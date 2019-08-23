ترددات جميع قنوات القمر نايل سات أغسطس 2019 .. تردد سحري ينزل جميع قنوات نايل سات .. باقة قنوات يوتلسات جميع القنوات الرياضية المصرية الأفلام والمسلسلات .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما

ترددات جميع قنوات القمر نايل سات وتردد سحري ينزل جميع ترددات قنوات نايل سات والتي أصبحت محل بحث متنامي حيث يعد القمر الصناعي المصري نايل سات هو القمر الأكثر شهرة ومشاهدة في الوطن العربي من الخليج للمحيط، لذلك أخذنا على عاتقنا وضع تقرير كامل ومفصل عن القمر الصناعي المصري الشهير، ومن خلال هذا التقرير سنتعرض لمعلومات عن القمر نايل سات وتردداته، والتي تغيب عن الكثير، ولا يعرفها إلا القليل، وسنشرحها لكم تفصيلا من خلال هذا التقرير.
ترددات جميع قنوات القمر نايل سات وطريقة التقاط نايل سات
يجب أولا أن نتعرف على أفضل الطرق لضبط طبق الاستقبال، وذلك حتى نحصل على افضل مشاهدة، وكذلك حتى نحصل على جميع ترددات القمر كاملة، فيجب اتباع الأتي حنى نحقق ما سبق ذكره.
أولا: يجب استخدام نوع سلك جيد ويفضل سلك LNB نحاسي باستخدام سلك ويجب أن نتجنب طول مسافة السلك بين الطبق والريسيفر قدر الإمكان. ثانيا: يجب العمل على ضبط طبق ألاستقبال الخاص باستقبال ترددات القمر نايل سات باستخدام ترددين وهما:
11603 أفقى أو H معامل ترميز 27500
10758 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500
وفي حال تمكنا من ضبط هذين الترددين السابقين للدرجة القصوى من حيث درجة جودة الإشارة، حينها بالتأكيد سنحصل على جميع الترددات على قمر نايل سات بدون تشويش ولا تقطع وبمشاهدة رائعة.
تردد سحري واحد ينزل جميع القنوات على النايل سات 2019
تردد سحري واحد ينزل جميع القنوات على النايل سات مع رافت الهيتي
يجب معرفة أنه على القمر الصناعي نايل سات وكذلك الأقمار التي تدور في نفس حيز الترددات يتم استقبالها على نفس الطبق الذي يستقبل النايل سات، وهذه الأقمار عي القمر يوتلسات 7,3 – يوتلسات 8 غرب توجد ثلاثة حزم للبث والتي تختلف كل منها من حيث تغطيتها في الدول العربية.
التردد 10719
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
معامل التصحيح
القنوات
10719
22000
V
3/4
تلفزيون دبي
تلفزيون قطر HD
التردد 10727
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
معامل التصحيح
القنوات
10727
27500
H
5/6
العربى HD
مصر الحياة
كنوز الحياة
ديالنا
إحسان
الماسة
قناة IMC
أمير الشفاء
العرب
جنة
البركة العلاجية
الشاهد HD
الفتح
دعوة
العفاسى
الأنيس
سات 7 أكأديمي
الملكوت
تيلى ماروك
الأوحد
كوردستان
لانا تى فى
تردد 10758
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
معامل التصحيح
القنوات
10758
27500
V
5/6
ابن عثيمين
الأماكن دراما بدوية
صدى
صفا
المعالى
كورد ماكس HD
المستقبل
تردد 10777
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
معامل التصحيح
القنوات
10777
27500
H
5/6
فييد HD
الصحة والجمال
ال بى سى سات LBC
كايرو دراما
كايرو سينما
العراقية التعليمية
التونسية الثانية
تردد 10796 , V , 27500 , 5/6
