ترددات قنوات الساعة الجديدة سبتمبر 2019 قناة أفلام – دراما عربية -كلاسيكيات على نايل سات

ترددات قنوات الساعة الجديدة 2019 هي مجموعة من القنوات الجديدة، والتي بدأ البث فيها بشكل مجتمع في بداية 2018، عبر القمر الصناعي نايل سات، تهتم بالأفلام والمسلسلات الدرامية المصرية، منها القنوات الكوميدية، والتي تعرض أفلام مصرية كوميدية، الساعة كوميدي، الساعة دراما وتعرض العديد من الدراما المصرية الحديثة، والساعة كلاسيك، وتعرض كلاسيكيات السينما المصرية وأفلام فترة السبعينات والتسعينات، الساعة مسرح، وتعرض بشكل دوري مسرحيات مصرية في فترة التسعينات، وأيضا من الكلاسيكيات.







وحازت القنوات على مشاهدة كبيرة ومتابعة عالية في فترة قصيرة، وتوالت الإعلانات عليها لذلك، إلا أن الفواصل الإعلانية ليست كبيرة، وذلك لإتاحة وقتا كافيا للمشاهد لمتابعة الأعمال الدرامية والتليفزيونية والترفيهية المتميزة، وجميع قنوات قنوات الساعة مجانية، ولا تبث من قمر آخر غير القمر الصناعي نايل سات.

ترددات قنوات الساعة الجديدة على نايل سات







ترددات قنوات الساعة الجديدة







اسم القناة التردد الحالي الاستقطاب قناة الساعة دراما 12566 v قناة الساعة كوميدي 11602 h قناة الساعة كلاسيك 12566 v

ترددات قنوات الساعة الجديدة







الساعة دراما: وتبث على القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 12566، وتعرض الدراما المصرية الحديثة، ابتداء من الفترة الأخيرة، منذ عام 2000، والمسلسلات الأشهر والتي تم عرضها في رمضان، والتي كانت لها شعبية كبيرة وجارفة، والتي تابعها العديد من المشاهدين ويودوا متابعتها من جديد، مما يرفع من متابعتها. الساعة مسرح: وتبث من القمر الصناعي نايل سات عبر التردد الجديد لها، وتعرض العديد من المسرحيات الكوميدية، التي كانت في الفترة من 1980 وحتى عام 2005، ومنها المسرحيات المشهورة ومنها الغير مشهورة. الساعة كوميدي: وتبث بشكل مجاني على نايل سات على تردد 11602، وتعرض الأفلام والكوميدية، وأغلبها من أفلام فترة التسعينات. الساعة كلاسيك: وتبث أيضا من القمر الصناعي نايل سات على تردد 12566، وتعرض محتوى قديم وكلاسيكي من فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ومنها الأفلام الأشهر ومنها من يتابعها المشاهد الحالي للمرة الأولى.

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افتتحت مجموعة قنوات الساعة بثها عبر القمر الصناعي نايل سات، بشكل جماعي، في بداية 2018، وانطلقت جميع قنواتها الترفيهية في يوم واحد، وحظت القنوات بمتابعة عالية، وراقت لجميع أزواق المتابعين، من محبي الأفلام العربية، والمسلسلات الدرامية والترفيهية، الأفلام الكوميدية، والمسرحيات الكوميدية،