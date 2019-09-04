ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة سبتمبر 2019 قنوات أفضل المسلسلات .. الأفلام .. سينما .. حكايات .. كوميدي .. على قمر نايل سات
ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة والتي بدأت بثها مؤخراً وهي شبكة من القنوات ترفيهية الجديدة ومن خلال هذا التقرير سنقدم جميع ترددات قنوات أبل APPLE واللوجو الخاص بترددات قنوات أبل هو رمز التفاحة بألوان متعددة لكل قناة لون يميزها، وتبث باقة قنوات أبل apple التفاحة 7 قنوات تتميز هذه القنوات بمحتوى يناسب طافة الفئات العمرية، وهي قنوات ترفيهية في الأساس، كما تبث قنوات أبل من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات وذلك على الموقع المداري west 7 كما يمكن استقبال قنوات أبل على القمر الصناعي يوتل سات على الموقع المداري بالموقع المداري west 8 وذلك بدون تغيير طبق استقبال النايل سات، ومن القنوات التي تتضمنها باقة قنوات أبل
- قناة ابل حكايات،
- قناة أبل سنيما،
- قناة أبل مسلسلات
- قناة أبل تركي
- قناة أبل زمان
- قناة أبل اليوم
- قناة أبل كوميدي.
ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة
وأهم ما يميز باقة قنوات أبل apple هو المحتوى الجديد والترفيهي بتنوعاته المختلفة، وقد تم تخصيص كل قناة للون معين من المحتوى، لذلك فمجموعة القنوات تلبي احتياجات كافة الفئات العمرية بكافة اهتماماتها، كما تتميز الباقة أيضا بفواصل إعلانيه محدودة بالمقارنة بالقنوات الأخري، وقد احتل الباقة الجديدة اهتمام الكثيرين، وتنامى وتعاظم البحث عن ترددها، وأصبح لها الكثير من العشاق والمتابعين لها.
تردد مجموعة قنوات ابل Apple الجديدة على نايل سات
|اسم القناة
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|ابل أفلام Apple Aflam
|11179/11177
|افقي h
|27500
|ابل سينما Apple Cnima
|11179/11177
|افقي h
|27500
|ابل كوميدي Apple Comedy
|11179/11177
|أفقي h
|27500
|ابل دراما Apple drama
|12563/12562
|رأسي v
|27500
|Apple Today ابل اليوم
|11179/11177
|أفقي h
|27500
| Apple Hkayat أبل حكايات
|11179/11177
|افقي h
|27500
تردد قناة أبل كوميدي
قناة أبل كوميدي تخصصت في بث محتوى كوميدي من الطراز الأول، فهي تهتم بالمسلسلات الكوميدية وكذلك الأفلام الكوميدية، وكذلك تعرض القناة الكثير من المواقف الكوميدية العديدة، كما تبث القناة محتواها دون انقطاع على مدار الساعة، أما عن شعار القناة فهي التفاحة الخضراء.
تردد قناة أبل توادي Apple Today
قناة أبل توادي وتميزت هذه القناة بما تقدمه من مسلسلات تركية مدبلجة للغة العربية، كما تتميز أيضا بتقديم أفضل المسلسلات والأفلام الدرامية العربية، أما عن شعار هذه القناة المميز فهو شعار التفاحة الفضية Apple Today.
تردد قناة أبل سينما Apple Cinema
قناة أبل سينما تتميز بمحتوى من الأفلام العربية الجيدة والعديد من الأفلام الأبيض والأسود، وكذلك الأفلام الجديدة وتتميز هذه القناة بشعار التفاحة الذهبية Apple Cinema
تردد قناة أبل حكايات Apple Hekayat
قناة أبل حكيات وتخصصت هذه القناة في محتوى يتضمن الدراما العربية والمصرية، وتتميز بشعار التفاحة البنفسجية Apple Hekayat.
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ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة أفلام Apple Aflam
أما عن قناة أبل أفلام فهي تتخصص في عرض الأفلام العربية على مدار الساعة دون انقطاع، وتظهر على قنوات الرسيفر باسم Apple Aflam وتقدم العديد من الأفلام المصرية القديمة والجديدة.
