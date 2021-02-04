ترددات بي إن سبورت bein sports المفتوحة والإخبارية المجانية نايل سات تحديث 2021

ننشر لحضراتكم ترددات بي إن سبورت bein sports المفتوحة مجاناً على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات لمتابعة البرامج والمباريات التي يتم بثها عبر القناة المجانية، وقد أعلنت مجموعة قنوات بي أن سبورت رسمياً من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تغيير ترددات قنوات bein sports رسمياً اعتباراً من تاريخ 1 يناير.

ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر لمتابعينا ترددات bein sports المفتوحة والمشفرة عبر الأقمار الصناعية يوتلسات ونايل سات وسهيل سات وعرب سات وفقاً لما أعلنت عنه مجموعة قنوات بي إن سبورت رسمياً عبر موقع بي ان الإلكتروني، كما يمكنكم تجديد اشتراك بي إن سبورت من خلال الموقع أيضاً، وفي نهاية الموضوع نوفر لحضراتكم متابعة مستمرة لأخر مستجدات باقة قنوات بي أن الرياضية.

ترددات بي إن سبورت bein sports نايل سات

تحظي قنوات bein sport بأهمية كبيرة جداً في جميع دول العالم وبشكل خاص في الوطن العربي، فهي من أهم القنوات الرياضية الفضائية المشفرة، وقد جاء ذلك نتيجة تقديمها لتغطية مميزة وحصرية لأبرز وأهم البطولات العالمية، وتشتمل قنوات بي إن على حوالي 59 قناة حصرية متنوعة، فإلي جانب القنوات الرياضية فإنها تمتلك عدداً من قنوات الأفلام والبرامج الترفيهية المحلية والعالمية، وتضم مجموعة متميزة من المعلقين الرياضين بالوطن العربي لتقديم المباريات باللغة العربية واللغة الانجليزية والفرنسية والأسبانية.

وقد تم الإعلان من قبل مجموعة قنوات بي إن سبورت بشكل رسمي عن تغيير تردداتها على القمر الصناعي نايل سات اعتباراً من شهر يناير بالعام الميلادي الجاري، ونوهت على متابعيها بضرورة تغيير ترددات بي إن سبورت الإخبارية من أجل تلاشي انقطاع خدمة البث التليفزيوني، ويمكنكم التعرف على ترددات بي إن سبورت bein sports نايل سات الجديدة 2019 وفقاً لأخر تحديث كما ورد رسمياً عن مجموعة قنوات bein الإعلامية من خلال الجدول التالي والصورة التي تليه.

ترددات قنوات بي ان سبورت 2021 الجديدة

يمكنكم الحصول على ترددات قنوات بي ان سبورت المفتوحة والمشفرة على الأقمار الصناعية (نايل سات – عرب سات – يوتلسات – سهيل سات) لمتابعة مباريات اليوم ومعرفة أخر الأخبار الرياضية ومتابعة الاستوديو التحليلي للمباريات من خلال الفيديو التالي:

موعد مباراة الأهلي اليوم

يمكنكم التعرف على موعد ووقت مباراة الأهلي والدحيل اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة وتردداتها كاملةً من خلال التالي:

تردد قنوات bein sports نايل سات

القمر الصناعي التردد معدل الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجه نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 DVB-S2 8psk نايل سات 11054 عمودي 27500 2/3 DVB-S2 8psk نايل سات 11013 عمودي 27500 2/3 DVB-S2 8psk

كيفية استقبال قناة بي ان سبورت الإخبارية

ترددات قنوات bein sports يوتلسات

تتيح مجموعة قنوات bein sports إمكانية تشغيل قنواتها على القمر الصناعي يوتلسات 8 درجات غرب من خلال ضبط ترددات بي إن سبورت bein sports التي يمكنكم التعرف عليها من خلال الجدول التالي:

م البيانات القنوات 1 القمر: يوتلسات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 bein sports HD 1

bein sports HD 2

bein sports HD 3

bein sports HD 4

bein sports HD 2 MAX

bein sports HD 3 MAX 2 القمر: يوتلسات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة إرسال البث: DVB-S2 تردد الموجة: 8PSK bein sports HD

bein sports HD 5

bein sports HD 6

bein sports HD 7

bein sports HD 8

bein sports HD 9 3 القمر: يوتلسات التردد: 12604 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة إرسال البث: DVB-S2 تردد الموجة: 8PSK bein sports news الإخبارية

bein sports olympic HD 10

bein sports HD 1 MAX

bein sports HD 4 MAX

تردد bein sport سهيل سات

أعلنت مجموعة بي إن سبورت عن نقلها لـ 22 مباراة ببطولة كأس العالم روسيا 2018 من ضمنها المباراة الافتتاحية على القناة المفتوحة التابعة لها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11084 أفقي، وفي ظل بحث الكثيرين عن ترددات قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات أو سهيل سات، فقد أرفقنا لحضراتكم ترددات نايل سات.

