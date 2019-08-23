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ترددات جميع قنوات القمر نايل سات أغسطس 2019 .. تردد سحري ينزل جميع قنوات نايل سات .. باقة قنوات يوتلسات جميع القنوات الرياضية المصرية الأفلام والمسلسلات .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما

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ترددات جميع قنوات القمر نايل سات أغسطس 2019 .. تردد سحري ينزل جميع قنوات نايل سات .. باقة قنوات يوتلسات جميع القنوات الرياضية المصرية الأفلام والمسلسلات .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما
ترددات قنوات النايل سات

ترددات جميع قنوات القمر نايل سات وتردد سحري ينزل جميع ترددات قنوات نايل سات والتي أصبحت محل بحث متنامي حيث يعد القمر الصناعي المصري نايل سات هو القمر الأكثر شهرة ومشاهدة في الوطن العربي من الخليج للمحيط، لذلك أخذنا على عاتقنا وضع تقرير كامل ومفصل عن القمر الصناعي المصري الشهير، ومن خلال هذا التقرير سنتعرض لمعلومات عن القمر نايل سات وتردداته، والتي تغيب عن الكثير، ولا يعرفها إلا القليل، وسنشرحها لكم تفصيلا من خلال هذا التقرير.

ترددات جميع قنوات القمر نايل سات وطريقة التقاط نايل سات

يجب أولا أن نتعرف على أفضل الطرق لضبط طبق الاستقبال، وذلك حتى نحصل على افضل مشاهدة، وكذلك حتى نحصل على جميع ترددات القمر كاملة، فيجب اتباع الأتي حنى نحقق ما سبق ذكره.

أولا: يجب استخدام نوع سلك جيد ويفضل سلك LNB نحاسي باستخدام سلك ويجب أن نتجنب طول مسافة السلك بين الطبق والريسيفر قدر الإمكان.
ثانيا: يجب العمل على ضبط طبق ألاستقبال الخاص باستقبال ترددات القمر نايل سات باستخدام ترددين وهما:

  • 11603 أفقى أو H معامل ترميز 27500
  • 10758 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500

وفي حال تمكنا من  ضبط هذين الترددين السابقين للدرجة القصوى من حيث درجة جودة الإشارة، حينها بالتأكيد سنحصل على جميع الترددات على قمر نايل سات بدون تشويش ولا تقطع وبمشاهدة رائعة.

تردد سحري واحد ينزل جميع القنوات على النايل سات 2019

تردد سحري واحد ينزل جميع القنوات على النايل سات مع رافت الهيتي

Gepostet von ‎عالم التكنلوجيا والاتصالات‎ am Sonntag, 23. Dezember 2018

ترددات جميع قنوات القمر نايل سات 2019

الترددات على القمر نايل سات
ترددات جميع قنوات القمر نايل سات

التقسيم الجغرافي فى حزم البث

يجب معرفة أنه على القمر الصناعي نايل سات وكذلك الأقمار التي تدور في نفس حيز الترددات يتم استقبالها على نفس الطبق الذي يستقبل النايل سات، وهذه الأقمار عي القمر يوتلسات 7,3 – يوتلسات 8 غرب توجد ثلاثة حزم للبث والتي تختلف كل منها من حيث تغطيتها في الدول العربية.

التردد 10719

الترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل التصحيحالقنوات
1071922000V3/4
  • تلفزيون دبي
  • تلفزيون قطر HD

التردد 10727

الترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل التصحيحالقنوات
1072727500H5/6
  • العربى HD
  • مصر الحياة
  • كنوز الحياة
  • ديالنا
  • إحسان
  • الماسة
  • قناة IMC
  • أمير الشفاء
  • العرب
  • جنة
  • البركة العلاجية
  • الشاهد HD
  • الفتح
  • دعوة
  • العفاسى
  • الأنيس
  • سات 7 أكأديمي
  • الملكوت
  • تيلى ماروك
  • الأوحد
  • كوردستان
  • لانا تى فى

تردد 10758

الترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل التصحيحالقنوات
1075827500V5/6
  • ابن عثيمين
  • الأماكن دراما بدوية
  • صدى
  • صفا
  • المعالى
  • كورد ماكس HD
  • المستقبل

 تردد 10777

الترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل التصحيحالقنوات
1077727500H5/6
  • فييد HD
  • الصحة والجمال
  • ال بى سى سات LBC
  • كايرو دراما
  • كايرو سينما
  • العراقية التعليمية
  • التونسية الثانية

تردد  10796 , V , 27500 , 5/6

الترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل التصحيحالقنوات
1079627500V5/6
  • التونسية الأولى
  • تلفزيون السودان
  • اى تى ڤى ATV
  • فييد 4
  • الأماكن
  • فييد

