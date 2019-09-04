ترددات قنوات دبي وان سبتمبر 2019 Dubai TV : تردد قناة دبي الرياضية Dubai Sports – دبي دراما على قمر نايل وعرب سات.. الهوت بيرد

ترددات قنوات دبي مايو 2019 وهي مجموعة قنوات تتبع شركة دبي للإعلام، والتي تم إنشاؤها في 1992، ويملكها الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم إمارة دبي، لها محتوى شامل لجميع اتجاهات المشاهدين وميولهم، فتجد القنوات الرياضية، ذات المشاهدات القياسية، وقنوات الدراما، المفتوحة والمشفرة، والقنوات الوثائقية والإخبارية، ولها قناة ناطقة باللغة الانجليزية، ليتعرف المشاهدين من خارج الإمارات العربية المتحدة، من دول أوروبا وأمريكي، على تاريخ وثقافة الشعب الإماراتي.







ويعرض لكم موقعنا المتميز نجوم مصرية جميع ترددات قنوات دبي بشكل تفصيلي وتوضيحي، وذلك لتتمكن الجماهيرية العريضة من شعبية مجموعة قنوات دبي من إدخال جميع تردداتها على أجهزة الاستقبال لديهم والاستمتاع بجميع برامج وفقرات وأفلام القنوات، والبث المباشر لقنوات دبي الرياضية، والتي تعرض حصريا مباريات البطولة العربية للأندية في الموسم الكروي الجديد 2018، بالإضافة إلى الدوري الإماراتي.

ترددات قنوات دبي 2019







تنتشر ترددات قنوات دبي على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وكذلك الهوت بيرد، وذلك لضمان تغطية أفضل لجميع المنطقة العربية، ومنطقة الخليج وينتشر نطاق تغطية القنوات حتى كافة الدول الأوروبية وجنوب شرق آسيا، وكذلك أميركا الشمالية والجنوبية واستراليا، بأوسع نطاق لترددات البث لقنوات دبي للإعلام، ويتابع جميع محبيا لقنوات ومتابعي أهم الأخبار العربية والعالمية على مجموعة القنوات المتميزة الصفحة الرسمية لقنوات دبي على فيس بوك.







شرح ترددات مجموعة قنوات دبي 2019 Dubai TV

المدار القمر الصناعي

التردد معامل التصحيح

معدل الترميز النايل سات 12418 H 3/4 27500 13E الهوت بيرد سات 11747 H 3/4 27500 7W النايل سات 11785 V 3/4 27500 26E يوتل سات 12322 V 5/6 27500 العرب سات على بدر 4 12130 V 3/4 27500 100.5E آسيا سات 3660 V 3/4 27500







قنوات شبكة دبي وكافة الترددات الخاصة بها

قناة دبي الأولي 11785 • V عمودي • 27500 قناة سما دبي 11785 • V عمودي • 27500 قناة دبي دراما 12322 • V عمودي • 27500 قناة دبي وزمان 12322 • V عمودي • 27500 قناة دبي one tv 11785 • V عمودي • 27500 قناة نور دبي 12226 • H أفقى • 2750 قناة Dubai Sports 1 11785 • V عمودي • 27500 قناة Dubai Sports 2 12226 • H أفقى• 27500 قناة Dubai Sports HD 1 & 2 12322 • V عمودي • 27500 Dubai Sports HD 2 OSN Package – Channel No 682 12092 • V عمودي • 27500 Dubai Racing 11785 • V عمودي • 27500

وبذلك يتابع جميع محبي برامج دبي الأولى والثانية، وقناة دبي وان، الناطقة باللغة الإنجليزية، والقنوات الرياضية، والتي تعرض مباريات الدوري الإماراتي والبطولة العربية للأندية، وقنوات الدراما، جميع ترددات قنوات دبي على الأقمار الصناعية عرب سات ويوتاه سات ونايل سات وكذلك الهوت بيرد.

جاءت الانطلاقة الجديدة لباقة قنوات دبي بعد وقت طويل عكفت خلاله كل طواقم العاملين في المؤسسة على عملية التطوير التي أصابت كل شيء في قنوات «دبي الأولى» و«سما دبي» و«نور دبي» و«دبي الرياضية» و«دبي ريسينج» و«دبي ون»، لنشهد جميعاً انضمام قناتين جديدتين بالكامل إلى الشبكة وهما «دبي زمان» و«دبي دراما»، واللتين جاءتا تتويجاً لمسيرة تلفزيون دبي الذي يحتفل بمرور أكثر من 40 عاماً على إطلاقه.

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وتشتمل باقة قنوت دبي على8 قنوات تشكل العمود الفقري لشبكة قنوات دبي التي تضم أيضاً قنوات إذاعية ورقمية تعمل وفق أحدث التقنيات، الأمر الذي يؤكد قدرتها على إحداث نقلة نوعية في عالم الإعلام. أحمد سعيد المنصوري المدير العام للقنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام، عبر في حديثه مع «البيان» عن سعادته بانطلاقة شبكة قنوات دبي، مباركاً للجميع هذه الانطلاقة.

ومن الجدير بالذكر أن جميع الاستوديوهات الخاصة بشبكة قنوات دبي قد تم تحديثها ورفدها بتقنية «اتش دي»، وتعد الشبكة حاليا من أهم مراكز الأخبار في المنطقة العربية، كما يوجد لدى باقة قنوات دبي أحدث الأجهزة بالنسبة للغرافيكس، فضلاً عن أننا نعتبر من القنوات الكبيرة المنافسة، كما نعد أكبر شبكة تتمتع بنسبة توطين عالية، وتمتلك عدداً كبيراً من الإعلاميين المواطنين.