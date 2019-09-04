ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة
Apple تردد قنوات أبل
تقنية

ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة سبتمبر 2019 قنوات أفضل المسلسلات .. الأفلام .. سينما .. حكايات .. كوميدي .. على قمر نايل سات

بواسطة ندى أيمن 43

ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة والتي بدأت بثها مؤخراً وهي شبكة من القنوات ترفيهية الجديدة ومن خلال هذا التقرير سنقدم جميع ترددات قنوات أبل APPLE واللوجو الخاص بترددات قنوات أبل هو رمز التفاحة بألوان متعددة لكل قناة لون يميزها، وتبث باقة قنوات أبل apple التفاحة 7 قنوات تتميز هذه القنوات بمحتوى يناسب طافة الفئات العمرية، وهي قنوات ترفيهية في الأساس، كما تبث قنوات أبل من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات وذلك على الموقع المداري west 7 كما يمكن استقبال قنوات أبل على القمر الصناعي يوتل سات على الموقع المداري بالموقع المداري  west 8 وذلك بدون تغيير طبق استقبال النايل سات، ومن القنوات التي تتضمنها باقة قنوات أبل



  • قناة ابل حكايات،
  • قناة أبل سنيما،
  • قناة أبل مسلسلات
  • قناة أبل تركي
  • قناة أبل زمان
  • قناة أبل اليوم
  • قناة أبل كوميدي.


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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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    1. غير معروف يقول

      المسلسل السعودي عندما يكتمل القمر

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    2. غير معروف يقول

      ياخت عزيزة
      السلام عليكم
      روحي شركة سا مسونج وخذي ثلاجة وكل الي تحتاجية روحي

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    3. عزيزه يقول

      السلام عليكم انا اخذت رقم شركة صيانة اسمها الشركة العالمية من دعايات حضراتكم واتفقت معاهم أنهم يصينو الثلاجة بتاعتي حضور للبيت وقالولي الثلاجة محتاجه صيانه برا وأخذوا الثلاجة واعطوني فاتوره وقالولي بكرا نرجعها دلوقتي لها خمس ايام عندهم اول يومين ردو علي الهاتف ودلوقتي محدش بيرد فأنا تعرضت للنصب من شركة عن طريقكم دلوقتي من ح ياخذلي حقي وازاي تعملوا دعايات لشركات زي كده وانا مش ح سكت

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    4. غير معروف يقول

      مسلسل رجل و إمرأتان من فضلكم

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    5. غير معروف يقول

      ممكن مسلسل رجل و إمرأتان

      الرد
    6. غير معروف يقول

      تعاقدو مع مذيعة قناة الحياة اميرةالبدر ومع روزن مغربي وشكرا

      الرد
    7. غير معروف يقول

      مسرحية هلا رمظان

      الرد
    8. غير معروف يقول

      مسلسل في ال لا لا لاند

      الرد
    9. غير معروف يقول

      مسلسل مأمون وشركاه

      الرد
    10. غير معروف يقول

      قنوات ابل تعاقدو مع الممثلة هنا الزاهد

      الرد
    11. غير معروف يقول

      ويكيبيديا، الموسوعة الحرة موقع خاص لقنوات ابل

      الرد
    12. غير معروف يقول

      حطو لنا برنامج غوص في المحيطات

      الرد
    13. غير معروف يقول

      حطو لنا برنامج قفز مظلات حر

      الرد
    14. غير معروف يقول

      اعطونا في رمظان ياقنوات ابل مسلسل الموتى السائرون رعب امريكي

      الرد
    15. غير معروف يقول

      المذيعه ريهام السعيد

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    16. غير معروف يقول

      يامدير قنوات ابل جيبو المذيعه ريهام السعيد في ابل

      الرد
    17. غير معروف يقول

      خلو قنوات ابل 120 قناة وشكرا اشترو بناية او ابنو برج للقناة 30 دور وشكر

      الرد
    18. غير معروف يقول

      الى مدير قنوات ابل اشترو بي اوت كيو الرياضية لعشاق وجماهير قنوات ابل وشكر

      الرد
    19. غير معروف يقول

      اضيفو قناة اخبار انجليزية

      الرد
    20. غير معروف يقول

      حطو لنا في رمظان قصة مسلسل أيوب

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    21. غير معروف يقول

      الى مدير قناة ابل حطو جوائز جوالات كمبيوترات ايباد

      الرد
    22. غير معروف يقول

      اضيفو قناة ابل مسلسلات بدوية وشكرا

      الرد
    23. غير معروف يقول

      حطو مسلسلات وافلام قناة ابل على YouTube‬

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    24. غير معروف يقول

      اضيفو قناة ابل اخبار

      الرد
    25. غير معروف يقول

      اظيفو قناة ارجنتينية وقنا ة برازيلية وقناة هندية وقناة اسبانية وقناة باكستانية وقناة سعودية

      الرد
    26. غير معروف يقول

      في شهر رمظان حطو برنامج مغامرة في غابة الامازون وشكرا

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    27. غير معروف يقول

      اظيفو قناة ابل سبورت

      الرد
    28. غير معروف يقول

      اظيفو قناة ابل مغامرات

      الرد
    29. غير معروف يقول

      الى مدير قنوات ابل الرجاء فتح حساب في بنك اتش اس بي سي باسم قنوات ابل وراح يحطو في حساب قنوات ابل 4000000000 دولار انا هوصاحب شركة ابل وبنك اتش اس بي سي وشكرا

      الرد
    30. غير معروف يقول

      حطو او اظيفو برنامج في رمظان اسمه فوازير للصغار والكبار وشكرا

      الرد
    31. غير معروف يقول

      اظيفو قناة ابل خاصة بالقران الكريم وشكرا

      الرد
    32. غير معروف يقول

      صاحي صاحب القناة

      الرد
    33. غير معروف يقول

      اظيفو برنامج في رمظان سحب على سيارات فراري وشكرا اجمل قنوات ابل

      الرد
    34. غير معروف يقول

      اظيو برنامج في رمظان خيمة قناة ابل حطو جوائز سيارات

      الرد
    35. غير معروف يقول

      اظيفو برنامج مطبخ ابل في رمظان وحطو جوائز قيمة

      الرد
    36. غير معروف يقول

      اظيفو برنامج الكيمر ا لخفية برنامج مسابقات برنامج جوائز في قناة ابل

      الرد
    37. غير معروف يقول

      اظيفو برنامج الكيمر ا لخفية برنامج مسابقات برنامج البيت المسكون في ابل

      الرد
    38. غير معروف يقول

      اظيفو قناة ابل مسلسلات فلام فلسطينية

      الرد
    39. غير معروف يقول

      اظيفو قناة ابل مسلسلات وافلام سورية

      الرد
    40. غير معروف يقول

      اظيفو قناة ابل مسلسلات البنانية

      الرد
    41. غير معروف يقول

      قناة ابل برامج اعطونا برنامج رمظان وناس انا صاحب شركة ابل وشكرا

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    42. غير معروف يقول

      اظيفو قناة ابل براعم اطفال ، ، اظيفو قناة كرتون ، ، اظيفو قناة افلام اجنبية رعب ، ، اظيفو قناة برامج

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    43. غير معروف يقول

      قناه ابل مسلسلات انا عوزه اعرف هو اللي مسئول عل نزول المسلسلات نايم ولا فى البنج المسلسل يكون شغال تدخلو عليه مسلسل لسه خالص ويتعد كمان ابوس أيديكم القناه هيجبلي انهيار عصبي حدده حد عاقل يكون مسئول عليها فين صاحب القناه نايم هو كمان

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