تردد  10815 , H , 27500 , 5/6

الترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل التصحيحالقنوات
1081527500H5/6
  • معجزة
  • قناة افريقيا الشمالية CNA
  • ليبيا الأحرار
  • أغابى
  • ساهر كوردى
  • البصيرة
  • باسم الكربلائى
  • ليبيا الأحرار HD
  • المغاربية
  • الأسرار
  • منهاج النبوة
  • الشادى
  • المجد
  • المحبة
  • سى تى ڤى CTV
  • نورسات الشباب
  • المغاربية 2
  • هى
  • بيثيل
  • إيفانجيليكال
  • شيرست أرمى
  • سى جى تى ڤى CJ
  • مارسيل
  • نورسات
  • جيسوس
  • مازير سماى

تردد 10834 , V , 30000 , 3/4

الترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل الترميزالقنوات
1083430000V3/4
  • باقة او اس ان المشفرة OSN

 10853 , H , 27500 , 5/6

الترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل التصحيحالقنوات
1085327500V5/6
  • اون لايڤ HD
  • اون اى HD
  • اون سبورت HD
  • اون لايڤ
  • اون اى
  • اون سبورت
  • اون دراما

 10873 , V , 27500 , 5/6

الترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل التصحيحالقنوات
1087327500V5/6
  • الرحمة
  • ليبيا الحدث
  • فاميلى دراما
  • اليوم دراما زمان
  • تى ار تى كوردى TRT
  • قناة الرعب SCARE
  • نارت
  • الأردن اليوم
  • أديس ابابا
  • جامعتنا
  • النور
  • بيبى
  • قناة ALL
  • السلام المصرية
  • ليبيا’س
  • آنجل عربية
  • الساعة مسرح
  • فلسطين اليوم
  • تلفزيون بريبير
  • شاروخان هندي
  • كلاكيت دراما زمان

 10892 , H , 27500 , 3/4

الترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل التصحيحالقنوات
108927500H3/4
  • أفاق HD
  • أم كلاسيك
  • سينما برو
  • الغدير
  • توك توك أفلام
  • روسيا اليوم
  • سينما 1
  • او تي ڤى لبنان OTV
  • سامراء
  • والطة الإثيوبية
  • الشرقية نيوز HD
  • الشرقية نيوز
  • روداو كوردي HD
  • آسيا
  • الأيام

10922 , V , 27500 , 5/6

الترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل التصحيحالقنوات
1092227500V5/6
  • إماما رضا HD
  • سا فاميلى
  • الأقصى
  • سى بى سى بنة
  • الشروق أخبار الجزائرية
  • الشروق العامة الجزائرية
  • بيور
  • باهية
  • الحياة
  • الهداف
  • نوميديا
  • الجزائرية وان
  • المستقلة
  • البلاد
  • شمس
  • الفجر
  • الحرمين

 

 10930 , H , 27500 , 5/6

  • عمان تي فى HD
  • النعيم
  • الأردن الرياضية
  • مودة
  • نور الخليج
  • الاتجاه
  • الطارق
  • كنوز الطبيعة
  • الهدى
  • كنوز الشفاء
  • الدوائية للرقية
  • خليج العرب
  • الرقية الشرعية
  • الطب النبوي
  • سر الشفاء
  • كنوز الروحانيات
  • سجود
  • النجباء
  • عيون الوطن
  • أي وان الأردن

 10992 , V , 5000 , 9/10 | HD | حزمة المغرب العربي

  • الشروق أخبار الجزائرية HD
  • الشروق العامة الجزائرية HD

 11033 , V , 5000 , 7/8 | حزمة المغرب العربي

  • أمل تي في

 11158 , V , 5000 , 9/10 | HD | حزمة المغرب العربي

  • سمارت أف أم

 11219 , H , 27500 , 5/6

  • ال تي سي LTC
  • بانوراما فيلم ( PNC )
  • الجامعية JBC
  • أي أس تي ڤى ES TV
  • شباب تي ڤى

 11227 , V , 27500 , 5/6

  • القاهرة
  • القنال
  • الإسكندرية
  • الدلتا
  • الصعيد
  • طيبة
  • مصر الزراعية
  • تلفزيون اليمن

 11258 , H , 27500 , 5/6

  • المغاربية الأولى
  • المغاربية الثانية
  • الحلبة
  • سينما 2
  • يمن شباب
  • ميكى
  • البيت بيتك سينما
  • مى سات
  • ساوثرن
  • الوعد
  • يمن سما
  • الحياة القبطية
  • كلاكيت دراما
  • كلاكيت دراما زمان
  • الحرة
  • الحرة HD
  • الحرة عراق
  • الحرة عراق HD

 11277 , V , 27500 , 2/3 | HD

  • باقة او اس ان المشفرة OSN

 11296 , H , 27500 , 3/4

  • روتانا خليجية
  • روتانا كلاسيك
  • روتانا دراما
  • روتانا سينما مصر
  • روتانا سينما السعودية
  • الرسالة

 11315 , V , 27500 , 5/6

  • كراميش
  • طه
  • زيتونة
  • الجميلة
  • الشريعة
  • السعودية ضد الإرهاب
  • جرين لايڤ & نبراس
  • ام بى كود
  • طيور الجنة
  • المعارف
  • القدس
  • ام دى MD
  • المسار الأولى
  • حقوق الإنسان Unrwa
  • نور الأردن
  • الاردن لقاء
  • سهيل
  • عدن

