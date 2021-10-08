ترددات جميع قنوات الدراما التركية والهندية والمصرية على النايل سات 2021

يبحث الكثير من عشاق الدراما عن ترددات القنوات الدرامية على النايل سات سواء كانت القنوات التي تقدم المحتوى التركي المدبلج أو القنوات التي تقدم المحتوى الهندي أو القنوات الدرامية المصرية والتي يتابعها الكثير من كل أرجاء الوطن العربي خاصة دول الخليج، وتقدم القنوات الدرامية محتوي جيد يجذب كل الأسر العربية لمتابعتها والالتفاف حول شاشة التليفزيون في رمضان وفي طول أيام السنة.

نقدم لكم في هذا المقال جميع ترددات القنوات الدرامية التي تعرض على شاشاتها جميع المسلسلات التركية والهندية والمصرية وسوف نقوم بتحديث المقال إذا حدث تغيير في ترددات هذه القنوات أو قامت قناة جديدة بالبث، ويمكنكم تنزيل جميع قنوات النايل سات وقنوات الدراما والاستمتاع بمشاهدة جميع الأفلام والمسلسلات المفضلة لديكم.

تردد جميع قنوات الدراما التركية والهندية على النايل سات

تردد قناة DRAMA ALWAN “دراما الوان” على النايل سات “11585” (V) ومعدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 7/8.

تردد قناة Mbc Bollywood “ام بي سي بوليوود” على النايل سات “11470” (V) ومعدل الترميز 27490.

تردد قناة MIX “ميكس” على النايل سات “11939” (V) ومعدل الترميز 27490.

تردد قناة “حكاية هندي” على النايل سات “11179” (H) ومعدل الترميز 27500.

تردد قناة “سهر هندي” على النايل سات “11179” (H) ومعدل الترميز 27500.

تردد قناة “الفجر” على النايل سات “10921” (V) ومعدل الترميز 27490.

تردد جميع قنوات الدراما المصرية والعربية على النايل سات

قناة نايل دراما تردد “11841” ومعدل الترميز 27500 (H). قناة بانوراما دراما 1 تردد “12053” ومعدل الترميز 27490 (V). قناة بانوراما دراما 2 تردد “12053” ومعدل الترميز 27490 (V). قناة صدى البلد دراما “11823” ومعدل الترميز 27490 (V). قناة النهار دراما تردد “11784” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة سي بي سي دراما تردد “11784” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة إم بي سي دراما تردد “11470” ومعدل الترميز 27490 (V). قناة 12 العراقية تردد “10604” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة الفجر الجزائرية تردد “12034” ومعدل الترميز 27500 (H). قناة الوطنية التونسية 2 تردد “11900” ومعدل الترميز 27500(V). قناة البرنس دراما تردد “11179” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة الساعة دراما تردد “12563” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة اليوم دراما تردد “12563” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة الحياة مسلسلات تردد “11784” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة زلزال مسلسلات تردد “12563” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة آبل مسلسلات تردد “11179” ومعدل الترميز 27500 (H). قناة دوللي مسلسلات تردد “10872” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة الشاشة مسلسلات تردد”12563″ ومعدل الترميز 27500 (V). قناة الساعة مسلسلات الحمراء تردد “10872” ومعدل الترميز 27490 (V). قناة آبل حكايات تردد “11179” ومعدل الترميز 27500 (H). قناة فاميلي حكايات تردد “12563” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة بانوراما يوم تردد “12563” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة زلزال اليوم تردد “12563” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة الساعة اليوم “10872” ومعدل الترميز 27490 (V). قناة زلزال دراما الزرقاء تردد “12563” ومعدل الترميز 27500 (V).

وهناك أيضاً بعض القنوات التي ستنال إعجابكم خاصة أن هذه القنوات تعرض على شاشاتها المسلسل كاملاً في يوم، كما تعرض قنوات اخرى المسلسل في يومين وهناك قنوات تعرض المسلسل كاملاً في ثلاثة أيام.