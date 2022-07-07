“تدعو للتحرش”.. خاصية جديدة في تطبيق Snapchat تثير القلق على الأطفال والمراهقين وهذا هو الحل لتخطيها

في تحديث جديد وصف بأنه الأخطر، أضاف تطبيق سناب شات، الذي يستخدمه ملايين العرب- خاصة في السعودية ودول الخليج، خاصية جديدة تهدد أمان الأطفال والمراهقين على شبكة الإنترنت، وتم تسمية هذه الخاصية ب Snap Map. فما هي القصة؟.

تحديث سناب شات الجديد وخاصية SNAB MAP

من وجهة نظر عدد من خبراء أمن المعلومات؛ فأن خاصية snap map التي أطلقها تطبيق Snapchat خطيرة للغاية كونها تقوم بالآتي:

تتيح للمستخدمين الآخرين في التطبيق معرفة موقعك الحالي.

تقوم بحساب الوقت الذي تستغرقه في الوصول إلى وجهتك بدقة شديدة.

من خلال خاصية Snap Map يمكن لأي مستخدم على التطبيق إظهار موقع الشخص الآخر بكل سهولة من خلال النقر على صورته.

تتيح كشف عنوان الشارع الذي يقطنه الطرف الآخر ورقم السكن وكل المعلومات بالتفصيل.

تحديث كارثي من تطبيق سناب شات Snapchat

سجل عدد كبير من أولياء الأمور غضبهم من تحديثات سناب شات الجديدة، من خلال تغريدات تم تدوينها على موقع تويتر، معتبرين أن هذا التحديث كارثيا وشديد الخطورة على أبناءهم، ويسهل التحرش وعمليات الترصد.

وما جعل الأمر يزداد سوءا، هو تعرض فتاة أسترالية للتحرش بواسطة مجموعة من المراهقين، قاموا بتحديد موقعها من خلال خاصية الخريطة. لكن هل معنى ذلك أن الأمر ليس له حل؟.

حل مشكلة تحديث سناب شات وخاصية Snap Map

إذا كنت تخشى على طفلك أو ابنك المراهق، وترغب في حمايته من هذه الخاصية؛ عليك اتباع الآتي:

– يمكنك إيقاف خاصية Snap Map من خلال تفعيل “وضع الشبح” Ghost Mode.

– الطريقة الثانية لتعطيل الخاصية تتمثل في إيقاف تشغيل “الموقع الدقيق “Precise Location” في إعدادات هاتفك المحمول.