 11334 , H , 27500 , 5/6

  • رسالة الإسلام
  • بيتى
  • الفرسان
  • القسيم
  • الإرث النبوى
  • سمسم
  • شام تى فى
  • شام اف ام
  • ليبيان
  • كيف
  • اى ان بى ANB
  • ليبيا وان
  • الواقع

 11354 , V , 27500 , 5/6

  • ام تى اى 3 عربية MTA 3
  • الأرثزقسية الإثيوبية EOTC
  • كورديستان 24 HD
  • صوت الإطراء
  • كوردستان 24
  • سيرا كوردى Cira
  • روناهى كوردى
  • الحوار التونسى
  • سات 7 كيدز
  • سات 7 عربية
  • الكارمة
  • نورسات
  • أطفال ومواهب
  • أرين كوردى
  • الرقية
  • دزاير 16
  • الأنوار

 11373  , H , 27500 , 2/3 | HD

  • باقة او اس ان المشفرة OSN

 11392 , V , 27500 , 5/6

  • اسيا الاخبارية
  • طيور بيبى
  • الميادين
  • إيران صفوى
  • الراصد
  • إسطنبول
  • السورية الإخبارية
  • وصال فارسى
  • الإيمان
  • الكوفية
  • الكوثر
  • وصال عربى
  • ليبيا الرسمية
  • تى ار تى عربية TRT

 11411 , H , 30000 , 3/4 | HD

  • باقة او اس ان المشفرة OSN

 11430 , V , 27500 , 5/6

  • اتش سى المصرية HC
  • النهار +2
  • فلسطين مباشر
  • القاهرة والناس 2
  • الغد أخبار HD
  • الغد أخبار
  • مجان
  • أزهرى
  • صدى البلد دراما
  • الندى
  • تن تى ڤى TEN

 11449 , H , 27500 , 5/6

  • دى ام سى العامة
  • دى ام سى سبورتس
  • دى ام سى دراما
  • دى ام سى العامة HD
  • دى ام سى سبورتس HD

 11474 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المغرب العربى

  • الأولى المغربية HD
  • الأولى المغربية
  • الثانية المغربية 2M
  • الرياضية
  • الرابعة
  • الخامسة
  • السادسة
  • الأمازيغية
  • ميدى وان HD
  • العيون

 11488 , H , 27500 , 5/6

  • أوسكار سينما
  • الثانية المصرية
  • قطر اليوم
  • النهار وان
  • النهار دراما
  • سى بى سى CBC
  • سى بى سى دراما
  • سى بى سى سفرة
  • إكسترا نيوز

 11515 , V , 27500 , 2/3 | HD | حزمة المغرب العربى

  • المغاربية HD
  • السادسة المغربية HD
  • الرابعة المغربية HD
  • الأولى المغربية HD
  • الرياضية المغربية HD
  • الأمازيغية المغربية HD

 11526 , H , 27500 , 5/6

  • ام سينما
  • أحوازنا
  • كى تى او KTO
  • المصراوية أفلام
  • بلقيس
  • العالم أخبار
  • السعودية 24
  • الساعة أفلام
  • ستار سينما 1 & 2
  • مصدر
  • شهرزاد الخير
  • بيلودى أفلام
  • النصر تشاد
  • ليبيا تى ڤى
  • المنبر
  • اى يو سى IUC
  • النبأ HD
  • ميكى تى فى

 11559 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المغرب العربى

  • العربية HD
  • العربية الحدث
  • ام بى سى 1
  • ام بى سى 4
  • ام بى سى 3
  • ام بى سى أكشن
  • ام بى سى 2
  • ام بى سى ماكس
  • ام بى سى بولييود
  • ام بى سى دراما

 11564 , H , 27500 , 3/4

  • لا يحمل قنوات حاليا

 11595 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المغرب العربى

  • لا يحمل قنوات حاليا

 11603 , H , 27500 , 5/6

  • الطليعة
  • ليبيا الوطن
  • سينما 2
  • كربلاء
  • حبيشة
  • سيما على بابا
  • كوكى كيدز
  • السورية التربوية
  • أورينت
  • توك توك سيما
  • طلقة هندى LCD MOVIES
  • الصراط
  • الساعة كوميدى
  • الشاشة سينما
  • سوريا تى فى
  • سوريا تى فى HD
  • القناة 9

 11634 , V , 27500 , 3/4 | HD | حزمة المغرب العربى

  • لا يحمل قنوات حاليا

 11641 , H , 27500 , 5/6

  • اى فيلم إيران بالعربية
  • الإتحاد
  • الولاية
  • الثقلين
  • هدهد عربى
  • امام على HD
  • الإشراق
  • البينة
  • دو تشانيل
  • القمار
  • منهاج
  • بريس