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
معامل التصحيح
القنوات
10796
27500
V
5/6
التونسية الأولى
تلفزيون السودان
اى تى ڤى ATV
فييد 4
الأماكن
فييد
تردد 10815 , H , 27500 , 5/6
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
معامل التصحيح
القنوات
10815
27500
H
5/6
معجزة
قناة افريقيا الشمالية CNA
ليبيا الأحرار
أغابى
ساهر كوردى
البصيرة
باسم الكربلائى
ليبيا الأحرار HD
المغاربية
الأسرار
منهاج النبوة
الشادى
المجد
المحبة
سى تى ڤى CTV
نورسات الشباب
المغاربية 2
هى
بيثيل
إيفانجيليكال
شيرست أرمى
سى جى تى ڤى CJ
مارسيل
نورسات
جيسوس
مازير سماى
تردد 10834 , V , 30000 , 3/4
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
معامل الترميز
القنوات
10834
30000
V
3/4
باقة او اس ان المشفرة OSN
10853 , H , 27500 , 5/6
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
معامل التصحيح
القنوات
10853
27500
V
5/6
اون لايڤ HD
اون اى HD
اون سبورت HD
اون لايڤ
اون اى
اون سبورت
اون دراما
10873 , V , 27500 , 5/6
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
معامل التصحيح
القنوات
10873
27500
V
5/6
الرحمة
ليبيا الحدث
فاميلى دراما
اليوم دراما زمان
تى ار تى كوردى TRT
قناة الرعب SCARE
نارت
الأردن اليوم
أديس ابابا
جامعتنا
النور
بيبى
قناة ALL
السلام المصرية
ليبيا’س
آنجل عربية
الساعة مسرح
فلسطين اليوم
تلفزيون بريبير
شاروخان هندي
كلاكيت دراما زمان
10892 , H , 27500 , 3/4
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
معامل التصحيح
القنوات
1089
27500
H
3/4
أفاق HD
أم كلاسيك
سينما برو
الغدير
توك توك أفلام
روسيا اليوم
سينما 1
او تي ڤى لبنان OTV
سامراء
والطة الإثيوبية
الشرقية نيوز HD
الشرقية نيوز
روداو كوردي HD
آسيا
الأيام
10922 , V , 27500 , 5/6
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
معامل التصحيح
القنوات
10922
27500
V
5/6
إماما رضا HD
سا فاميلى
الأقصى
سى بى سى بنة
الشروق أخبار الجزائرية
الشروق العامة الجزائرية
بيور
باهية
الحياة
الهداف
نوميديا
الجزائرية وان
المستقلة
البلاد
شمس
الفجر
الحرمين
10930 , H , 27500 , 5/6
عمان تي فى HD
النعيم
الأردن الرياضية
مودة
نور الخليج
الاتجاه
الطارق
كنوز الطبيعة
الهدى
كنوز الشفاء
الدوائية للرقية
خليج العرب
الرقية الشرعية
الطب النبوي
سر الشفاء
كنوز الروحانيات
سجود
النجباء
عيون الوطن
أي وان الأردن
10992 , V , 5000 , 9/10 | HD | حزمة المغرب العربي
الشروق أخبار الجزائرية HD
الشروق العامة الجزائرية HD
11033 , V , 5000 , 7/8 | حزمة المغرب العربي
أمل تي في
11158 , V , 5000 , 9/10 | HD | حزمة المغرب العربي
سمارت أف أم
11219 , H , 27500 , 5/6
ال تي سي LTC
بانوراما فيلم ( PNC )
الجامعية JBC
أي أس تي ڤى ES TV
شباب تي ڤى
11227 , V , 27500 , 5/6
القاهرة
القنال
الإسكندرية
الدلتا
الصعيد
طيبة
مصر الزراعية
تلفزيون اليمن
11258 , H , 27500 , 5/6
المغاربية الأولى
المغاربية الثانية
الحلبة
سينما 2
يمن شباب
ميكى
البيت بيتك سينما
مى سات
ساوثرن
الوعد
يمن سما
الحياة القبطية
كلاكيت دراما
كلاكيت دراما زمان
الحرة
الحرة HD
الحرة عراق
الحرة عراق HD
11277 , V , 27500 , 2/3 | HD
