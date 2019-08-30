نقدم إليكم من خلال هذا التقرير ترددات قنوات أم بي سي MBC وهى مجموعة متنوعة من القنوات الفضائية المتخصصة فى عرض أحدث المسلسلات و المسرحيات الجديدة والقديمة والأفلام العربية والأجنبية المترجمة والمدبلجة وعرض الأفلام الكرتونية وعرض أفضل البرامج الأخبارية وكما تعرض البرامج الرياضية وبرامج فنون الطبخ وهى قنوات مجانية ومفتوحة على مدار 24 ساعة .

بدأت مجموعة قنوات ام بي سي MBC انطلاقها فى عام 1991 بانجلترا ثم قامت بنقل مقرها الأساسى إلى دبى ويمتلكها رجل أعمال سعودى, تردد قنوات ام بي سي MBC يعتبر من أكثر الترددات بحثا على الإنترنت .

ترددات قنوات أم بي سي MBC كاملة عبر القمر الصناعى النايل سات

إليكم الترددات الكاملة لمجموعة قنوات أم بي سي MBC

تردد قناة أم بي سي مصر

هى من أفضل القنوات التى تقدم مختلف المجالات اجتماعي , سياسي, و رياضى, وترفيهي وهى من أشهر القنوات المحببة لدى الجميع كما تعرض أفضل البرامج العالمية مثل البرنامج المشهور ذا فويس وغيره من البرامج العديدة .

التردد 12015 رأسى

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أم بي سي مصر2

تقوم بعرض معظم محتوى قناة أم بي سي مصر بعد عرضه بساعتين.

التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11823 عمودي 27500 6/5

تردد قناة أم بي سي دراما

انطلقت فى عام 2010 وهى من أشهر القنوات والأولى المتخصصة في عرض الأعمال الفنية الخليجية والعربية والتركية والهندية المدبلجة للعربية.

التردد 11938 عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة أم بي سيMBC 3

هى قناة من أفضل قنوات الأطفال المتخصصة فى عرض الأفلام الكرتونية والمسلسلات المدبلجة للعربية وتتميز القناة بعرض وتقديم محتوى ترفيهى وتعليمى متميز وشيق للأطفال وتم أنطلاقها فى عام 2004 وتبث برامجها على مدار 24 ساعة.

التردد 11938 (v)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة MBC 2

هى من أفضل القنوات الفضائية المتخصصة فى تقدم أحدث الأفلام الأجنبية المترجمة كما تعرض باقة من أقوى أفلام الأكشن, وأفلام الرعب, وأفلام الكوميدية, وأفلام الرومانسية لآشهر نجوم العالم كما تم انطلاقها فى عام 2003.

التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11938 عمودى 27500 5/6

تردد قناة MBC Max

هى قناة متخصصة في عرض الأفلام الأجنبية المميزة لكبار النجوم في العالم كما تقدم أفلام الرعب الأكثر إثارة وهى من أشهر القنوات تم انطلاقها فى عام 2008 وتبث برامجها على مدار اليوم .