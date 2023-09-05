تقدم شركة شاومي في هواتفها وواجهة MIUI العديد من المميزات الرائعة التي تجعل تجربة الإستخدام أكثر سهولة وتنوعًا، ومن بين هذه الميزات نجد ميزةً جديدةً ومثيرة، تعمل شاومي على تحسين تجربة الإستخدام عبر إضافة ميزة “التعرف على النصوص” إلى واجهتها MIUI، هذه الميزة تمكن المستخدمين من تحويل النصوص المكتوبة بخط اليد أو المطبوعة إلى نصوص رقمية بسهولة.

"تخصيص شاشة القفل" .. ميزة جديدة تضيف لمسة شخصية إلى هواتف شاومي! المصدر: موقع التقنية السورية

“لهواتف شاومي وبوكو” ميزة جديدة تمنحك السيطرة الكاملة على مظهر هاتفك

تقدم شركة شاومي ميزة رائعة ومبتكرة في واجهة MIUI لهواتفها، تمكن المستخدمين من تخصيص وتغيير شكل ومظهر هواتفهم بشكل كامل، يمكن للمستخدمين تغيير الأيقونات وحتى خط النظام، والتحكم الكامل في شكل وواجهة هواتفهم، وليس هذا فقط بل يمكنهم أيضًا إضافة أي نص مخصص على شاشة القفل، ومن بين المزايا المدهشة لهذه الميزة هي إمكانية تغيير تصميم ساعة شاشة القفل وجعلها تناسب أذواق المستخدم الشخصية، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدمين إضافة نص صغير أسفل الساعة، مثل اسم المستخدم أو كنية أو أي نص آخر يرونه مناسبًا، وما يميز هذه الميزة هو أنها لا تتطلب تثبيت تطبيقات طرف ثالث، مما يجعلها سهلة ومريحة للإستخدام.

تفعيل الميزة في واجهة MIUI لهواتف شاومي وبوكو

بهذه الطريقة البسيطة، يمكنك تخصيص شاشة القفل على هاتفك بشكل فريد وإضافة النص الذي يعكس شخصيتك أو يكون مفيدًا لك.

انتقل إلى إعدادات هاتفك.

ابحث عن قسم “شاشة القفل”.

افتح هذا القسم، وسوف تجد إعدادات تخصيص ساعة شاشة القفل.

انقر على “معلومات المالك” على شاشة القفل.

قم بإضافة النص الذي ترغب في عرضه على شاشة القفل، يمكن أن يكون اسمك أو أي نص آخر تفضله.