باقة او اس ان المشفرة OSN
11296 , H , 27500 , 3/4
روتانا خليجية
روتانا كلاسيك
روتانا دراما
روتانا سينما مصر
روتانا سينما السعودية
الرسالة
11315 , V , 27500 , 5/6
كراميش
طه
زيتونة
الجميلة
الشريعة
السعودية ضد الإرهاب
جرين لايڤ & نبراس
ام بى كود
طيور الجنة
المعارف
القدس
ام دى MD
المسار الأولى
حقوق الإنسان Unrwa
نور الأردن
الاردن لقاء
سهيل
عدن
11334 , H , 27500 , 5/6
رسالة الإسلام
بيتى
الفرسان
القسيم
الإرث النبوى
سمسم
شام تى فى
شام اف ام
ليبيان
كيف
اى ان بى ANB
ليبيا وان
الواقع
11354 , V , 27500 , 5/6
ام تى اى 3 عربية MTA 3
الأرثزقسية الإثيوبية EOTC
كورديستان 24 HD
صوت الإطراء
كوردستان 24
سيرا كوردى Cira
روناهى كوردى
الحوار التونسى
سات 7 كيدز
سات 7 عربية
الكارمة
نورسات
أطفال ومواهب
أرين كوردى
الرقية
دزاير 16
الأنوار
11373 , H , 27500 , 2/3 | HD
باقة او اس ان المشفرة OSN
11392 , V , 27500 , 5/6
اسيا الاخبارية
طيور بيبى
الميادين
إيران صفوى
الراصد
إسطنبول
السورية الإخبارية
وصال فارسى
الإيمان
الكوفية
الكوثر
وصال عربى
ليبيا الرسمية
تى ار تى عربية TRT
11411 , H , 30000 , 3/4 | HD
باقة او اس ان المشفرة OSN
11430 , V , 27500 , 5/6
اتش سى المصرية HC
النهار +2
فلسطين مباشر
القاهرة والناس 2
الغد أخبار HD
الغد أخبار
مجان
أزهرى
صدى البلد دراما
الندى
تن تى ڤى TEN
11449 , H , 27500 , 5/6
دى ام سى العامة
دى ام سى سبورتس
دى ام سى دراما
دى ام سى العامة HD
دى ام سى سبورتس HD
11474 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المغرب العربى
الأولى المغربية HD
الأولى المغربية
الثانية المغربية 2M
الرياضية
الرابعة
الخامسة
السادسة
الأمازيغية
ميدى وان HD
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11488 , H , 27500 , 5/6
أوسكار سينما
الثانية المصرية
قطر اليوم
النهار وان
النهار دراما
سى بى سى CBC
سى بى سى دراما
سى بى سى سفرة
إكسترا نيوز
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المغاربية HD
السادسة المغربية HD
الرابعة المغربية HD
الأولى المغربية HD
الرياضية المغربية HD
الأمازيغية المغربية HD
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ام سينما
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كى تى او KTO
المصراوية أفلام
بلقيس
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الساعة أفلام
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لا يحمل قنوات حاليا
11641 , H , 27500 , 5/6
اى فيلم إيران بالعربية
الإتحاد
الولاية
الثقلين
هدهد عربى
امام على HD
الإشراق
البينة
دو تشانيل
القمار
منهاج
بريس
11660 , V , 27500 , 2/3 | حزمة المغرب العربى
كرتاج بلس
التونسية الأولى
التونسية الثانية
الحوار التونسى
تونسنا
التاسعة
ام تونسيا
تلفزة
الجنوبية
الإنسان
حنبعل
11680 , H , 27500 , 5/6
الجزائرية الأرضية ( مشفرة بنظام بيس BISS ) PROGRAMME NATIONAL
الجزائرية الثانية Canal Algerie
الجزائرية الثالثة A3 TV
الأمازيغية TV4
القرآن الكريم TV5
الجزائرية الثالثة HD
11682 , V , 4814 , 5/6 | حزمة المغرب العربى
لا يحمل قنوات حاليا
11727 , H , 30000 , 3/4 | HD