 11660 , V , 27500 , 2/3 | حزمة المغرب العربى

  • كرتاج بلس
  • التونسية الأولى
  • التونسية الثانية
  • الحوار التونسى
  • تونسنا
  • التاسعة
  • ام تونسيا
  • تلفزة
  • الجنوبية
  • الإنسان
  • حنبعل

 11680 , H , 27500 , 5/6

  • الجزائرية الأرضية ( مشفرة بنظام بيس BISS ) PROGRAMME NATIONAL
  • الجزائرية الثانية Canal Algerie
  • الجزائرية الثالثة A3 TV
  • الأمازيغية TV4
  • القرآن الكريم TV5
  • الجزائرية الثالثة HD

 11682 , V , 4814 , 5/6 | حزمة المغرب العربى

  • لا يحمل قنوات حاليا

 11727 , H , 30000 , 3/4 | HD

  • باقة او اس ان المشفرة OSN

 11696 , V , 1200 | حزمة المغرب العربى

  • تردد خاص بخدمات الداتا

 11727 , H , 30000 | HD

  • باقة او اس ان المشفرة OSN

 11747 , V , 27500 , 3/4

  • المصرية التعليمية EEC
  • تلفزيون إريتريا ERI TV
  • صحتى
  • بلادى
  • الفرات
  • سڤن سى عراق

 11766 , H , 27500 , 5/6

  • الأولى المصرية HD
  • ليبيا الرياضية
  • القاهرة والناس 1
  • الحرة عراق
  • الأولى المصرية
  • نايل فاميلى
  • الفضائية المصرية
  • بى بى سى إنجليزى BBC

 11785 , V , 27500 , 3/4

  • سبيس تون
  • سى ان بى سى عربية
  • كويست عربية
  • الشرقية تى ڤى

 11804 , H , 30000 , 3/4 | HD

  • باقة او اس ان المشفرة OSN

 11823 , V , 27500 , 5/6

  • الحرة
  • تلفزيون فلسطين
  • ام بى سى مصر 2
  • العراقية الإخبارية
  • فلسطين اليوم
  • المحور
  • الحدث اليوم
  • صدى البلد

 11843 , H , 27500 , 5/6

  • دايركت
  • نايل تى ڤى
  • نايل سينما
  • نايل كوميدى
  • نايل دراما
  • نايل سبورت
  • نايل الثقافية
  • ماسبيرو زمان
  • فنون
  • دريم 2

 11862 , V , 27500 , 2/3 | HD

  • باقة او اس ام المشفرة OSN
  • او اس ان باركر OSN Barker ( قناة مفتوحة )

 11881 , H , 30000 , 3/4 | HD

  • باقة او اس ان المشفرة OSN

 11900 , V , 27500 , 5/6

  • إياك نعبد
  • المجد العامة
  • تى ڤى سانكيم TV5 MONDE
  • الفتح قرآن
  • دويتش ڤيلا عربية DW
  • السعيدة
  • نجوم اف ام تى ڤى

 11919 , H , 27500 , 3/4 | HD

  • الكأس والدورى وان HD ( مفتوحة )
  • الكأس والدورى تو HD ( مفتوحة )
  • الكأس والدورى ثرى HD ( مشفرة )
  • الكأس والدورى فور HD ( مفتوحة )

 11938 , V , 27500 , 5/6

  • ناشيونال جيوجرافيك كيدز أبوظبى
  • ام بى سى 2
  • ام بى سى بولييود
  • سيتروس
  • حواس
  • تلفزيون أبوظبى
  • زى أفلام
  • زى ألوان
  • بى فور يو أفلام B4U PLUS
  • الشلال
  • الآن
  • الشرقية HD

 11958 , H , 27500 , 5/6

  • ديالنا
  • دزاير 3
  • دزاير أخبار
  • الريان القديم HD
  • زواج
  • الإستقامة
  • هنا بغداد
  • رؤية HD
  • الأردن HD
  • العراقية الوطنية
  • المملكة HD

 11977 , V , 27500 , 5/6

  • دويتش فيلا الألمانية DW
  • فرنسا 24 بالإنجليزية
  • سكاى نيوز عربية
  • سكاى نيوز عربية HD
  • بينونة HD

 11996 , H , 30000 , 3/4

  • باقة او اس ان المشفرة OSN

 12015 , V , 27500 , 5/6

  • ميدى وان أخبار
  • تلفزيون الصين
  • تلفزيون الصين بالعربى CGTN
  • تلفزيون اليابان NHK
  • ام بى سى مصر
  • الحياة +2
  • المغربية الثانية 2M
  • المرقاب

 12034 , H , 27500 , 5/6

  • قناة ART حكايات كمان HD ( قناة مشفرة )
  • قناة ART حكايات 1 ( قناة مشفرة )
  • قناة ART حكايات 2 ( قناة مشفرة )
  • قناة ART أفلام 1 ( قناة مشفرة )
  • قناة ART أفلام 2 ( قناة مشفرة )
  • قناة ART سينما ( قناة مشفرة )
  • إقرأ
  • سيما
  • الأردنى
  • العراقية الطبية
  • الخبر
  • المصالح
  • سومرية أخبار
  • الأردن ديرتنا
  • دزاير 24
  • دجلة العراقية
  • البغدادية الآن
  • المملكة

