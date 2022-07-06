تُعد شبكة قنوات mbc أشهر شبكة قنوات في العالم العربي؛ حيث أنها توفر جودة عالية وقنوات تناسب جميع أفراد العائلة وأذواقهم في المشاهدة، وذلك لأنها طرحت أكثر من قناة منها التي تعرض الأفلام الكرتونية للأطفال ومنها مسلسلات للمشاهدات العائلية ومنها أيضاً الرُعب، واليوم من خلال موقع نجوم مصرية سوف نعرض لكم ترددات شبكة قنوات mbc . ترددات شبكة قنوات mbc

هناك تردد يجمع كافة قنوات mbc عبر نايل سات في كلاً من الشام وتركيا والخليج وغرب أفريقيا وهي كالتالي:

القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز البلد نايل سات 11471 عمودي 27500 غرب أفريقيا نايل سات 11470 عامودي 27500 الشام والخليج وتركيل

وبالنسبة لإستقبال شبكة قنوات mbc عبر عرب سات فعليك بإدخال التردد التالي:

القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز عرب سات 11270 عامودي 27500

ما هي أول قناة من شبكة mbc

mbc1 هي أول قناة من شبكة قنوات mbc؛ حيث أنها بدأت بالبث في لندن عام 1991 ميلادياً، من ثم إنتقلت إلى دبي بالإمارات العربية، ومن بعدها تم إطلاق أكثر من قناة على مدار السنوات الماضية لتصبح شبكة قنوات mbc من أهم شبكة قنوات في العالم العربي.

قنوات شبكة mbc