باقة او اس ان المشفرة OSN
11696 , V , 1200 | حزمة المغرب العربى
تردد خاص بخدمات الداتا
11727 , H , 30000 | HD
باقة او اس ان المشفرة OSN
11747 , V , 27500 , 3/4
المصرية التعليمية EEC
تلفزيون إريتريا ERI TV
صحتى
بلادى
الفرات
سڤن سى عراق
11766 , H , 27500 , 5/6
الأولى المصرية HD
ليبيا الرياضية
القاهرة والناس 1
الحرة عراق
الأولى المصرية
نايل فاميلى
الفضائية المصرية
بى بى سى إنجليزى BBC
11785 , V , 27500 , 3/4
سبيس تون
سى ان بى سى عربية
كويست عربية
الشرقية تى ڤى
11804 , H , 30000 , 3/4 | HD
باقة او اس ان المشفرة OSN
11823 , V , 27500 , 5/6
الحرة
تلفزيون فلسطين
ام بى سى مصر 2
العراقية الإخبارية
فلسطين اليوم
المحور
الحدث اليوم
صدى البلد
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او اس ان باركر OSN Barker ( قناة مفتوحة )
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باقة او اس ان المشفرة OSN
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المجد العامة
تى ڤى سانكيم TV5 MONDE
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فضة تى فى
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الأنوار
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المجد قرآن
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باقة او اس ان المشفرة OSN
12092 , V , 27500 , 2/3 | HD
أبوظبى سبورت 3 HD ( مشفرة )
أبوظبى سبورت 4 HD ( مشفرة )
أبوظبى سبورت 5 HD ( مشفرة )
أبوظبى سبورت 6 HD ( مشفرة )
دبى سبورت 4 HD ( مشفرة )
إيدج سبورت HD ( مشفرة )
أبوظبى دراما + HD ( مشفرة )
دبى سبورت 5 HD ( مشفرة )
12111 , H , 27500 , 3/4
تلفزيون عمان
تلفزيون عمان HD
عمان الرياضية
عمان الرياضية HD
عمان لايف
عمان لايف HD
عمان الثقافية
عمان الثقافية HD
12130 , V , 27500 , 5/6
تلفزيون الجديد
تيلى لبنان
12149 , H , 27500 , 3/4
السعودية الأولى
السعودية الرياضية 1
السعودية الإخبارية
أجيال
القرآن الكريم
السنة النبوية
قناة SBC
12169 , V , 27500 , 5/6
صدى البلد 2
الطيب
الصحراء الإبل
العربية أخبار
العربية الحدث
12188 , H , 27500 , 5/6 | HD
الهدى HD
العراقية العامة HD
ان بى ان NBN HD
12207 , V , 27500 , 3/4
الهلال السودانى
الحياة الحمراء HD
بى بى سى عربى
الحياة الحمرا
فرنسا 24 بالعربية
الحياة والناس
المغربية الأولى
نسمة
الصحراء
12226 , H , 27500 , 5/6
عجمان
زاد كانا
ماجد كيدز
الإمارات
أبوظبى الرياضية 1
أبوظبى الرياضية 2
ناشيونال جيوجرافيك أبوظبى
أبوظبى دراما
سى ان ان CNN
تشينا عرب CA TV
كارتون نتوورك عربية
بى فور يو بلس B4U PLUS
12245 , V , 27500 , 2/3 | HD
بى ان سبورتس 10 ( مشفرة )
بى ان سبورتس الإخبارية ( مفتوحة )
بى ان سبورتس جلوبال ( مفتوحة )
بى ان سبورتس ماكس 1 ( مشفرة )
بى ان سبورتس ماكس 2 ( مشفرة )
بى ان سبورتس ماكس 4 ( مشفرة )
12265 , H , 27500 , 2/3 | HD
بى ان سبورتس ماكس 3 ( مفتوحة مؤقتا )
بى ان سبورتس 1 & 2 & 3 & 4 ( مشفرين )
12284 , V , 27500 , 5/6 | HD
السعودية 1 HD
السعودية للقرآن الكريم HD
السعودية للسنة النبوية HD
السعودية الإخبارية HD
أجيال HD
السعودية الرياضية 1 HD
السعودية الرياضية 2 HD