 12054 , V , 27500 , 5/6

  • فضة تى فى 
  • فضة قرآن
  • وار Waar
  • وار Waar HD
  • نايل تى فى
  • الأنوار
  • الناس
  • المجد قرآن

 12073 , H , 30000 , 3/4 | HD

  • باقة او اس ان المشفرة OSN

 12092 , V , 27500 , 2/3 | HD

  • أبوظبى سبورت 3 HD ( مشفرة )
  • أبوظبى سبورت 4 HD ( مشفرة )
  • أبوظبى سبورت 5 HD ( مشفرة )
  • أبوظبى سبورت 6 HD ( مشفرة )
  • دبى سبورت 4 HD ( مشفرة )
  • إيدج سبورت HD ( مشفرة )
  • أبوظبى دراما + HD ( مشفرة )
  • دبى سبورت 5 HD ( مشفرة )

 12111 , H , 27500 , 3/4

  • تلفزيون عمان
  • تلفزيون عمان HD
  • عمان الرياضية
  • عمان الرياضية HD
  • عمان لايف
  • عمان لايف HD
  • عمان الثقافية
  • عمان الثقافية HD

 12130 , V , 27500 , 5/6

  • تلفزيون الجديد
  • تيلى لبنان

 12149 , H , 27500 , 3/4

  • السعودية الأولى
  • السعودية الرياضية 1
  • السعودية الإخبارية
  • أجيال
  • القرآن الكريم
  • السنة النبوية
  • قناة SBC

 12169 , V , 27500 , 5/6

  • صدى البلد 2
  • الطيب
  • الصحراء الإبل
  • العربية أخبار
  • العربية الحدث

 12188 , H , 27500 , 5/6 | HD

  • الهدى HD
  • العراقية العامة HD
  • ان بى ان NBN HD

 12207 , V , 27500 , 3/4

  • الهلال السودانى
  • الحياة الحمراء HD
  • بى بى سى عربى
  • الحياة الحمرا
  • فرنسا 24 بالعربية
  • الحياة والناس
  • المغربية الأولى
  • نسمة
  • الصحراء

 12226 , H , 27500 , 5/6

  • عجمان
  • زاد كانا
  • ماجد كيدز
  • الإمارات
  • أبوظبى الرياضية 1
  • أبوظبى الرياضية 2
  • ناشيونال جيوجرافيك أبوظبى
  • أبوظبى دراما
  • سى ان ان CNN
  • تشينا عرب CA TV
  • كارتون نتوورك عربية
  • بى فور يو بلس B4U PLUS

 12245 , V , 27500 , 2/3 | HD

  • بى ان سبورتس 10 ( مشفرة )
  • بى ان سبورتس الإخبارية ( مفتوحة )
  • بى ان سبورتس جلوبال ( مفتوحة )
  • بى ان سبورتس ماكس 1 ( مشفرة )
  • بى ان سبورتس ماكس 2 ( مشفرة )
  • بى ان سبورتس ماكس 4 ( مشفرة )

 12265 , H , 27500 , 2/3 | HD

  • بى ان سبورتس ماكس 3 ( مفتوحة مؤقتا )
  • بى ان سبورتس 1 & 2 & 3 & 4 ( مشفرين )

 12284 , V , 27500 , 5/6 | HD

  • السعودية 1 HD
  • السعودية للقرآن الكريم HD
  • السعودية للسنة النبوية HD
  • السعودية الإخبارية HD
  • أجيال HD
  • السعودية الرياضية 1 HD
  • السعودية الرياضية 2 HD

 12303 , H , 27500 , 5/6

  • لا يحمل قنوات حاليا

 12322 , V , 30000 , 3/4 | HD

  • ناشيونال جيوجرافيك كيدز HD
  • دبى سبورت 1 HD
  • تلفزيون دبى HD
  • دبى للسباقات 1 HD
  • تلفزيون مدنى
  • دبى زمان
  • عجمان
  • سما دبى HD
  • الظفرة HD
  • الفجيرة HD

 12341 , H , 27500 , 5/6

  • الموصلى
  • آفاق
  • أمهارا أثيوبيا
  • بانوراما دراما 1 PNC
  • بانوراما دراما 2 PNC
  • بانوراما فود PNC
  • الأهلى المصرى
  • العهد

 12360 , V , 27500 , 5/6

  • السومرية
  • الواحة
  • إماجين موڤيز
  • النهار الجزائرية
  • ال دى سى لبنان LDC
  • ام تى ڤى لبنان MTV
  • الغد المشرق
  • الرشيد
  • سميرة
  • دزاير
  • جائزة دبى للقرآن الكريم
  • شدى

 12380 , H , 27500 , 5/6

  • المسار
  • أورميا أثيوبيا OBN
  • العراقية الرياضية
  • تيلى تشاد
  • العاصمة 2 ( تيستى فود )
  • العاصمة 1
  • الرافدين