وفيما يلي ترددات سهيل سات لمتابعة قنوات بي إن سبورت المفتوحة من خلال الصور التالية، إلي جانب ترددات بي إن سبورت bein sports الحالية يمكنكم التعرف على ترددات ksa sport لمتابعة فعاليات مباريات الدوري السعودي.

م البيانات القنوات 1 القمر: سهيل سات التردد: 11547 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة إرسال البث: DVB-S2 تردد الموجة: 8PSK bein sports HD 1

bein sports HD 2

bein sports HD 3

bein sports HD 4

bein sports HD 1 movies

bein sports HD 2 series 2 القمر: سهيل سات التردد: 11585 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة إرسال البث: DVB-S2 تردد الموجة: 8PSK bein sports HD 5

bein sports HD 6

bein sports HD 7

bein sports HD 8

bein sports HD 1 series

bein sports HD 1 max 3 القمر: سهيل سات التردد: 11623 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة إرسال البث: DVB-S2 تردد الموجة: 8PSK 4 القمر: سهيل سات التردد: 11642 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة إرسال البث: DVB-S2 تردد الموجة: 8PSK 5 القمر: سهيل سات التردد: 11566 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة إرسال البث: DVB-S2 تردد الموجة: 8PSK 6 القمر: سهيل سات التردد: 11084 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة إرسال البث: DVB-S2 تردد الموجة: 8PSK 7 القمر: سهيل سات التردد: 11669 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة إرسال البث: DVB-S2 تردد الموجة: 8PSK 8 القمر: سهيل سات التردد: 11122 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة إرسال البث: DVB-S2 تردد الموجة: 8PSK 9 القمر: سهيل سات التردد: 11103 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة إرسال البث: DVB-S2 تردد الموجة: 8PSK 10 القمر: سهيل سات التردد: 11065 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة إرسال البث: DVB-S2 تردد الموجة: 8PSK 11 القمر: سهيل سات التردد: 11180 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة إرسال البث: DVB-S2 تردد الموجة: 8PSK 12 القمر: سهيل سات التردد: 10850 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة إرسال البث: DVB-S2 تردد الموجة: 8PSK

كيفية تجديد اشتراك BEIN

كيف يتم تجديد الباقة أو ترقيتها؟ إذا كنت من مشتركي bein sports فيتم التجديد أو الترقية من خلال باقة sports التي تتيح أمامك إمكانية ترقية الاشتراك لباقة sports أو Complete، ومن خلال باقة sports Global يتم ترقية الاشتراك لباقة Complete، أما في حال كنت ضمن مشتركي الباقات الترفيهية الحاليين، فيتم ترقية الاشتراك إلى أي باقة ترغب بها، وعن طريق ضبط ترددات بي إن سبورت bein sports سهيل سات أو نايل سات المرفقة بالمقال يمكنكم متابعة مباريات اليوم المتاحة.

رابط تجديد اشتراك أو دفع أو ترقية bein

ترددات قنوات bein sports الجديدة 2020

أعلنت مجموعة قنوات bein sports بشكل رسمي من خلال الحساب الخاص بالمجموعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تغييرها ترددات bein، وقد نوهت بذلك للمشتركين تفادياً لانقطاع الخدمة عن المشاهدين عبر القمر الصناعي نايل سات، ويمكنكم التعرف على طريقة تحديث أجهزة الاستقبال المختلفة وتحميل ترددات بي أن سبورت الجديدة 2020، وذلك من خلال اتباع رابط ترددات bein sports 2020 الجديدة، ومن يرغب في التعرف على ترددات بي إن سبورت bein sports يمكنه ذلك من خلال الجدول أو الصور المرفقة عبر موقع نجوم مصرية.

ويتم تجديد باقة بي إن سبورت في حال كنت من أحد مشتركي bein sports فيتم التجديد أو الترقية من خلال باقة sports التي تتيح أمامك إمكانية ترقية الاشتراك لباقة sports أو Complete، ومن خلال باقة sports Global يتم ترقية الاشتراك لباقة Complete، أما في حال كنت ضمن مشتركي الباقات الترفيهية الحاليين، فيتم ترقية الاشتراك إلى أي باقة ترغب بها، ويتم تغيير وسيلة الدفع أو تحديثها من خلال دخول موقع bein sports وتسجيل الدخول للموقع بواسطة الحساب الخاص بك، ثم الذهاب إلى قسم حسابي/اشتراكي، ثم وسيلة الدفع والضغط على أيقونة “تغيير”، ويتم الحصول على القنوات المفتوحة من خلال إدخال ترددات بي إن سبورت bein sports المرفقة.

