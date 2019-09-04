ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة سبتمبر 2019 قنوات أفضل المسلسلات .. الأفلام .. سينما .. حكايات .. كوميدي .. على قمر نايل سات

تردد مجموعة قنوات ابل Apple الجديدة على نايل سات

اسم القناة التردد الاستقطاب الترميز ابل أفلام Apple Aflam

11179/11177 افقي h 27500 ابل سينما Apple Cnima

11179/11177 افقي h 27500 ابل كوميدي Apple Comedy

11179/11177 أفقي h 27500 ابل دراما Apple drama 12563/12562 رأسي v 27500 Apple Today ابل اليوم

11179/11177 أفقي h 27500 Apple Hkayat أبل حكايات

11179/11177 افقي h 27500

تردد قناة أبل كوميدي

قناة أبل كوميدي تخصصت في بث محتوى كوميدي من الطراز الأول، فهي تهتم بالمسلسلات الكوميدية وكذلك الأفلام الكوميدية، وكذلك تعرض القناة الكثير من المواقف الكوميدية العديدة، كما تبث القناة محتواها دون انقطاع على مدار الساعة، أما عن شعار القناة فهي التفاحة الخضراء.

تردد قناة أبل توادي Apple Today

قناة أبل توادي وتميزت هذه القناة بما تقدمه من مسلسلات تركية مدبلجة للغة العربية، كما تتميز أيضا بتقديم أفضل المسلسلات والأفلام الدرامية العربية، أما عن شعار هذه القناة المميز فهو شعار التفاحة الفضية Apple Today.

تردد قناة أبل سينما Apple Cinema

قناة أبل سينما تتميز بمحتوى من الأفلام العربية الجيدة والعديد من الأفلام الأبيض والأسود، وكذلك الأفلام الجديدة وتتميز هذه القناة بشعار التفاحة الذهبية Apple Cinema

تردد قناة أبل حكايات Apple Hekayat

قناة أبل حكيات وتخصصت هذه القناة في محتوى يتضمن الدراما العربية والمصرية، وتتميز بشعار التفاحة البنفسجية Apple Hekayat.

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ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة أفلام Apple Aflam

أما عن قناة أبل أفلام فهي تتخصص في عرض الأفلام العربية على مدار الساعة دون انقطاع، وتظهر على قنوات الرسيفر باسم Apple Aflam وتقدم العديد من الأفلام المصرية القديمة والجديدة.