدخال ترددات قنوات bein sports الجديدة 2020 وفقاً لأخر تحديث.

جميع ترددات قنوات بي ان سبورت 2021 الجديدة

يمكنكم الحصول على ترددات قنوات بي ان سبورت المفتوحة والمشفرة على الأقمار الصناعية (نايل سات – عرب سات – يوتلسات – سهيل سات) لمتابعة مباريات اليوم ومعرفة أخر الأخبار الرياضية ومتابعة الاستوديو التحليلي للمباريات من خلال الفيديو التالي:

موعد مباراة الأهلي اليوم

يمكنكم التعرف على موعد ووقت مباراة الأهلي والدحيل اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة وتردداتها كاملةً من خلال التالي:

كيفية استقبال قناة بي ان سبورت الإخبارية

خطوات تحديث تردد قناة bein sports

وفقاً لإعلان قنوات bein الرسمي، فسوف يتم تحديث ترددات bein على القمر الصناعي نايل سات، وقد حددت قنوات بي إن سبورت خطوات معينة خاصة بكل جهاز استقبال على حده، ونوفر خطوات التحديث للرسيفرات الموضحة من خلال الصور والخطوات التالية:

يتم تحديث برمجة إحدى الأجهزة الموضحة فيما سبق من خلال اختيار قناة bein sports HD1. الضغط على زر التشغيل من أجل إطفاء الجهاز دون القيام بإزالة كيبل التشغيل. سوف يتم تحديث رسيفر bein خلال دقائق معدودة. يجب التأكد من رقم التحديث الخاص بكل جهاز استقبال وفقاً لما هو موضح من خلال الصورة التالية، وسيتم تحديث ترددات قنوات bein sports الجديدة 2020 رسمياً. رابط تجديد اشتراك أو دفع أو ترقية bein الرسمي.

تحديث وبرمجة رسيفر bein

في حال كنت مالكاً لرسيفر bein الموضح من خلال الصورة أدناه، فيجب اتباع خطوات التحديث التي تتمثل في فتح قناة bein sports HD1، ثم الضغط على زر menu، ثم الضغط على زر إعدادات، ثم system، ثم IRDETO Software Update، ثم موافق، ويجب التأكد من أن رقم تحديث رسيفر بي إن الخاص بهذا الجهاز هو L90، وسيتم تحديث ترددات قنوات bein sports الجديدة 2020 نايل سات في الأول من يناير المقبل، ويمكنكم التعرف على نوع الجهاز من خلال الصورة التالية:

ترددات قنوات بي إن سبورت 2020

وفي حال كنت مالكاً لإحدى الجهازين المرفقين والموضحين من خلال الصورة التالية، فسوف يتم تحديث وبرمجة رسيفر bein بالنسبة لهما وفق ترددات bein الجديدة 2020، ويمكنكم التعرف على ترددات قنوات bein sports الجديدة 2020 على القمر الصناعي نايل سات من خلال الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد القطبية معدل الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 12604 H 27500 2/3 نايل سات 11054 H 27500 2/3 نايل سات 11013 H 27500 2/3

وإلى جانب القنوات التليفزيونية الرياضية والترفيهية التي تمتلكها باقة bein، فإنها تقدم خدمة المشاهدة عبر شبكة الإنترنت لأهم وأبرز البطولات والدوريات الرياضية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى مجموعة حصرية ومتميزة من البرامج الترفيهية، ويتم تقديم محتوى القنوات الرياضية والترفيهية التابعة لمجموعة قنوات بي إن سبورت بجودة تقنية عالية الدقة تصل إلى 1080p ونوعية صوت قوية وواضحة من خلال نظام الصوت Dolby Audio، ومن خلال موقع نجوم مصرية يمكنكم التعرف على ترددات قنوات bein sports الجديدة 2020 المفتوحة نايل سات.

