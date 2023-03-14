بالخطوات.. طريقة ترجمة النصوص الموجودة فى الصور باستخدام Google Translate

لفترة طويلة، كانت خدمة الترجمة المقدمة من جوجل أداة مفيدة للكثير من المستخدمين في مختلف أنحاء العالم، حيث تساعد في اكتشاف لغات جديدة وترجمتها إلى لغة المستخدم بسهولة، وتتوفر هذه الخدمة على منصات متعددة، مثل نظام Android وiOS والويب، وتتضمن العديد من الميزات المفيدة، بما في ذلك القدرة على ترجمة النص الموجود داخل الصور باستخدام تطبيق الترجمة المدمج فيها.

ترجمة نص الصورة من Google

سابقاً، كان مستخدمو Google يعتمدون على Google Lens لترجمة النص في الصور لبعض الوقت، ومع ذلك، كان هذا الأسلوب يدخل في تداخل مع النص الذي يتم ترجمته مع النتائج، ولكن في آخر إصدار، والذي يتوفر أيضًا في تطبيق Google Translate، تم استبدال النص القديم بالكامل بالنص المترجم باستخدام كتل الألوان، وتم تنفيذ هذا التغيير باستخدام التقنية نفسها المستخدمة في ميزة Magic Eraser في هواتف Pixel.

خطوات ترجمة نص داخل صورة على أجهزة الكمبيوتر

لترجمة الصور باستخدام ترجمة جوجل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

افتح أي متصفح ويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

انتقل إلى موقع ترجمة جوجل.

حدد علامة التبويب “صور” من الخيارات المتاحة في الأعلى.

اختر لغة المصدر واللغة الهدف.

انقر فوق “تصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بك” وحدد الصورة التي تريد ترجمتها، ثم انتظر حتى يتم تحميل الصورة وترجمتها.

ترجمة نص داخل صورة على Android أو iOS

لترجمة الصور باستخدام تطبيق ترجمة جوجل على جهاز Android أو iOS الخاص بك، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق الترجمة على جهاز Android أو iOS الخاص بك.

اضغط على زر الكاميرا (المعروف أيضًا باسم زر “كل الصور” في Android وزر “استيراد” في نظام التشغيل iOS) المتوفر في الجزء السفلي الأيمن.

من الخيارات الموجودة في الجزء العلوي، قم بإختيار لغة المصدر واللغة الهدف.

انقر فوق زر الكاميرا لالتقاط صورة جديدة أو حدد أيقونة الصورة في أسفل اليسار لتحميل صورة من المعرض، وتأكد من أن النص واضح في الصورة.