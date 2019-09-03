ترددات قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية الجديد سبتمبر 2019 الناقلة كبرى البطولات العالمية “برنامج المجلس” على نايل سات عربسات وجميع الأقمار الصناعية
تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية الناقلة مباريات كأس أمم أسيا 2019 باقة قنوات الكأس هي مجموعة من أفضل قنوات الرياضة فضائية المتنوعة، حيث تتكون باقة قنوات الكأس الرياضية من ثماني قنوات تبث محتواها على أربع أقمار صناعية، ومن خلال هذا التقرير الشامل عن قنوات الكأس وبطولة أمم أسيا سنعرض لكم تردد قنوات الكأس الرياضية الجديدة على كافة الأقمار الصناعية، والتي تبث من خلالها أحداث مباريات كأس أمم أسيا، ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة المحتوى المتميز لقنوات الكأس بدون تشويش وذلك باتباع الجداول الواردة في هذا التقرير.
ومن الجدير بالذكر أنه سيم بث مباريات كأس الأمم الأسيوية على تردد قنوات الكأس Alkass TV وهي أحد القنوات التي تمتلك حق تقل مباريات كأس أمم آسيا 2019، هذا وقد أعلنت بالفعل مجموعة قنوات الكأس الرياضية عن نقلها مباريات كأس اسيا Asian cup UAE 2019 وذلك من خلال البرنامج الرياضي المتميز“المجلس”
ترددات قنوات الكأس Al Kass TV 2019
|القمر الصناعي
|DL Frequency
|Polarity
|Symbol Rate
|FEC
|Modulation
|Transmission
|Direction
|عرب سات بدر 4
|12245 MHZ
|Vertical
|27500
|3/4
|8PSK
|DVBS2
|26 ° E
|عرب سات بدر 6
|12418 MHZ
|Horizontal
|27500
|3/4
|8PSK
|DVBS2
|26 ° E
|نايل سات 201
|11919 MHZ
|Horizontal
|27500
|3/4
|8PSK
|DVBS2
|7.3 ° W
|ES hail Sat 1
|11678.07 MHZ
|Horizontal
|27500
|3/4
|8PSK
|DVBS2
|25.5 ° E
|ASIASAT 5
|3660 MHZ
|Vertical
|27500
|3/4
|QPSK
|DVBS
|100.5 ° E
|GALAXY 19
|12183.5 MHZ
|Horizontal
|22500
|3/4
|8PSK
|DVBS2
|97° W
تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية وبرامجها المتنوعة
تتميز باقة قنوات الكأس بمجموعة رائعة من البرامج الرياضية مثل برنامج “المجلس” ويقدم البرنامج خالد جاسم، ويستضيف برنامج المجلس مجموعة من كبار المحللين الرياضيين، أمثال
- خالد الفضلي
- عبد العزيز العنبري
- عدنان الشرقي
- حكيم شاكر
- رأفت ألعلامي
- قاسم بوليث نوبري
- النجم العراقي يونس محمود
- النجم الفلسطيني فادي لافي
- النجم اللبناني موسى حجيج
- النجم الكويتي بشار عبد الله،
- النجم التونسي عادل ألسليمي
برامج قناة الكأس الرياضية وأبرز المذيعين
- برنامج المجلس
- برنامج جـــرايــــد
- برنامج مع سمعة
- برنامج قبل الجولة
- برنامج الحكـــــم
- برنامج 90 دقيقـــة
- برنامج ضيفنا
- برنامج حصاد الأسبوع
- برنامج Sport.net
القمر عرب سات بدر ARABSAT BADR 4 تبث القنوات الأولى والثانية والثالثة
|MODULATION
|TRANSMISSION
|FEC
|SYMBOL RATE
|POLARIZATION
|FREQUENCY
|DIRECTION
|8PSK
|DVB_S2
|5/6
|27500
|Vertical
|12245 Mhz
|26 ° E
القمر عرب سات بدر ARABSAT BADR 6 تبث القنوات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة
|MODULATION
|TRANSMISSION
|FEC
|SYMBOL RATE
|POLARIZATION
|FREQUENCY
|DIRECTION
|8PSK
|DVB_S2
|5/6
|27500
|Horizontal
|12245 Mhz
|26 ° E
القمر نايل سات NILESAT القنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة
|MODULATION
|TRANSMISSION
|FEC
|SYMBOL RATE
|POLARIZATION
|FREQUENCY
|DIRECTION
|8PSK
|DVBS
|3/4
|27500
|Horizontal
|11919 Mhz
|7.3 ° W
القمر ASIASAT 5 تبث القناة الثانية فقط
|MODULATION
|TRANSMISSION
|FEC
|SYMBOL RATE
|POLARIZATION
|FREQUENCY
|DIRECTION
|QPSK
|DVBS
|3/4
|27500
|Vertical
|3660 Mhz
|100.5 ° E
القمر GALAXY 19 القنوات الثانية فقط
|MODULATION
|TRANSMISSION
|FEC
|SYMBOL RATE
|POLARIZATION
|FREQUENCY
|DIRECTION
|DVBS
|3/4
|22000
|Vertical
|12084 Mhz
|97° W
تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية
|القمر
|التردد
|FEC
|نايل سات
|11919 (h)
12149 (h)
|3\4
6\5
|عرب سات
|12245 (v)
|5/6
|بدر 6
|12418 (h)
|6\5
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وتبث باقة قنوات الكأس الرياضية برامجها على مدار الساعة دون توقف،، كما أن قنوات الكأس تقوم بالبث المجاني دون تشفير، ويمكن متابعة قنوات الكأس عبر الموقع الرسمي لها، كما يمكنكم أيضا مشاهدة البث المباشر أون لاين من خلال الإنترنت، وذلك على رابط البث المباشر السابق ذكره.