ابتداءً من 1 يناير 2019 سيتم تغيير الترددات للمشاهدين عبر قمر النايل سات. لتفادي أي انقطاع في الخدمة عبر ذلك القمر، يُرجى تحديث برمجة جهاز الاستقبال وتحميل الترددات الجديدة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://t.co/QLifBod3gQ pic.twitter.com/x4ZwTsv9bu — beIN (@beINmena) December 31, 2018

تحديث ترددات bein الجديدة

تم تحديث ترددات bein sports الجديدة على القمر الصناعي نايل سات اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 1 يناير 2019 الموافق لتاريخ 25 ربيع الثاني 1440، ويتم تحديث ترددات قنوات بي إن سبورت طبقاً لنوع الرسيفر الخاص بكل مشترك، وقد نوهت مجموعة قنوات بي إن سبورت على ضرورة التحديث وإدخال الترددات الجديدة لتلاقي حدوث أي مشاكل أو أعطال، ومن خلال المقال يمكنكم التعرف على ترددات قنوات bein sports الجديدة 2020 عبر موقعنا.

ويتم تجديد باقة بي إن سبورت في حال كنت من أحد مشتركي bein sports فيتم التجديد أو الترقية من خلال باقة sports التي تتيح أمامك إمكانية ترقية الاشتراك لباقة sports أو Complete، ومن خلال باقة sports Global يتم ترقية الاشتراك لباقة Complete، أما في حال كنت ضمن مشتركي الباقات الترفيهية الحاليين، فيتم ترقية الاشتراك إلى أي باقة ترغب بها.

وقد وجه أحد متابعي قنوات bein sports على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سؤالاً فيما يتعلق بتحديث رسيفرات بين سبورت بشكل تلقائي بلاً عن إدخالها يدوياً، وقد أجابت مجموعة قنوات بي إن على بأنه يجب أن يتم إضافة الترددات الجديدة 2020 بصورة يدوية في رسيفر bein القديم، إلى جانب وجود البعض ممن يرغبون في إضافة الترددات بشكل يدوي، ويمكنكم التعرف على ترددات bein sports الإخبارية المفتوحة الجديدة 2020 من خلال موقعنا، كما يمكنكم ضبط قنوات بي أن سبورت من خلال إدخال ترددات قنوات bein sports الجديدة المرفقة.

ترددات بي إن سبورت الإخبارية سهيل سات ويوتلسات

يتم الحصول على ترددات بي إن سبورت الإخبارية الجديدة على القمر الصناعي يوتلسات والقمر الصناعي سهيل سات من خلال إدخال الترددات المرفقة بالجدول التالي:

م القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ 1 سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق 11566 أفقي 27500 2/3 2 يوتلسات @ °8 درجات غرب 12604 أفقي 27500 2/3

خدمة bein On Demand

تم الإعلان من قبل مجموعة قنوات bein sports رسمياً عن إمكانية الحصول على العديد من المزايا مع جهار BEIN، حيث يمكنكم توصيل الجهاز بالإنترنت للاستمتاع بعالم ترفيهي واسع به ما يزيد عن 1000 فيلم ومسلسل وبرامج مختلفة للأطفال عبر خدمة bein On Demand الإلكترونية، ويتم الحصول على المحتوى المجاني في الخدمة مشروط بفئة الباقة، كما يمكنكم متابعة مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا ومباريات الدوري الإسباني اليوم من خلال إدخال ترددات قنوات bein sports الجديدة المرفقة.

تحديث: تم الإعلان من جانب مجموعة قنوات بي إن bein اليوم الجمعة عن إضافة ثلاث قنوات جديدة لباقة الترفيه العامة، ويمكنكم التعرف على أسماء وأرقام قنوات FOX الجديدة من خلال التالي:

قناة FOX Life الجديدة رقم 371. قناة FOX Crime الجديدة رقم 156. قناة FOX Rewayat الجديدة رقم 167.