وقد أجابت مجموعة قنوات bein sports من خلال الحساب الرسمي باقة قنوات bein الترفيهية على موقع التواصل الاجتماعي على استفسار أحد متابعيها فيما يتعلق بافتراض تحديث ترددات قنوات بين سبورت بصورة تلقائية بدلاً من إضافتها يدوياً، بأنه يجب أن يتم إضافة الترددات الجديدة 2020 بشكل يدوي في رسيفر bein القديم، إلى جانب وجود البعض ممن يرغبون في إضافة الترددات بشكل يدوي، ويمكنكم التعرف على ترددات bein sports الإخبارية المفتوحة الجديدة 2020 من خلال موقع نجوم مصرية، كما يمكنكم ضبط قنوات بي أن سبورت من خلال إدخال ترددات بي إن سبورت bein sports المرفقة أو اتباع رابط الترددات الجديدة 2020.

قنوات بي إن الجديدة

تم الإعلان اليوم من جانب مجموعة قنوات بي إن سبورت bein sports اليوم الجمعة عن إضافة ثلاث قنوات جديدة لباقة الترفيه العامة، ويمكنكم التعرف على قنوات FOX الجديدة من خلال التالي:

قناة FOX Life رقم 371. قناة FOX Crime رقم 156. قناة FOX Rewayat رقم 167.

تحديث: أعلنت قنوات bein sports عن إمكانية الحصول على عديد من مزايا جهار بي إن، من خلال خطوات يسيرة عبر خدمة bein On Demand الإلكترونية، حيث يمكنكم توصيل الجهاز بالإنترنت للاستمتاع بعالم ترفيهي واسع به أكثر من 1000 فيلم ومسلسل وبرامج مختلفة للأطفال، والحصول على المحتوى المجاني في الخدمة مشروط بفئة الباقة، كما يمكنكم متابعة مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا ومباريات الدوري الإسباني اليوم من خلال ضبط ترددات بي إن سبورت bein sports الجديدة عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

أرقام خدمة عملاء bein sports

في حال رغبة أحد مشتركي باقة قنوات بي إن في التواصل مع خدمة العملاء، فيمكنه ذلك من خلال الأرقام المرفقة في التالي:

م الدولة الرقم 1 قطر 133 2 الكويت 22022011 3 البحرين 16197000 4 الجزائر 0982402398 5 تونس 31334934 6 المغرب 0520206363 7 مصر 16162 8 الدول الأخرى 9 واتس آب

جدول بث المباريات عبر bein sports اليوم

منذ أن انفصلت مجموعة قنوات bein عن شبكة الجزيرة الإعلامية وهي رائدة في مجال الإعلام، ويتيح موقع بي إن سبورت الإلكتروني إمكانية التعرف على جدول بث مباريات اليوم على قنواتها الرياضية المتعددة، حيث يمكنكم التعرف على مواعيد مباريات اليوم ومباريات الأسبوع كاملاً من خلال موقع بي أن سبورت الإلكتروني، رابط مباريات bein الرسمي، كما يمكنكم مشاهدة مباريات كأس العالم للشباب 2019 على العديد من قنوات بي إن سبورت، ومن يرغب في التعرف على تردد قناة تايم سبورت TIME SPORT الفضائي والأرضي يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.

تحديث: تشاهدون اليوم الأربعاء عدداً من المباريات بمختلف الرياضات وخاصةً كرة القدم عبر قنوات بي إن سبورت bein المشفرة بمختلف الدوريات والبطولات الهامة على المستوى العالمي، حيث يمكنكم التعرف على مواعيد مباريات اليوم المنقولة عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة عن طريق الدخول إلى موقع بي أن الرسمي باتباع الرابط التالي (جدول مباريات bein ).

إلى جانب متابعة أخر الأخبار الرياضية وخاصةً أخبار كرة القدم من خلال قناة بي إن سبورت الإخبارية المجانية على النايل سات التي يُمكن استقبالها من خلال إدخال ترددات bein sports المفتوحة والإخبارية المرفقة عبر موقع نجوم مصرية.

موعد مباراة الأهلي والدحيل

تم الإعلان عن نقل مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري في كأس العالم للأندية التي من المقرر إقامتها يوم الخميس بتاريخ 4 فبراير 2021م عبر قناة بي ان سبورت اتش دي المفتوحة بتعليق حفيظ دراجي، وسيتم إقامة المباراة على أرضية استاد المدينة التعليمية.

كما سيتم نقل مباريات كأس العالم للأندية المقام في قطر 2021م أيضاً عبر قنوات الكأس الرياضية القطرية 2021، حيث أعلنت مجموعة قنوات alkass الرياضية عن نقل مباراة الأهلي المصري والدحيل والقطري في الدور الثاني عبر القناة الثالثة المفتوحة وعبر القناة السادسة المشفرة لمن يرغب في استقبال القناة المفتوحة، حيث يمكنكم الحصول على ترددات قنوات الكأس 2021 من خلال الفيديو التالي:

ومن يرغب في التعرف على طريقة الحصول على القنوات المفتوحة مجاناً عبر الإنترنت لمشاهدة المباريات المنقولة عبر القنوات المفتوحة، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو المرفق بالسابق.