12303 , H , 27500 , 5/6
لا يحمل قنوات حاليا
12322 , V , 30000 , 3/4 | HD
ناشيونال جيوجرافيك كيدز HD
دبى سبورت 1 HD
تلفزيون دبى HD
دبى للسباقات 1 HD
تلفزيون مدنى
دبى زمان
عجمان
سما دبى HD
الظفرة HD
الفجيرة HD
12341 , H , 27500 , 5/6
الموصلى
آفاق
أمهارا أثيوبيا
بانوراما دراما 1 PNC
بانوراما دراما 2 PNC
بانوراما فود PNC
الأهلى المصرى
العهد
12360 , V , 27500 , 5/6
السومرية
الواحة
إماجين موڤيز
النهار الجزائرية
ال دى سى لبنان LDC
ام تى ڤى لبنان MTV
الغد المشرق
الرشيد
سميرة
دزاير
جائزة دبى للقرآن الكريم
شدى
12380 , H , 27500 , 5/6
المسار
أورميا أثيوبيا OBN
العراقية الرياضية
تيلى تشاد
العاصمة 2 ( تيستى فود )
العاصمة 1
الرافدين
12399 , V , 27500 , 5/6
العراقية الانتخابية
الأجواء الجزائرية
الهقار الجزائرية
مكة
الديار
رؤيا
ليبيا 218 أخبار
أهل القرآن
ليبيا 218
كركوك الآن
الأردن سوق
الأردن الآن
تلفزة أعماق الوطن
اعمار سوريا
سوريا الطبية
كنوز الجنة ( الطيب النبوى )
الطب العربى
خليج العرب 3
سما الأردن
قناة 24 VOA
الرقية 2
الوادى
الأردن المناصير
الأردن أمن
الأردن أدواء
الحقيقة الدولية
الحقيقة
البودى
دزاير 25
12418 , H , 27500 , 3/4
تلفزيون دبى
دبى وان
دبى سبورت 2
دبى سبورت 3
دبى للسباقات
سما دبى
نور دبى
دبى زمان
12437 , V , 27500 , 5/6
شبكة أخبار العرب ANN
ديوان
جامعة القاهرة
العراقية العامة
الأنبار
الحياة مسلسلات
العراقية كوردى
12467 , H , 27500 , 2/3 | HD
تلفزيون أبوظبى HD
الإمارات HD
ماجد كيدز HD
أبوظبى دراما HD
أبوظبى الرياضية 1 HD
أبوظبى الرياضية 2 HD
ياس تى ڤى HD
ناشيونال جيوجرافيك أبوظبى HD
12476 , V , 27500 , 2/3 | HD
بى ان سبورتس 5 & 6 & 7 & 8 & 9 ( مشفرين )
ثانيا : ترددات قمر يوتلسات 8 غرب
10971 , H , 27500 , 5/6
ليبيا الإخبارية
عدن سكاى
العربى
الإباء
العقيلة
هلا مصارعة
تى ار تى وورلد TRT WORLD HD
الولاء
منهاج
الفيض
10971 , V , 27500 , 3/4
الجزيرة
الجزيرة مباشر
الجزيرة بالإنجليزية
الجزيرة الوثائقية
الجزيرة مباشر ( مصر X )
قطر تى ڤى
الريان
11013 , H , 27500 , 5/6
المسيرة
الحجة
شذرات وطنية
فلسطين
هبرون سات
الولاية هاوسة
مكملين
الساحات
النبأ
الأقصى
وطن
الميادين
11013 , V , 27500 , 5/6
الشارقة
الشارقة HD
الشرقية من كلباء
الشرقية من كلباء HD
الوسطى HD
الشارقة الرياضية
الشارقة الرياضية HD
11054 , H , 27500 , 2/3 | HD
باقة او اس ان المشفرة OSN
11054 , V , 27500 , 2/3 | HD
الكويت الأولى HD
الكويت الثانية HD
الكويت الرياضية HD
الكويت الرياضية بلس HD
الإثراء HD
العربى الوثائقية HD
المجلس HD
القرين HD
11096 , H , 27500 , 5/6
شالوم الاثيوبية
الكرامة
الكرامة مى 1
يسوع الرائع Jesus
الوحى
موا MOA
لمسات
النبأ HD
النبأ
فلكسات
هولى سبيريت
تياترو أفلام
شاريتى Charity
الفادى
الحرية
الأنوار 2
مصر البلد
الأنس
كالى أوادى Kale Awadi
لوجوس
الغرى
الكرازة
فاڤوار
ساڤيور
شيرست لايف
العراق المستقبل
بريسنس
فاريس إثيوبيا
جى ام ام GMM
نور الشرق
نور القداس
نور مريم
11096 , V , 30000 , 3/4 | HD
باقة او اس ان المشفرة OSN
OSN LIVING ( مفتوحة )
11137 , H , 27500 , 3/4 | HD
كانال فور الكردية
