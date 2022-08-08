استمتع بفيديوهات يوتيوب بصيغة الـ mp3

هناك عدد هائل من مواقع بث الفيديو عبر الإنترنت مثل يوتيوب YouTube، والتي تحوي مجموعة ضخمة ومذهلة من مقاطع الفيديو الموسيقية والأغاني، فإذا كنت من الراغبين في صنع وإنشاء مجموعة من ملفات الموسيقى المُفضلة لديك فإن تحويل يوتيوب الى mp3 هو الحل الأمثل والأفضل لك، لأن تحويل مقاطع إلى MP3 يجعلها متوافقة مع التشغيل على عدد من مشغلات الموسيقى كما يمنحك الكثير من مساحة التخزين.

تحويل يوتيوب إلى mp3

إن مسألة تحويل يوتيوب إلى صيغة MP3 لم تُعد من الأمور الصعبة، فقديمًا كنا تحتاج إلى الكثير من الخطوات المُعقدة بالإضافة لحاجتنا إلى تنزيل الكثير من البرنامج المناسبة لهذا الأمر، ولكن الآن لم يُعد الأمر بهذه الصعوبة وذلك لتوافر العديد من البرامج على الإنترنت التي تُمكنك من تحويل اي مقطع من على يوتيوب بمنتهى البساطة، فالأمر لن يستغرق منك سوى القيام بعملية نسخ ثم لصق العنوان في أماكنها المخصصة لذلك.

موقع Gen YouTube لتحويل يوتيوب إلى mp3

يُعد الموقع أحد أشهر المواقع المتخصصة في هذا الأمر، كل ما عليك هو القيام بالخطوات التالية:-

التوجه إلى الموقع من خلال أي متصفح تملكه.

عند ظهور مربع قم بلصق الرابط الخاص بالفيديو الذي ترغب في تحويله.

التوجه إلى موقع YouTube واختيار الفيديو ونسخ الرابط الخاص به في الخانة الموجودة بأعلى الصفحة.