 12399 , V , 27500 , 5/6

  • العراقية الانتخابية
  • الأجواء الجزائرية
  • الهقار الجزائرية
  • مكة
  • الديار
  • رؤيا
  • ليبيا 218 أخبار
  • أهل القرآن
  • ليبيا 218
  • كركوك الآن
  • الأردن سوق
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  • تلفزة أعماق الوطن
  • اعمار سوريا
  • سوريا الطبية
  • كنوز الجنة ( الطيب النبوى )
  • الطب العربى
  • خليج العرب 3
  • سما الأردن
  • قناة 24 VOA
  • الرقية 2
  • الوادى
  • الأردن المناصير
  • الأردن أمن
  • الأردن أدواء
  • الحقيقة الدولية
  • الحقيقة
  • البودى
  • دزاير 25

 12418 , H , 27500 , 3/4

  • تلفزيون دبى
  • دبى وان
  • دبى سبورت 2
  • دبى سبورت 3
  • دبى للسباقات 
  • سما دبى
  • نور دبى
  • دبى زمان

 12437 , V , 27500 , 5/6

  • شبكة أخبار العرب ANN
  • ديوان
  • جامعة القاهرة
  • العراقية العامة
  • الأنبار
  • الحياة مسلسلات
  • العراقية كوردى

 12467 , H , 27500 , 2/3 | HD

  • تلفزيون أبوظبى HD
  • الإمارات HD
  • ماجد كيدز HD
  • أبوظبى دراما HD
  • أبوظبى الرياضية 1 HD
  • أبوظبى الرياضية 2 HD
  • ياس تى ڤى HD
  • ناشيونال جيوجرافيك أبوظبى HD

 12476 , V , 27500 , 2/3 | HD

  • بى ان سبورتس 5 & 6 & 7 & 8 & 9 ( مشفرين )

ثانيا : ترددات قمر يوتلسات 8 غرب

 10971 , H , 27500 , 5/6

  • ليبيا الإخبارية
  • عدن سكاى
  • العربى
  • الإباء
  • العقيلة
  • هلا مصارعة
  • تى ار تى وورلد TRT WORLD HD
  • الولاء
  • منهاج
  • الفيض

 10971 , V , 27500 , 3/4

  • الجزيرة
  • الجزيرة مباشر
  • الجزيرة بالإنجليزية
  • الجزيرة الوثائقية
  • الجزيرة مباشر ( مصر X )
  • قطر تى ڤى
  • الريان

 11013 , H , 27500 , 5/6

  • المسيرة
  • الحجة
  • شذرات وطنية
  • فلسطين
  • هبرون سات
  • الولاية هاوسة
  • مكملين
  • الساحات
  • النبأ
  • الأقصى
  • وطن
  • الميادين

 11013 , V , 27500 , 5/6

  • الشارقة
  • الشارقة HD
  • الشرقية من كلباء
  • الشرقية من كلباء HD
  • الوسطى HD
  • الشارقة الرياضية
  • الشارقة الرياضية HD

 11054 , H , 27500 , 2/3 | HD

  • باقة او اس ان المشفرة OSN

 11054 , V , 27500 , 2/3 | HD

  • الكويت الأولى HD
  • الكويت الثانية HD
  • الكويت الرياضية HD
  • الكويت الرياضية بلس HD
  • الإثراء HD
  • العربى الوثائقية HD
  • المجلس HD
  • القرين HD

 11096 , H , 27500 , 5/6

  • شالوم الاثيوبية
  • الكرامة
  • الكرامة مى 1
  • يسوع الرائع Jesus
  • الوحى
  • موا MOA
  • لمسات
  • النبأ HD
  • النبأ
  • فلكسات
  • هولى سبيريت
  • تياترو أفلام
  • شاريتى Charity
  • الفادى
  • الحرية
  • الأنوار 2
  • مصر البلد
  • الأنس
  • كالى أوادى Kale Awadi
  • لوجوس
  • الغرى
  • الكرازة
  • فاڤوار
  • ساڤيور
  • شيرست لايف
  • العراق المستقبل
  • بريسنس
  • فاريس إثيوبيا
  • جى ام ام GMM
  • نور الشرق
  • نور القداس
  • نور مريم

 11096 , V , 30000 , 3/4 | HD

  • باقة او اس ان المشفرة OSN
  • OSN LIVING ( مفتوحة )

 11137 , H , 27500 , 3/4 | HD

  • كانال فور الكردية
  • الفرات
  • أڤا تى ڤى AVA HD
  • كابيتال بيزنس HD
  • بيلستانك HD
  • ليبيا المستقبل HD
  • الحدث HD
  • تركمانلى HD
  • كوردستان تى ڤى HD
  • زاجروس HD
  • زاجروس
  • الفلوجة HD
  • شدى HD
  • ليبيا بانوراما HD
  • الحياة توازن

