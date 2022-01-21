تخلص فوراً من المحتالين على تطبيق واتساب بخطوات بسيطة

يمكنك الآن التخلص من المحتالين على تطبيق واتساب من خلال خطوات بسيطة وسهلة، حيث يحاول العديد من الهاكرز والمتسللين الدخول إلى التطبيق والإيقاع بضحاياهم بالعديد من الطرق، وخاصة مع الرواج الكبير الذي يحظى به التطبيق الذي تعدى مستخدميه أكثر من ملياري مستخدم، حيث وجد المحتالون فيه فرصة لسرقة الكثير من مستخدمي التطبيق وفقاً للتقرير المنشور على سكاي نيوز عربية.

خطوات الحماية على تطبيق واتساب والتخلص من المحتالين

ومن جانبه حرص الموقع التقني (wabetainfo) على تقديم عدد من النصائح الهامة لمستخدمي التطبيق من أجل حماية أنفسهم من جميع أعمال الاحتيال والسرقة خلال الفترة القادمة، وخاصة انها صارت منشرة بشكل كبير في جميع دول العالم، حيث وجه الكثير من خبراء الأمن تحذيرات متتالية من سرقة البيانات والحسابات البنكية على التطبيق خلال الفترة الماضية.

أكد الموقع السابق على أن تطبيق واتساب قد حرص على تعزيز الحماية لجميع المستخدمين، وتكون من خلال التحقق من هويته من خلال خطوتين، حيث يطلب التطبيق من المستخدم رمز التحقق (PIN) عند التسجيل في التطبيق، ويكون من خلال تسجيل أو إدخال رمز التسجيل المكون من 6 أرقام، وعند تنفيذ ذلك الأمر يمكنك إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك من أجل استعادة الحساب على التطبيق في حال نسيان الرقم الخاص بك.

يمكنك الآن تنفيذ أمر الحماية على التطبيق من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة كما يلي:

يجب الدخول أولاً إلى الإعدادات (settings).

ثم بعدها الحساب (account).

يجب اختيار خدمة التحقق بخطوتين (two-step verification).

ومن خلال الخطوات السابقة يمكنك إضافة طبقة حماية ثانية لحساب تطبيق الدردشة الفوي، ولكن يجب الحذر الشديد من أساليب السرقة المختلفة، وعدم فتح أي روابط أو سائل من مجهولين.