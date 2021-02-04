ترددات قنوات الكأس الرياضية 2021 الجديدة لمتابعة مباريات اليوم المنقولة مجاناً

ننشر أحدث ترددات قنوات الكأس الرياضية 2021 الجديدة وفقاً لما أعلنت عنه مجموعة قنوات الكأس الرياضية Alkass TV، حيث تعد قنوات الكأس الرياضية 2021 هي الناقل الرسمي لمباريات بطولة كأس أمم آسيا إلى جانب قنوات bein sports الرياضية، وكانت قد أعلنت مجموعة القنوات بشكل رسمي عن تغيير ترددات bein sports اعتباراً من 1 يناير، ويمكنكم الحصول على ترددات بي أن سبورت المفتوحة من خلال موقع نجوم مصرية.

كما يمكنكم التعرف على كافة مواعيد مباريات Asian cup UAE وفق الجدول الرسمي للمواعيد، كما يمكنكم التعرف على ترددات قنوات الكأس عرب سات بدر 4، بدر6 وعلى القمر الصناعي نايل سات والقمر آسيا سات وفقاً لأحد الترددات حتى يتمكن مشجعي كرة القدم الآسيوية من مشاهدة مباريات اليوم وأهم الأحداث الرياضية المنقولة عبر قنوات الكأس المفتوحة والمشفرة.

ترددات قنوات الكأس الرياضية 2021

تم الإعلان بشكل رسمي عن قيام قنوات الكأس بنقل مباريات كرة القدم ضمن بطولة كأس الأمم الآسيوية التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا العام، حيث توفر قنوات الكأس الرياضية جودة صورة بدقة عالية من أجل راحة مشاهديها وللاستمتاع بمباريات كرة القدم المتاحة لديها، وتعد قنوات Alkass sports هي الناقل الرسمي لبطولة أمم آسيا إلى جانب قنوات bein sports التي تم الإعلان رسمياً عن تغيير تردداتها، ويوفر موقع نجوم مصرية لمتابعيه الكرام ترددات bein sports 2020.

وقد تم الإعلان رسمياً من جانب القنوات عن نقلها لمباريات بطولة كأس العالم للأندية المقام في دولة قطر 2021م، حيث تنقل مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري عبر قناتها المفتوحة قناة الكأس الثالثة التي يمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بعد ضبط الترددات الموضحة بالفيديو التالي:

موعد مباراة الأهلي اليوم

يمكنكم التعرف على موعد ووقت مباراة الأهلي والدحيل اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة وتردداتها كاملةً من خلال التالي:

تردد قنوات الكأس alkass القطرية المفتوحة والمشفرة

يمكنكم التعرف على طريقة الحصول على القنوات المجانية مباشرةً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة من خلال متابعة الفيديو المرفق، كما يمكنكم متابعة مباريات اليوم على قنوات الكأس الرياضية بعد ضبط ترددات قنوات الكأس الرياضية 2021 الجديدة وفقاً للجدول المرفق.

القمر الصناعي DL Frequency Polarity Symbol Rate FEC Modulation Transmission Direction عرب سات بدر 4 12245 MHZ Vertical 27500 3/4 8PSK DVBS2 26 ° E عرب سات بدر 6 12418 MHZ Horizontal 27500 3/4 8PSK DVBS2 26 ° E نايل سات 201 11919 MHZ Horizontal 27500 3/4 8PSK DVBS2 7.3 ° W ES hail Sat 1 11678.07 MHZ Horizontal 27500 3/4 8PSK DVBS2 25.5 ° E ASIASAT 5 3660 MHZ Vertical 27500 3/4 QPSK DVBS 100.5 ° E GALAXY 19 12183.5 MHZ Horizontal 22500 3/4 8PSK DVBS2 97 ° W

تردد قنوات الكأس Alkass الرياضية

تبث قنوات الكأس الرياضية من خلال ثمانية قنوات رياضية، حيث تقدم مجموعة من البرامج المميزة بضيافة أبرز نجوم كرة القدم وغيرها من الرياضات الأخرى، إلى جانب باقة من ألمع المحللين الرياضيين لمناقشة الأمور التي تتعلق بالمباريات العالمية والمحلية، وتوفر لمشاهديها قنوات مميزة تبث بجودة صورة عالية الدقة بتقنية الاتش دي HD، وتشتمل قنوات الكأس الرياضية على القنوات التالية:

قناة الكأس الرياضية القطرية الأولى. قناة الكأس القطرية الرياضية الثانية. قناة الكأس الرياضية القطرية الثالثة. قناة الكأس القطرية الرياضية الرابعة. قناة الكأس الرياضية القطرية الخامسة. قناة الكأس القطرية الرياضية السادسة. قناة الكأس الرياضية القطرية السابعة. قناة الكأس القطرية الرياضية الثامنة.

ومن أبرز البرامج المُقدمة من خلال شاشة قنوات الكأس الرياضية، برنامج المجلس الذي يأتيكم خلال بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، ويستضيف البرنامج العديد من أبرز النجوم في عالم كرة القدم من دول مختلفة، ولمتابعة مباريات اليوم في بطولة كأس أمم آسيا، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال واللاقط أو الدش وفق ترددات قنوات الكأس الرياضية 2020 الجديدة المرفقة عبر موقع نجوم مصرية.

موعد مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري

أعلنت قنوات الكأس الرياضية بشكل رسمي عن نقلها مباريات كأس العالم للأندية عبر قناتان (الكأس الثالثة المفتوحة – الكأس السادسة المشفرة)، حيث من المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس الموافق لتاريخ 4 فبراير 2021م بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة عبر قناة alkass three المفتوحة وعبر قناة alkass six المشفرة.