الفرات
أڤا تى ڤى AVA HD
كابيتال بيزنس HD
بيلستانك HD
ليبيا المستقبل HD
الحدث HD
تركمانلى HD
كوردستان تى ڤى HD
زاجروس HD
زاجروس
الفلوجة HD
شدى HD
ليبيا بانوراما HD
الحياة توازن
11137 , H , 27500 , 5/6
نايل سات برومو
11179 , H , 27500 , 5/6
زنوبيا
مرجعيات 2
دكتور أبو النصر
فور جى فيلم
فور جى سيما
الأسطورة أفلام
حريم السلطان دراما
سينما تيوب
سما سوريا
حكاية
مسلسلات تيوب
فور جى دراما
جولد
دوللى مسلسلات
فور جى أفلام
تتح
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سهر هندى
سيما تيوب
قرآن
بيبلى توولز
فور جى كلاسيك
نجوم الشام
سوريا اف ام تى ڤى
كاميشلو
الدواء الشافى
الجماهيرية
11471 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى
العربية أخبار HD
العربية الحدث
ام بى سى 1
ام بى سى 4
ام بى سى دراما
ام بى سى بولييود
ام بى سى 2
ام بى سى أكشن
ام بى سى 3
ام بى سى مصر ( مشفرة بنظام بيس BISS )
ام بى سى مصر 2 ( مشفرة بنظام بيس BISS )
11513 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى
اى بى سى 3 أثيوبيا EBC
اى بى سى 1 أثيوبيا EBC
أديس أثيوبيا Addis
أورميا أثيوبيا OBN
تايجراى Tigray
ساوثرن Southern
أمهارا Amhara
اى بى اس EBS
فانا تى ڤى HD
فانا تى ڤى
كانا Kana
والطة Walta
موى أثيوبيا MOE
11555 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المشرق العربى
حضرموت
سند
الوسام
الكاظمى
مارينا HD
العدالة ATV
البوادى
رواسى
الصباح
المهدى
الخرطوم
الفلوجة
القناة الطبية المصرية MEC
سوريا الحرة
هنا الانبار
هنا صلاح الدين
دى ام ام DMM
سيلفى
مسايا
11595 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المشرق العربى
أنوار الروحانيات
حلب اليوم
ناهو أثيوبيا Nahoo
طيبة
منارة العرب 2
ام درمان
مونديال
الجسر
سوريا الحرة
جى تى ڤى أثيوبيا JTV
الثناء
هنا الأنبار
الرشد
المعرفة
صلاح الدين
اى بى اس اثيوبيا EBS
الفيح أثيوبيا Aleph
اى بى سى ABC
أحوازنا
11636 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المشرق العربى
العربى HD
العربى
توحيد
كوجى
الكارمة مى بلس
ستيرك
اى ان بى ANB
أرمينا ABN
مكملين 2
وينر واى
اللؤلؤة
فاريس
عرارة
11678 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المشرق العربى
صلاح الدين
سكوب
آيات
الراى
البحرين HD
البحرين الدولية
الكويت الأولى
الكويت الثانية
الكويت سبورت
اليرموك
البحر الأحمر
12521 , H , 27500 , 2/3 | HD
الجزيرة HD
الجزيرة بالإنجليزية HD
الجزيرة الوثائقية HD
الريان HD
12521 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى
كلاكيت كوميدى
كلاكيت أفلام
كلاكيت سينما
كربلاء قرآن
ان ار تى 1 كوردى NRT HD
ان ار تى 2 كوردى NRT HD
أموزجارى
بانجواز
الموقف
ان ار تى عربية NRT HD
بايام عراق
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طيبة
طيبة التعليمية
طيبة قران
الأنيس
الأنس
ليبيا القران
محبة
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فاميلى سينما
كايرو وان أكشن
الشباب اليوم EBC
نيو دريم
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سعودية 22
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سعودية 24 سبورت
