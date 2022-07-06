ترددات شبكة قنوات mbc
تُعد شبكة قنوات mbc أشهر شبكة قنوات في العالم العربي؛ حيث أنها توفر جودة عالية وقنوات تناسب جميع أفراد العائلة وأذواقهم في المشاهدة، وذلك لأنها طرحت أكثر من قناة منها التي تعرض الأفلام الكرتونية للأطفال ومنها مسلسلات للمشاهدات العائلية ومنها أيضاً الرُعب، واليوم من خلال موقع نجوم مصرية سوف نعرض لكم ترددات شبكة قنوات mbc .
ترددات شبكة قنوات mbc
هناك تردد يجمع كافة قنوات mbc عبر نايل سات في كلاً من الشام وتركيا والخليج وغرب أفريقيا وهي كالتالي:
|القمر الصناعي
|التردد
|الإستقطاب
|معدل الترميز
|البلد
|نايل سات
|11471
|عمودي
|27500
|غرب أفريقيا
|نايل سات
|11470
|عامودي
|27500
|الشام والخليج وتركيل
وبالنسبة لإستقبال شبكة قنوات mbc عبر عرب سات فعليك بإدخال التردد التالي:
|القمر الصناعي
|التردد
|الإستقطاب
|معدل الترميز
|عرب سات
|11270
|عامودي
|27500
ما هي أول قناة من شبكة mbc
mbc1 هي أول قناة من شبكة قنوات mbc؛ حيث أنها بدأت بالبث في لندن عام 1991 ميلادياً، من ثم إنتقلت إلى دبي بالإمارات العربية، ومن بعدها تم إطلاق أكثر من قناة على مدار السنوات الماضية لتصبح شبكة قنوات mbc من أهم شبكة قنوات في العالم العربي.
قنوات شبكة mbc
- قناة ام بي سي مصر
- قناة أم بي سي مصر 2
- قناة ام بي سي1
- قناة أم بي سي2
- قناة أم بي سي 3
- قناة أم بي سي 4
- قناة ام بي سي 5
- قناة Mbc أكشن
- قناة أم بي سي العراق
- قناة أم بي سي دراما
- قناة ام بي سي بوليود
- قناة أم بي سي ماكس
- قناة أم بي سي دراما بلس
اريد إدخالها بالتفصيل بليز