11137 , H , 27500 , 5/6

  • نايل سات برومو

 11179 , H , 27500 , 5/6

  • زنوبيا
  • مرجعيات 2
  • دكتور أبو النصر
  • فور جى فيلم
  • فور جى سيما
  • الأسطورة أفلام
  • حريم السلطان دراما
  • سينما تيوب
  • سما سوريا
  • حكاية
  • مسلسلات تيوب
  • فور جى دراما
  • جولد
  • دوللى مسلسلات
  • فور جى أفلام
  • تتح
  • السورية الأولى
  • سوريا دراما
  • سهر هندى
  • سيما تيوب
  • قرآن
  • بيبلى توولز
  • فور جى كلاسيك
  • نجوم الشام
  • سوريا اف ام تى ڤى
  • كاميشلو
  • الدواء الشافى
  • الجماهيرية

 11471 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى

  • العربية أخبار HD
  • العربية الحدث
  • ام بى سى 1
  • ام بى سى 4
  • ام بى سى دراما
  • ام بى سى بولييود
  • ام بى سى 2
  • ام بى سى أكشن
  • ام بى سى 3
  • ام بى سى مصر ( مشفرة بنظام بيس BISS )
  • ام بى سى مصر 2 ( مشفرة بنظام بيس BISS )

 11513 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى

  • اى بى سى 3 أثيوبيا EBC
  • اى بى سى 1 أثيوبيا EBC
  • أديس أثيوبيا Addis
  • أورميا أثيوبيا OBN
  • تايجراى Tigray
  • ساوثرن Southern
  • أمهارا Amhara
  • اى بى اس EBS
  • فانا تى ڤى HD
  • فانا تى ڤى
  • كانا Kana
  • والطة Walta
  • موى أثيوبيا MOE

 11555 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المشرق العربى

  • حضرموت
  • سند
  • الوسام
  • الكاظمى
  • مارينا HD
  • العدالة ATV
  • البوادى
  • رواسى
  • الصباح
  • المهدى
  • الخرطوم
  • الفلوجة
  • القناة الطبية المصرية MEC
  • سوريا الحرة
  • هنا الانبار
  • هنا صلاح الدين
  • دى ام ام DMM
  • سيلفى
  • مسايا

 11595 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المشرق العربى

  • أنوار الروحانيات
  • حلب اليوم
  • ناهو أثيوبيا Nahoo
  • طيبة
  • منارة العرب 2
  • ام درمان
  • مونديال
  • الجسر
  • سوريا الحرة
  • جى تى ڤى أثيوبيا JTV
  • الثناء
  • هنا الأنبار
  • الرشد
  • المعرفة
  • صلاح الدين
  • اى بى اس اثيوبيا EBS
  • الفيح أثيوبيا Aleph
  • اى بى سى ABC
  • أحوازنا

 11636 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المشرق العربى

  • العربى HD
  • العربى
  • توحيد
  • كوجى
  • الكارمة مى بلس
  • ستيرك
  • اى ان بى ANB
  • أرمينا ABN
  • مكملين 2
  • وينر واى
  • اللؤلؤة
  • فاريس
  • عرارة

 11678 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المشرق العربى

  • صلاح الدين
  • سكوب
  • آيات
  • الراى
  • البحرين HD
  • البحرين الدولية
  • الكويت الأولى
  • الكويت الثانية
  • الكويت سبورت
  • اليرموك
  • البحر الأحمر

 12521 , H , 27500 , 2/3 | HD

  • الجزيرة HD
  • الجزيرة بالإنجليزية HD
  • الجزيرة الوثائقية HD
  • الريان HD

 12521 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى

  • كلاكيت كوميدى
  • كلاكيت أفلام
  • كلاكيت سينما
  • كربلاء قرآن
  • ان ار تى 1 كوردى NRT HD
  • ان ار تى 2 كوردى NRT HD
  • أموزجارى
  • بانجواز
  • الموقف
  • ان ار تى عربية NRT HD
  • بايام عراق

 12562 , H , 27500 | HD

  • طيبة 
  • طيبة التعليمية
  • طيبة قران
  • الأنيس
  • الأنس
  • ليبيا القران
  • محبة
  • طيبة أشبال

 12562 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى

  • فاميلى سينما
  • كايرو وان أكشن
  • الشباب اليوم EBC
  • نيو دريم
  • صوت العرب تى ڤى
  • سعودية 22
  • سعودية 24 سبورت HD
  • سعودية 24 سبورت
  • الشاشة كلاسيك
  • صوت مصر
  • ام سينما
  • الساحة
  • الساحة الإبل
  • نجوم هوليود موڤيز
  • نجوم هوليود رعب
  • فور جى سينما
  • الساعة سينما
  • الساعة دراما
  • الساعة كلاسيك
  • فاميلى حكايات
  • الشاشة دراما
  • الشاشة كوميدى
  • الشاشة فيلم
  • الشاشة مسلسلات
  • الشمالية

