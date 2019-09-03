ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية ad sport سبتمبر 2019 .. تردد قناة كويست الوثائقية .. ناشيونال جيوجرافيك أبوطبي

ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية ad sport وقناة أبو ظبي دراما وكذلك قناة كويست الوثائقية وأيضا قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي (الوثائقية)، كما نقدم لكم تردد قناة قناة ناشيونال جيوجرافيك أبو ظبي كيدز للأطفال، فهذا التقرير هو دليل شامل لكافة قنوات أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports HD والمسلسلات والأفلام والأفلام الوثائقية، وذلك على جميع الأقمار الصناعية، القمر المصري تايل سات، والقمر العربي عرب سات والهوت بيرد، وجميع الأقمار التي تغطى إقليم الشرق الأوسط.







مجموعة قنوات ذات محتوى شامل، ثقافي وترفيهي وعلمي ورياضي، تم إنشاؤها في 1978، وهي قنوات إماراتية مجانية، تبث من أقمار نايل سات وعرب وياه سات وأيضا من الهوت بيرد، لتكون لها التغطية الأكبر والأشمل على مستوى العالم العربي والعالم بأسره، وتقوم القنوات الرياضية فيها ببث المباريات الكبرى والهامة، وليست المباريات والدوري الإماراتي فحسب، لذلك ترتفع تغطيتها إلى ما يزيد عن العالم العربي، للعالم الأوبي وأبعد من ذلك.

ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية ad sport













دوري الخليج العربي النجوم.. الجماهير.. الإثارةجميعها عوامل حاضرة في دورينا هذا الموسم..#دوري_الخليج_العربي في موسمه الجديد على #أبوظبي_الرياضية Gepostet von Abu Dhabi Sports Channels am Sonntag, 26. August 2018

تنقسم قنوات أبو ظبي لقنوات مجانية، تبث من الأقمار العربية، وقنوات مشفرة، ومنها ما يتم بثه من قمر الهوت بيرد الأوروبي، وهي مجموعة قنوات HD 8 , HD 7 , HD6 , HD 5 .HD4، ويتم متابعتها عن طريق دفع اشتراك شهري لشركات بيع القنوات، وهناك قنوات درامية أيضا، يتم تشفيرها في رمضان، حيث تقوم بعرض المسلسلات الحصرية على شاشاتها، وقنوات ناشيونال جيوغرافيك بالعربية، وهي قناة مجانية، ذات متابعة عالية، مكن الكبار، وهناك ناشيونال جيوغرافيك كيدز، للصغار.







باقة ترددات مجموعة قنوات أبو ظبي 2019

هناك القنوات الوثائقية والترفيهية، مسلسلات وأفلام، والقنوات الرياضية، 6 قنوات، مفتوحة ومشفرة، تابعوا آخر أخبار القنوات وتردداتها عبر الصفحة الرسمية فيس بوك الخاصة بشبكة قنوات أبو ظبي الفضائية.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

تقوم ببث مباريات الدوري الإيطالي وكأس أسبانيا، والعديد من المباريات الأوروبية، وتقوم أيضا ببث مباريات الدوري الإماراتي، حصريا، وتقوم أيضا ببث مباريات البطولة العربية للأندية، عبر قنواتها ال 6، والقنوات المشفرة لها أيضا، تابع أخبار القنوات على صفحة فيس بوك.

تحديث تردد قنوات أبوطبي الرياضية على الأقمار الصناعية

قمر النايل سات تردد 12467 اتجاه المدار 7 غربا الاستقطاب أفقي الترميز 27500 التصحيح 3 / 2 التشفير مفتوح اسم القناة ad sport 1

تردد قناة أبي ظبي الرياضية 2 على القمر الصناعي عربسات

وقد وجدنا أيضا أن هناك تردد جديد لقناة أبو ظبي الرياضية 2 على عربسات :

القمر الفضائي عربسات التردد 11804 المدار 36 شرقا الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 3/4 مستوى التشفير مفتوح

تردد قنوات أبوطبي على جميع الأقمار الصناعية

تابع الجدول التالي للتعرف على جميع الأقمار الصناعية التي يتم بث قنوات أبو ظبي من خلالها.

