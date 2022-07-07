“تدعو للتحرش”.. خاصية جديدة في تطبيق Snapchat تثير القلق على الأطفال والمراهقين وهذا هو الحل لتخطيها
في تحديث جديد وصف بأنه الأخطر، أضاف تطبيق سناب شات، الذي يستخدمه ملايين العرب- خاصة في السعودية ودول الخليج، خاصية جديدة تهدد أمان الأطفال والمراهقين على شبكة الإنترنت، وتم تسمية هذه الخاصية ب Snap Map. فما هي القصة؟.
تحديث سناب شات الجديد وخاصية SNAB MAP
من وجهة نظر عدد من خبراء أمن المعلومات؛ فأن خاصية snap map التي أطلقها تطبيق Snapchat خطيرة للغاية كونها تقوم بالآتي:
- تتيح للمستخدمين الآخرين في التطبيق معرفة موقعك الحالي.
- تقوم بحساب الوقت الذي تستغرقه في الوصول إلى وجهتك بدقة شديدة.
- من خلال خاصية Snap Map يمكن لأي مستخدم على التطبيق إظهار موقع الشخص الآخر بكل سهولة من خلال النقر على صورته.
- تتيح كشف عنوان الشارع الذي يقطنه الطرف الآخر ورقم السكن وكل المعلومات بالتفصيل.
تحديث كارثي من تطبيق سناب شات Snapchat
سجل عدد كبير من أولياء الأمور غضبهم من تحديثات سناب شات الجديدة، من خلال تغريدات تم تدوينها على موقع تويتر، معتبرين أن هذا التحديث كارثيا وشديد الخطورة على أبناءهم، ويسهل التحرش وعمليات الترصد.
وما جعل الأمر يزداد سوءا، هو تعرض فتاة أسترالية للتحرش بواسطة مجموعة من المراهقين، قاموا بتحديد موقعها من خلال خاصية الخريطة. لكن هل معنى ذلك أن الأمر ليس له حل؟.
حل مشكلة تحديث سناب شات وخاصية Snap Map
إذا كنت تخشى على طفلك أو ابنك المراهق، وترغب في حمايته من هذه الخاصية؛ عليك اتباع الآتي:
– يمكنك إيقاف خاصية Snap Map من خلال تفعيل “وضع الشبح” Ghost Mode.
– الطريقة الثانية لتعطيل الخاصية تتمثل في إيقاف تشغيل “الموقع الدقيق “Precise Location” في إعدادات هاتفك المحمول.
😂😂😂😂
هذه الحرب القذرة التي يشنها نظام السيسي الكلب الخائن عميل الصهاينة و أن نجحت فهي خاسرة إن شاء الله،اذا انت ايها الخائن السيسي لك مشكل معي تفضل لتجد له حل بنفسك،و اترك الأبناء لأنهم لا ذنب لهم،وجب أن تكون راقي و متحضر في الحرب على قدر المكان الذي تشغله،انت السيسي رئيس و قائد رقم واحد في الجيش المصري و تشن الحرب القذرة على شخص أعزل من السلاح؟،انت ماذا تريد بالضبط؟،او من قمت بتكليف المهمة لهم ماذا يريدون؟.