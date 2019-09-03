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ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية ad sport سبتمبر 2019 .. تردد قناة كويست الوثائقية .. ناشيونال جيوجرافيك أبوطبي

بواسطة ندى أيمن 0

ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية ad sport وقناة أبو ظبي دراما وكذلك قناة كويست الوثائقية وأيضا قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي (الوثائقية)، كما نقدم لكم تردد قناة قناة ناشيونال جيوجرافيك أبو ظبي كيدز للأطفال، فهذا التقرير هو دليل شامل لكافة قنوات أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports HD والمسلسلات والأفلام والأفلام الوثائقية، وذلك على جميع الأقمار الصناعية، القمر المصري تايل سات، والقمر العربي عرب سات والهوت بيرد، وجميع الأقمار التي تغطى إقليم الشرق الأوسط.



مجموعة قنوات ذات محتوى شامل، ثقافي وترفيهي وعلمي ورياضي، تم إنشاؤها في 1978، وهي قنوات إماراتية مجانية، تبث من أقمار نايل سات وعرب وياه سات وأيضا من الهوت بيرد، لتكون لها التغطية الأكبر والأشمل على مستوى العالم العربي والعالم بأسره، وتقوم القنوات الرياضية فيها ببث المباريات الكبرى والهامة، وليست المباريات والدوري الإماراتي فحسب، لذلك ترتفع تغطيتها إلى ما يزيد عن العالم العربي، للعالم الأوبي وأبعد من ذلك.

ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية ad sport





دوري الخليج العربي

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Gepostet von Abu Dhabi Sports Channels am Sonntag, 26. August 2018

تنقسم قنوات أبو ظبي لقنوات مجانية، تبث من الأقمار العربية، وقنوات مشفرة، ومنها ما يتم بثه من قمر الهوت بيرد الأوروبي، وهي مجموعة قنوات HD 8 , HD 7 , HD6 , HD 5 .HD4، ويتم متابعتها عن طريق دفع اشتراك شهري لشركات بيع القنوات، وهناك قنوات درامية أيضا، يتم تشفيرها في رمضان، حيث تقوم بعرض المسلسلات الحصرية على شاشاتها، وقنوات ناشيونال جيوغرافيك بالعربية، وهي قناة مجانية، ذات متابعة عالية، مكن الكبار، وهناك ناشيونال جيوغرافيك كيدز، للصغار.



باقة ترددات مجموعة قنوات أبو ظبي 2019

هناك القنوات الوثائقية والترفيهية، مسلسلات وأفلام، والقنوات الرياضية، 6 قنوات، مفتوحة ومشفرة، تابعوا آخر أخبار القنوات وتردداتها عبر الصفحة الرسمية فيس بوك الخاصة بشبكة قنوات أبو ظبي الفضائية.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

تقوم ببث مباريات الدوري الإيطالي وكأس أسبانيا، والعديد من المباريات الأوروبية، وتقوم أيضا ببث مباريات الدوري الإماراتي، حصريا، وتقوم أيضا ببث مباريات البطولة العربية للأندية، عبر قنواتها ال 6، والقنوات المشفرة لها أيضا، تابع أخبار القنوات على صفحة فيس بوك.

تحديث تردد قنوات أبوطبي الرياضية على الأقمار الصناعية

قمرالنايل سات
تردد12467
اتجاه المدار7 غربا
الاستقطابأفقي
الترميز27500
التصحيح3 / 2
التشفيرمفتوح
اسم القناةad sport 1

تردد قناة أبي ظبي الرياضية 2 على  القمر الصناعي عربسات

وقد وجدنا أيضا أن هناك تردد جديد لقناة أبو ظبي الرياضية 2 على عربسات :

القمر الفضائيعربسات
التردد11804
المدار36 شرقا
الاستقطابأفقي
معدل الترميز27500
تصحيح الخطأ3/4
مستوى التشفيرمفتوح

 تردد قنوات أبوطبي على جميع الأقمار الصناعية

تابع الجدول التالي للتعرف على جميع الأقمار الصناعية التي يتم بث قنوات أبو ظبي من خلالها.

