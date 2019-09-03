ترددات قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية الجديد سبتمبر 2019 الناقلة كبرى البطولات العالمية “برنامج المجلس” على نايل سات عربسات وجميع الأقمار الصناعية

تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية الناقلة مباريات كأس أمم أسيا 2019 باقة قنوات الكأس هي مجموعة من أفضل قنوات الرياضة فضائية المتنوعة، حيث تتكون باقة قنوات الكأس الرياضية من ثماني قنوات تبث محتواها على أربع أقمار صناعية، ومن خلال هذا التقرير الشامل عن قنوات الكأس وبطولة أمم أسيا سنعرض لكم تردد قنوات الكأس الرياضية الجديدة على كافة الأقمار الصناعية، والتي تبث من خلالها أحداث مباريات كأس أمم أسيا، ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة المحتوى المتميز لقنوات الكأس بدون تشويش وذلك باتباع الجداول الواردة في هذا التقرير.







ومن الجدير بالذكر أنه سيم بث مباريات كأس الأمم الأسيوية على تردد قنوات الكأس Alkass TV وهي أحد القنوات التي تمتلك حق تقل مباريات كأس أمم آسيا 2019، هذا وقد أعلنت بالفعل مجموعة قنوات الكأس الرياضية عن نقلها مباريات كأس اسيا Asian cup UAE 2019 وذلك من خلال البرنامج الرياضي المتميز“المجلس”

ترددات قنوات الكأس Al Kass TV 2019







ترددات قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية الناقلة بطولة كأس أمم أسيا







القمر الصناعي DL Frequency Polarity Symbol Rate FEC Modulation Transmission Direction عرب سات بدر 4 12245 MHZ Vertical 27500 3/4 8PSK DVBS2 26 ° E عرب سات بدر 6 12418 MHZ Horizontal 27500 3/4 8PSK DVBS2 26 ° E نايل سات 201 11919 MHZ Horizontal 27500 3/4 8PSK DVBS2 7.3 ° W ES hail Sat 1 11678.07 MHZ Horizontal 27500 3/4 8PSK DVBS2 25.5 ° E ASIASAT 5 3660 MHZ Vertical 27500 3/4 QPSK DVBS 100.5 ° E GALAXY 19 12183.5 MHZ Horizontal 22500 3/4 8PSK DVBS2 97° W تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية وبرامجها المتنوعة تتميز باقة قنوات الكأس بمجموعة رائعة من البرامج الرياضية مثل برنامج “المجلس” ويقدم البرنامج خالد جاسم، ويستضيف برنامج المجلس مجموعة من كبار المحللين الرياضيين، أمثال خالد الفضلي

عبد العزيز العنبري

عدنان الشرقي

حكيم شاكر

رأفت ألعلامي

قاسم بوليث نوبري

النجم العراقي يونس محمود

النجم الفلسطيني فادي لافي

النجم اللبناني موسى حجيج

النجم الكويتي بشار عبد الله،

النجم التونسي عادل ألسليمي برامج قناة الكأس الرياضية وأبرز المذيعين تردد قناة الكأس الرياضية برنامج المجلس

برنامج جـــرايــــد

برنامج مع سمعة

برنامج قبل الجولة

برنامج الحكـــــم

برنامج 90 دقيقـــة

برنامج ضيفنا

برنامج حصاد الأسبوع

برنامج Sport.net برامج قنوات الكأس الرياضية القمر عرب سات بدر ARABSAT BADR 4 تبث القنوات الأولى والثانية والثالثة MODULATION TRANSMISSION FEC SYMBOL RATE POLARIZATION FREQUENCY DIRECTION 8PSK DVB_S2 5/6 27500 Vertical 12245 Mhz 26 ° E القمر عرب سات بدر ARABSAT BADR 6 تبث القنوات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة MODULATION TRANSMISSION FEC SYMBOL RATE POLARIZATION FREQUENCY DIRECTION 8PSK DVB_S2 5/6 27500 Horizontal 12245 Mhz 26 ° E القمر نايل سات NILESAT القنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة MODULATION TRANSMISSION FEC SYMBOL RATE POLARIZATION FREQUENCY DIRECTION 8PSK DVBS 3/4 27500 Horizontal 11919 Mhz 7.3 ° W القمر ASIASAT 5 تبث القناة الثانية فقط MODULATION TRANSMISSION FEC SYMBOL RATE POLARIZATION FREQUENCY DIRECTION QPSK DVBS 3/4 27500 Vertical 3660 Mhz 100.5 ° E القمر GALAXY 19 القنوات الثانية فقط MODULATION TRANSMISSION FEC SYMBOL RATE POLARIZATION FREQUENCY DIRECTION QPSK DVBS 3/4 22000 Vertical 12084 Mhz 97° W تردد قنوات الكأس Al Kass TV الرياضية القمر التردد FEC نايل سات 11919 (h)

12149 (h) 3\4

6\5 عرب سات 12245 (v) 5/6 بدر 6 12418 (h) 6\5 رابط قنوات الكأس أقرأ أيضا وتعرف على: الآن تردد قناة الفجر الرياضية الجديد سبتمبر alfajer tv 2019 | هنا تلفزيون الفجر عبر قمر نايل سات وتبث باقة قنوات الكأس الرياضية برامجها على مدار الساعة دون توقف،، كما أن قنوات الكأس تقوم بالبث المجاني دون تشفير، ويمكن متابعة قنوات الكأس عبر الموقع الرسمي لها، كما يمكنكم أيضا مشاهدة البث المباشر أون لاين من خلال الإنترنت، وذلك على رابط البث المباشر السابق ذكره.