بيان مجموعة قنوات bein sports الإعلامية

أصدرت مجموعة قنوات bein sports الإعلامية بياناً هاماً بشأن اختراق حقوق الملكية الفكرية والحق الحصري في بث المباريات باعتبارها الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك عقب قرار الاتحاد الآسيوي الذي قرر بأن يتم بث مباريات الأندية السعودية عبر منصاته الرقمية بالمملكة العربية السعودية فقط.

وقد تضمن هذا البيان تصريحاً بمقاضاة الاتحاد على مستوى دولي، وذلك لوجود عقداً يفيد بامتلاك حقوق البث التليفزيوني يبلغ ملايين الدولارات بموجبه يكون الحق لقنوات بي إن الحصري في نقل مباريات البطولة باعتبارها المالك الحصري لحقوق البث التليفزيوني، ويتم متابعة أخبار الرياضة بشكل عام وأخبار المباريات بشكل خاص من خلال ضبط ترددات قنوات bein sports الجديدة المرفقة بالمقال.

أرقام خدمة عملاء بي أن سبورت bein sports

توفر شبكة قنوات بي أن سبورت أرقاماً خاصة للتواصل مع خدمة العملاء للحصول على الإجابة الصحيحة للمشكلات التي قد تواجه مشتركيها أو الحصول على استفساراً بشأن أمراً ما، ففي حال رغبة أحد مشتركي باقة قنوات بي إن سبورت في التواصل مع خدمة عملاء bein، فيمكنه ذلك من خلال الأرقام المرفقة في التالي:

م الدولة الرقم 1 قطر 133 2 الكويت 22022011 3 البحرين 16197000 4 الجزائر 0982402398 5 تونس 31334934 6 المغرب 0520206363 7 مصر 16162 8 الدول الأخرى 9 واتس آب

مباريات اليوم على bein sports

تقوم مجموعة قنوات بين سبورت بنقل العديد من البطولات والدوريات العالمية والمحلية الهامة عبر قنواتها الرياضية المتعددة المشفرة، وتتيح مجموعة قنوات بي إن الرياضية قناة bein sports news المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أخبار الرياضة لحظة بلحظة، ، ومن يرغب في التعرف على تردد قناة TNT الرياضية المغربية والتعرف أيضاً على تردد قناة تايم سبورت TIME SPORT الفضائي والأرضي يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.

تحديث: تشاهدون اليوم عدداً من المباريات عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة بمختلف الدوريات والبطولات الهامة على المستوى العالمي، حيث يمكنكم التعرف على مواعيد مباريات اليوم المنقولة عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة من خلال موقع بي إن سبورت الرسمي (جدول بث مباريات bein )، كما يمكنكم متابعة أخر الأخبار الرياضية وخاصةً أخبار كرة القدم من خلال قناة بي إن سبورت الإخبارية المجانية على النايلسات.

توقيت مباراة الأهلي والدحيل

تم الإعلان عن نقل مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري في كأس العالم للأندية التي من المقرر إقامتها يوم الخميس بتاريخ 4 فبراير 2021م عبر قناة بي ان سبورت اتش دي المفتوحة بتعليق حفيظ دراجي، وسيتم إقامة المباراة على أرضية استاد المدينة التعليمية.

كما سيتم نقل مباريات كأس العالم للأندية المقام في قطر 2021م أيضاً عبر قنوات الكأس الرياضية القطرية 2021، حيث أعلنت مجموعة قنوات alkass الرياضية عن نقل مباراة الأهلي المصري والدحيل والقطري في الدور الثاني عبر القناة الثالثة المفتوحة وعبر القناة السادسة المشفرة لمن يرغب في استقبال القناة المفتوحة، حيث يمكنكم الحصول على ترددات قنوات الكأس 2021 من خلال الفيديو التالي:

ومن يرغب في التعرف على طريقة الحصول على القنوات المفتوحة مجاناً عبر الإنترنت لمشاهدة المباريات المنقولة عبر القنوات المفتوحة، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو المرفق بالسابق.