القمر الاصطناعي التردد معامل الخطأ معدل الترميز تضمين التردد المنطقة Badr 6 (26⁰ East) 11804 Horizontal 27500 Msps 3/4 DVBS QPSK MENA Region Nilesat (7⁰ West) 11938 Vertical 27500 Msps 3/4 DVBS QPSK MENA Region Optus D2 (152⁰ East) 12734 Vertical 22500 Msps 3/4 DVBS QPSK Australia & New Zealand Eurobird 1 (28.5⁰ East) – B Sky B 11623 Horizontal 27500 Msps 2/3 DVBS QPSK Europe Arabsat 5C (20⁰ East) 3934 Left 27500 Msps 7/8 DVBS QPSK Africa, Middle East and Europe Hispasat 1C (30⁰West) 12132 Horizontal 27500 Msps 3/4 DVBS QPSK South America*, Central America** Gakaxy (97⁰ West) 12146 Vertical 22000 Msps 3/4 DVBS QPSK North America Asiasat 5 (100.5⁰ East) 3820 Vertical 27500 Msps 3/4 DVBS QPSK Asia, Middle Wast and Australia Dish Network Cable Cable Cable Cable America

تردد قناة أبوظبي بخاصية HD القمر الاصطناعي التردد معامل الخطأ معدل الترميز تضمين التردد المنطقة Eutelsat AB7 (7⁰ West) 12467,31 Horizontal 27500 Msps 2/3 DVBS2 8PSK MENA Region YahSat (52.5⁰ East) 12091 Vertical 27500 Msps 8/9 DVBS2 QPSK MENA Region Hotbird 8 (13⁰ East) 12476 Horizontal 29900 Msps 3/4 DVBS2 8PSK America, MENA Region, Europe

تردد قناة أبوطبي الرياضية

تردد قناة أبوطبي الرياضية القمر الصناعي ترميز تصحيح الخطأ 12226 النايل سات أفقي 27500 5/6

برامج قنوات أبو ظبي الرياضية

برنامج خاص لبث مباريات كاس كرة القدم الإيطالي. برنامج أبو ظبي اليوم. بطولة الخليج لكرة السلة. برنامج عالم الرياضيات القتالية. برنامج أسرار الرياضة. برنامج الرياضة حول العالم برنامج مباريات دوري الخليج العربي.

تردد قنوات أبوطبي كامله

اسم القناة / القمر التردد والاستقطاب معدل تصحيح الخطأ قناة أبوظبي الإمارات على النايل سات 11938 عمودي (V) 3/4 ترددات قنوات أبو ظبي الجديدة على النايل سات 12226 أفقي 3/4 ترددات قنوات أبو ظبي الجديدة على العرب سات 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الإمارات على النايل سات 11823 عمودي 3/4 أبو ظبي الإمارات على العرب سات 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الأولى +1 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية على النايل سات 12226 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبوظبي الرياضية 2 على النايل سات 12226 أفقي 3/4 أبوظبي الرياضية 2 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية 3 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على النايل سات 12226 أفقي 3/4

القنوات المفتوحة

قناة أبو ظبي دراما قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي(الوثائقية) قناة كويست الوثائقية. قناة أبو ظبي الرياضية. قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي كيدز للأطفال

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باقة قنوات أبو ظبي، تضمن أفضل متعة مشاهدة للبرامج الرياضية وخاصة مباريات الساحرة المستديرة، وكذلك الأحداث الرياضية الهامة حول العالم، كما تقوم القنوات من خلال تغطيتها الحصرية والمميزة للمباريات بأنقى جودة صورة، من خلال باقة قنواتها المفتوحة والمشفرة، أبوظبي الرياضية 1 وأبوظبي الرياضية 2 و3.