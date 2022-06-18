إذا كنت ترغب في تحويل فيديو يوتيوب الى mp3 يمكنك ذلك عبر بعض مواقع الويب والتطبيقات التي تتيح لك الحصول على صوت أي مقطع فيديو على يوتيوب ثم تحويله إلى ملف mp3 ثم القيام بحفظه بعد ذلك على جهازك المحمول أو الحاسوب، ولكن يجب التنويه على ضرورة الأخذ بالحيطة من بعض المواقع المتخصصة في تحويل فيديو يوتيوب الى mp3 لأنها قد تطلب منك تنزيل بعض الملفات التي قد تحوي فيروسات تهجم بدورها على نظامك فتصيبه ببعض البرامج الضارة، لذا ننصحك قبل استخدام أي موقع ويب تأكد من تشغيل برنامج مكافحة فيروسات موثوق فيه.

مواقع تحويل فيديو يوتيوب الى mp3

إن تحميل يوتيوب إلى صيغة mp3 لم يعد من الأمور المعقدة، حيث قديمًا كنا نحتاج إلى العديد من الخطوات بالإضافة لتنزيل العديد من البرامج المناسبة، ولكن الآن لم يعد الأمر بهذا التعقيد والصعوبة لأنه أصبح هناك العديد من البرامج على الإنترنت التي تتيح لك تحميل وتحويل أي مقطع من على يوتيوب بمنتهى السهولة، فلن يلزمك سوى القيام بنسخ ثم لصق العنوان بالخانات المخصصة لها.

أولاً:- تحويل فيديو يوتيوب الى mp3 عبر موقع Gen YouTube

الموقع أحد أفضل وأبرز المواقع التي يمكنك الاعتماد عليها في هذا الأمر.

خطوات التحميل جدًا سهلة كل ما عليك هو :-

الولوج إلى الموقع من خلال أي متصفح لديك. ستظهر لك خانة تطلب لصق الرابط الخاص بالفيديو الذي ترغب في تحويله. التوجه إلى موقع يوتيوب واختيار الفيديو ونسخ الرابط الخاص به في الشريط الموجود بأعلى الصفحة. لصق الرابط في الخانة المخصصة في موقع Gen YouTube ولكن انتبه فقبل كلمة YouTube قم بكتابة كلمة Gen، سنعطي مثال الآن كالتالي للتوضيح فقط :- https://www.genyoutube.com/watch تحديد الصيغة التي ترغب بتحويل الملف إليها. النقر على زر تحويل ليتم تحميل الفيديو على جهازك الخاص.

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ثانيًا:- تحويل فيديو يوتيوب الى mp3 عبر موقع CONVERT TO MP3

الموقع جدًا سهل من حيث الاستخدام والتحويل.

كل ما عليك هو التوجه إلى موقع يوتيوب واختيار ما ترغب من مقطع.

انقر على الزر الأيسر للماوس وقم بنسخ الرابط.

التوجه إلى موقع CONVERT TO MP3 وقم بلصق الرابط الذي قمت بنسخه في الخانة المخصصة لهذا الأمر.

النقر على خيار ” تحديد”.

ومن هنا سيقوم الموقع بعملية تحويل فيديو يوتيوب الى mp3 بمنتهى البساطة.

عند ظهور رسالة مفاداها انتهاء خطوات التحويل، قم بالنقر على زر تنزيل.

ثالثًا:- تحويل فيديو يوتيوب الى mp3 عبر موقع MP3 SKULL