القمر الاصطناعيالترددمعامل الخطأمعدل الترميزتضمين الترددالمنطقة
Badr 6 (26⁰ East)11804 Horizontal27500 Msps3/4DVBS QPSKMENA Region
Nilesat (7⁰ West)11938 Vertical27500 Msps3/4DVBS QPSKMENA Region
Optus D2 (152⁰ East)12734 Vertical22500 Msps3/4DVBS QPSKAustralia & New Zealand
Eurobird 1 (28.5⁰ East) – B Sky B11623 Horizontal27500 Msps2/3DVBS QPSKEurope
Arabsat 5C (20⁰ East)3934 Left27500 Msps7/8DVBS QPSKAfrica, Middle East and Europe
Hispasat 1C (30⁰West)12132 Horizontal27500 Msps3/4DVBS QPSKSouth America*, Central America**
Gakaxy (97⁰ West)12146 Vertical22000 Msps3/4DVBS QPSKNorth America
Asiasat 5 (100.5⁰ East)3820 Vertical27500 Msps3/4DVBS QPSKAsia, Middle Wast and Australia
Dish NetworkCableCableCableCableAmerica

تردد قناة أبوظبي بخاصية HD

القمر الاصطناعيالترددمعامل الخطأمعدل الترميزتضمين الترددالمنطقة
Eutelsat AB7 (7⁰ West)12467,31 Horizontal27500 Msps2/3DVBS2 8PSKMENA Region
YahSat (52.5⁰ East)12091 Vertical27500 Msps8/9DVBS2 QPSKMENA Region
Hotbird 8 (13⁰ East)12476 Horizontal29900 Msps3/4DVBS2 8PSKAmerica, MENA Region, Europe

تردد قناة أبوطبي الرياضية

تردد قناة أبوطبي الرياضيةالقمر الصناعيترميزتصحيح الخطأ
12226النايل ساتأفقي 275005/6

برامج قنوات أبو ظبي الرياضية

  1. برنامج خاص لبث مباريات كاس كرة القدم الإيطالي.
  2. برنامج أبو ظبي اليوم.
  3. بطولة الخليج لكرة السلة.
  4. برنامج عالم الرياضيات القتالية.
  5. برنامج أسرار الرياضة.
  6. برنامج الرياضة حول العالم
  7. برنامج مباريات دوري الخليج العربي.

تردد قنوات أبوطبي كامله

اسم القناة / القمرالتردد والاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
قناة أبوظبي الإمارات على النايل سات11938 عمودي (V)3/4
ترددات قنوات أبو ظبي الجديدة على النايل سات12226 أفقي3/4
ترددات قنوات أبو ظبي الجديدة على العرب سات11804 أفقي3/4
أبو ظبي الإمارات على النايل سات11823 عمودي3/4
أبو ظبي الإمارات على العرب سات11804 أفقي3/4
أبو ظبي الأولى +1 على بدر(عربسات)11804 أفقي3/4
أبو ظبي الرياضية على النايل سات12226 أفقي3/4
أبو ظبي الرياضية على بدر(عربسات)11804 أفقي3/4
أبوظبي الرياضية 2 على النايل سات12226 أفقي3/4
أبوظبي الرياضية 2 على بدر(عربسات)11804 أفقي3/4
أبو ظبي الرياضية 3 على بدر(عربسات)11804 أفقي3/4
ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على بدر(عربسات)11804 أفقي3/4
ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على النايل سات12226 أفقي3/4

القنوات المفتوحة

  1. قناة أبو ظبي دراما
  2. قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي(الوثائقية)
  3. قناة كويست الوثائقية.
  4. قناة أبو ظبي الرياضية.
  5. قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي كيدز للأطفال

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باقة قنوات أبو ظبي، تضمن أفضل متعة مشاهدة للبرامج الرياضية وخاصة مباريات الساحرة المستديرة، وكذلك الأحداث الرياضية الهامة حول العالم، كما تقوم القنوات من خلال تغطيتها الحصرية والمميزة للمباريات بأنقى جودة صورة، من خلال باقة قنواتها المفتوحة والمشفرة، أبوظبي الرياضية 1 وأبوظبي الرياضية 2 و3.

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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