 12564 , V , 27500 | HD | حزمة أوربا

  • التردد متوقف حاليا

 12604 , H , 27500 , 5/6

  • روداو كوردى Rûdaw
  • دوشة سينما
  • سبيدا Speda
  • اس اب ان جلوبال SBN
  • الكلمة
  • وسط البلد أفلام
  • دى موڤيز رعب
  • سبايدر أكشن
  • زووم كيدز
  • موڤيز هندى
  • شفاء الرحمن
  • زووم سينما
  • دى سينما
  • بلاى دراما
  • اليوم أفلام
  • اليوم سينما
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  • شيرست
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  • ڤين VIN
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 12604 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى

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  • سما الموصل
  • الرقيب أخبار
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  • العالم أخبار
  • نينوى الغد
  • نور مسقط
  • حكواتى
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  • نت تى فى كورد HD
  • العراق الان
  • العهد 2
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  • الفرقدين
  • اليمن اليوم
  • المسيرة مباشر
  • افريكا تى فى وان

 12645 , H , 27500 , 5/6

  • مساواة
  • فلسطين أخبار
  • معا
  • فلسطين مباشر
  • تلفزيون فلسطين
  • الفلسطينية
  • عودة
  • كيو او يو التعليمية QOU
  • فضائية النجاح NBC
  • فلسطين الرياضية

 12645 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى

  • لا يحمل قنوات حاليا

 12655 , V , 5000 | HD | حزمة أوربا

  • MCR ROMA

 12683 , V | حزمة أوربا

  • التردد متوقف حاليا

 12687 , H , 27500 , 5/6

  • الحوزة العلمية
  • كورد سات تى ڤى HD
  • كورد سات أخبار HD
  • كورد سات تى ڤى
  • كورد سات أخبار
  • روجاڤا تى ڤى
  • جالى كردستان
  • اليمن التعليمية
  • سوريو Suroyo
  • اليمن تى ڤى
  • سبأ
  • عدن
  • الإيمان
  • هيلهيلوك كيدز
  • اى 24 أخبار ( إسرائيلية ) MPEG 4
  • المنبج
  • النبأ الليبية
  • الأهواز

 12688 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى

  • الخرطوم
  • الملاعب الرياضية SUDAN SPORT
  • الجزيرة الخضراء
  • سودان كونيلدج
  • المعرفة السودانية
  • سودانية 24
  • النيل الأزرق BN
  • الشروق السودانية
  • ساهور
  • الإستجابة
  • الشمالية السودانية
  • العالمية
  • القبة الخضراء
  • كيلا
  • ام درمان
  • البحر الأحمر
  • تلفزيون السودان

 12728 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى

  • كورد سات HD
  • كورد سات نيوز HD
  • شعب كردستان
  • كركوك
  • نايل سات برومو HD

 12728 , V | حزمة أوربا

  • التردد متوقف حاليا

12729 , H , 27500 , 5/6 | HD

  • نايل سات برومو

ومن الجدير بالذكر أننا سنقوم بتحديث هذا التقرير الخاص بجميع ترددات القمر نايل سات بإستمرار، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لكل متابعى موقع نجوم مصرية الكرام.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

التعليقات

  25. تقرير به اخطاء وعلى سبيل المثال باقة المشرق العربي اسمها الحقيقي سنط ومعدل الترميز 30000، وأيضا قنوات فضة توقفت على التردد 12054 نرجو تحري الدقة للمصداقية وشكرا

    رد

  35. .
    حُرَوَفَك
    گـ قِـنيَـنةُ
    عِـطرْ فـِرَنْسـِيّ
    سَقَطـتْ مِــنْ يَــدِ
    حـَامِلهَا فَمـَلأت
    المَكَانْ بِعْبقِ
    رَائِحَتهَا
    .♡عٌَّسى أّلََّسعٌأأأّدِةّ دِأّيِّمَ أّلَدِؤمَ وِيِّأّګ 🌺
    🌺وِعٌَّسى أّلَفِّرحٌ.يِّأّتّيِّګ مَنِ َّسأأأّبِعٌ َّسمأأأَأّهِأّ ♡
    🌹¸.•°”˜˜”°•.❥❥❥ 🌹
    💞 💞 💞 💞 💞 💞 .💝👈 #ربـــَِـــــــــــٍّـــــــــــٍَـــــيَِ 👉💝 #يــــــُِــــٍَِــــسُِــعـُِدگ .•°“°•.💖¸.•°“°•.🍃🌸🍃_ياآإآإآر

    رد

  37. اخي العزيز اتمنى ان تجاوبني ، انا مثبت الصحن تثبيت محكم تماماً وكلما اضبط الاشارة بافضل قوة بعد اسبوع تضعف الاشارة علماً ان الصحن لا يتحرك بتاتاً ، فماهو سبب الضعف وهل لأبراج الانترنت تأثير سلبي على اشارة القمر الفضائي .

    رد

  38. جزاكم الله الف خبر أن شاءالله
    هل طريقه التركيب فى جميع الدول هى نفس الطريقه ونفس التردد ولا كل بلد يختلف
    وشكراا وجزاكم الله الف خير

    رد

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