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صوت مصر
ام سينما
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12564 , V , 27500 | HD | حزمة أوربا
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12604 , H , 27500 , 5/6
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دوشة سينما
سبيدا Speda
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الكلمة
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دى موڤيز رعب
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زووم كيدز
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الشرق
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العراق الان
العهد 2
السلام العراقية
الفرقدين
اليمن اليوم
المسيرة مباشر
افريكا تى فى وان
12645 , H , 27500 , 5/6
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فلسطين أخبار
معا
فلسطين مباشر
تلفزيون فلسطين
الفلسطينية
عودة
كيو او يو التعليمية QOU
فضائية النجاح NBC
فلسطين الرياضية
12645 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى
لا يحمل قنوات حاليا
12655 , V , 5000 | HD | حزمة أوربا
MCR ROMA
12683 , V | حزمة أوربا
التردد متوقف حاليا
12687 , H , 27500 , 5/6
الحوزة العلمية
كورد سات تى ڤى HD
كورد سات أخبار HD
كورد سات تى ڤى
كورد سات أخبار
روجاڤا تى ڤى
جالى كردستان
اليمن التعليمية
سوريو Suroyo
اليمن تى ڤى
سبأ
عدن
الإيمان
هيلهيلوك كيدز
اى 24 أخبار ( إسرائيلية ) MPEG 4
المنبج
النبأ الليبية
الأهواز
12688 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى
الخرطوم
الملاعب الرياضية SUDAN SPORT
الجزيرة الخضراء
سودان كونيلدج
المعرفة السودانية
سودانية 24
النيل الأزرق BN
الشروق السودانية
ساهور
الإستجابة
الشمالية السودانية
العالمية
القبة الخضراء
كيلا
ام درمان
البحر الأحمر
تلفزيون السودان
12728 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى
كورد سات HD
كورد سات نيوز HD
شعب كردستان
كركوك
نايل سات برومو HD
12728 , V | حزمة أوربا
التردد متوقف حاليا
12729 , H , 27500 , 5/6 | HD
نايل سات برومو
ومن الجدير بالذكر أننا سنقوم بتحديث هذا التقرير الخاص بجميع ترددات القمر نايل سات بإستمرار، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لكل متابعى موقع نجوم مصرية الكرام.
التعليقات
تردد قناه القصيم بعد التحول
شكرا لكم ونريد المزيد
قناة ام بسي دراما وسوريا دراما ماعم ينزلوا عندي عم حط التردد عم تروح اشاره شو سبب قوه إشارة عندي ٦٠
انا بعرف السبب
الصراحة اكثر من رائع
اشكرك جدا على هذا العمل والمجهود الذى تم بترتيب لجميع القنوات
والتوضيح لسائلين شكرا جزيلا
هل يوجد مثل هذا التصنيف الرائع للهوت بيرد ؟؟؟؟
ايضا قناة الحوار اللندنية غير موجودة
هل يوجد مثل هذا التصنيف الرائع للهوت بيرد ؟؟؟؟
الف شكر
مجهود رائع
شكرا جزيلا..ترتيبكم للترددات اكثر من رائع
جزاكم الله خيرا
ياجمعة اغلب التردد ات دى موشغالة وعوز تردد قناة موباشر قطر الصحيح لو سمحتو
ترددات on tv بانوعها
شكرا لك على هذا المجهود بارك الله فيك وجزاك خيرا . فلسطين
و ماهو عدد هذه القنوات ، لماذا لا تضعونه .