المسلسل السعودي عندما يكتمل القمر
ياخت عزيزة
السلام عليكم
روحي شركة سا مسونج وخذي ثلاجة وكل الي تحتاجية روحي
السلام عليكم انا اخذت رقم شركة صيانة اسمها الشركة العالمية من دعايات حضراتكم واتفقت معاهم أنهم يصينو الثلاجة بتاعتي حضور للبيت وقالولي الثلاجة محتاجه صيانه برا وأخذوا الثلاجة واعطوني فاتوره وقالولي بكرا نرجعها دلوقتي لها خمس ايام عندهم اول يومين ردو علي الهاتف ودلوقتي محدش بيرد فأنا تعرضت للنصب من شركة عن طريقكم دلوقتي من ح ياخذلي حقي وازاي تعملوا دعايات لشركات زي كده وانا مش ح سكت
مسلسل رجل و إمرأتان من فضلكم
ممكن مسلسل رجل و إمرأتان
تعاقدو مع مذيعة قناة الحياة اميرةالبدر ومع روزن مغربي وشكرا
مسرحية هلا رمظان
مسلسل في ال لا لا لاند
مسلسل مأمون وشركاه
قنوات ابل تعاقدو مع الممثلة هنا الزاهد
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة موقع خاص لقنوات ابل
حطو لنا برنامج غوص في المحيطات
حطو لنا برنامج قفز مظلات حر
اعطونا في رمظان ياقنوات ابل مسلسل الموتى السائرون رعب امريكي
المذيعه ريهام السعيد
يامدير قنوات ابل جيبو المذيعه ريهام السعيد في ابل
خلو قنوات ابل 120 قناة وشكرا اشترو بناية او ابنو برج للقناة 30 دور وشكر
الى مدير قنوات ابل اشترو بي اوت كيو الرياضية لعشاق وجماهير قنوات ابل وشكر
اضيفو قناة اخبار انجليزية
حطو لنا في رمظان قصة مسلسل أيوب
الى مدير قناة ابل حطو جوائز جوالات كمبيوترات ايباد
اضيفو قناة ابل مسلسلات بدوية وشكرا
حطو مسلسلات وافلام قناة ابل على YouTube
اضيفو قناة ابل اخبار
اظيفو قناة ارجنتينية وقنا ة برازيلية وقناة هندية وقناة اسبانية وقناة باكستانية وقناة سعودية
في شهر رمظان حطو برنامج مغامرة في غابة الامازون وشكرا
اظيفو قناة ابل سبورت
اظيفو قناة ابل مغامرات
الى مدير قنوات ابل الرجاء فتح حساب في بنك اتش اس بي سي باسم قنوات ابل وراح يحطو في حساب قنوات ابل 4000000000 دولار انا هوصاحب شركة ابل وبنك اتش اس بي سي وشكرا
حطو او اظيفو برنامج في رمظان اسمه فوازير للصغار والكبار وشكرا
اظيفو قناة ابل خاصة بالقران الكريم وشكرا
صاحي صاحب القناة
اظيفو برنامج في رمظان سحب على سيارات فراري وشكرا اجمل قنوات ابل
اظيو برنامج في رمظان خيمة قناة ابل حطو جوائز سيارات
اظيفو برنامج مطبخ ابل في رمظان وحطو جوائز قيمة
اظيفو برنامج الكيمر ا لخفية برنامج مسابقات برنامج جوائز في قناة ابل
اظيفو برنامج الكيمر ا لخفية برنامج مسابقات برنامج البيت المسكون في ابل
اظيفو قناة ابل مسلسلات فلام فلسطينية
اظيفو قناة ابل مسلسلات وافلام سورية
اظيفو قناة ابل مسلسلات البنانية
قناة ابل برامج اعطونا برنامج رمظان وناس انا صاحب شركة ابل وشكرا
اظيفو قناة ابل براعم اطفال ، ، اظيفو قناة كرتون ، ، اظيفو قناة افلام اجنبية رعب ، ، اظيفو قناة برامج
قناه ابل مسلسلات انا عوزه اعرف هو اللي مسئول عل نزول المسلسلات نايم ولا فى البنج المسلسل يكون شغال تدخلو عليه مسلسل لسه خالص ويتعد كمان ابوس أيديكم القناه هيجبلي انهيار عصبي حدده حد عاقل يكون مسئول عليها فين صاحب القناه نايم هو كمان