تردد قناه بي اوتو كيو
مجهود رائع جزاكم الله كل خير وفى انتظار المزيد
بجد بجد خدمة غالية اوى اوى وشكرا شكرا لكل اللى قاموا بالمجهود الكبير ده جزاكم الله كل خير
اون سبورت مش شغال
كل الشكر لهزه المجهودات الجبارة كل التوفيق
الخرطوم
لو سمحت كنت عايز انزل ملف قنوات لريسفير رويال بلس ٢٢٢ ايه المواقع اللي بتنزل غير مصراوي سات
ارجو تردد قناة مبشر قطر نايل سات والحوار التونسى نايل سات
جهد كبير ورائع اول موقع يعرض الترددات والقنوات كاملة ومحدثة وبهذه الدقة
شكرا لكم
12688 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى
الخرطوم
الملاعب الرياضية SUDAN SPORT
معدل الترميز الصحيح 30000 واسم الباقه sunt sat
شترك الانايل شات
لو سمحت تردد قناة الحوار الجديد
السلام عليكم
قناة الجزيرة الإخبارية مش راضيه تجي وحاولت على التردد أعلاه بدون فائده ١٠٩٧١
تردد قناة 22 الرياضيه السعوديه وشكرا
تقرير به اخطاء وعلى سبيل المثال باقة المشرق العربي اسمها الحقيقي سنط ومعدل الترميز 30000، وأيضا قنوات فضة توقفت على التردد 12054 نرجو تحري الدقة للمصداقية وشكرا
بدون كل هذا العذاب و تضييع الوقت, للمشاهدة المجانية للمباريات توجه الى : beue.cf
شكرآ جزيلا لحضرتكم ووفقكم الله لما فيه الخير لنا ولكم
شكرا جزيلا لكم وبالتوفيق ان شاء الله لحضراتكم
ترددقناة غنوة
الصور لا تعمل، ارجو مراجعه الموضوع ورفع الصور الصحيحة لشهار القنوات
ما معني مشفرة بنظام بيس ؟؟
ما هي القنوات التي اضيف في تحديث 9/9/٢٠١٨؟؟
، و شكرا لمجهودك يا استاذ تامر
ممكن تردد قناة مجستك سينماء مع العلم انها مش موجوده ضمن تقريركم
لو ممكن ملف نحمله علي الرسيفر بدل الادخال اليدوي
شكرا علي مجهودك
شكرا
مجهود رائع جدا جدا
.
حُرَوَفَك
گـ قِـنيَـنةُ
عِـطرْ فـِرَنْسـِيّ
سَقَطـتْ مِــنْ يَــدِ
حـَامِلهَا فَمـَلأت
المَكَانْ بِعْبقِ
رَائِحَتهَا
.♡عٌَّسى أّلََّسعٌأأأّدِةّ دِأّيِّمَ أّلَدِؤمَ وِيِّأّګ 🌺
🌺وِعٌَّسى أّلَفِّرحٌ.يِّأّتّيِّګ مَنِ َّسأأأّبِعٌ َّسمأأأَأّهِأّ ♡
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نبي تردد توباكس
a,
شو رايك تعدلي نحويا ولغويا مع الشكر
لو سمحت قناة المغربية الرياضية موجودة على نايل سات ؟؟؟
اخي العزيز اتمنى ان تجاوبني ، انا مثبت الصحن تثبيت محكم تماماً وكلما اضبط الاشارة بافضل قوة بعد اسبوع تضعف الاشارة علماً ان الصحن لا يتحرك بتاتاً ، فماهو سبب الضعف وهل لأبراج الانترنت تأثير سلبي على اشارة القمر الفضائي .
علك باستشارة فنى تركيب الدش ربما هناك عطل
السبب هو الشريط الالاسق يجعل الاشاره بعد فتره ضعيفة بسسب المادة العازلة
جزاكم الله الف خبر أن شاءالله
هل طريقه التركيب فى جميع الدول هى نفس الطريقه ونفس التردد ولا كل بلد يختلف
وشكراا وجزاكم الله الف خير
نشكركم جدا ويرجى ارسال الترددات على مسنجر لو ممكن
قناة نون اطفال
التقرير يحتوى على جميع الترددات العاملة على النايل سات
مجهود كبير فشكرا جزيلا لكم
نشكركم جدا على حسن تقديركم وخالص التحية
مجهود رائع بصراحة واول موقع يعرض الترددات والقنوات كاملة ومحدثة وبهذه الدقة فشكرا جزيلا
نشكرك جدا استاذ وليد وتحياتنا وتقديرنا لحضرتك
السلام عليكم مافي عندكم تردد قنوات بدويه وشكرًا
أكيد موجود في هذا التقرير
مصر البلد