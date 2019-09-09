تحويل رصيد سوا الى سوا .. بخطوات بسيطة وسريعة







طريقة تحويل رصيد سوا الى سوا، نستعرضها لكم من خلال موقعنا “نجوم مصرية”، حيث يرغب الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية في معرفة كيفية تحويل رصيد سوا الى سوا، وتعتبر خدمة تحويل الرصيد بشركة سوا من أهم الخدمات التي يستخدمها عملاء شركة الاتصالات السعودية “سوا” بهدف تحويل الرصيد من شريحة إلى شريحة أخرى على نفس الشركة، كما تتيح الشركة ايضًا إمكانية استلاف رصيد مجاني بقيمة 5.5 ريال سعودي.







وتسعى شركة سوا لتقديم العديد من الخدمات المتميزة التى تلبي حاجة المواطن السعودي، وذلك ضمن خطتها في الإبتكار والتطوير بمجال خدمات الاتصال داخل وخارج نطاق المملكة العربية السعودية، وخلال السطور التالية طريقة تحويل رصيد سوا الى سوا.

شروط تحويل رصيد من سوا لسوا







وضعت شركة الاتصالات السعودية سوا STC عدة للشروط، حال قيامك بعملية تحويل الرصيد من خط سوا لخط سوا، وجاءت هذه الشروط كالتالي:

يشترط أن يكون لديك رصيد كافي للقيام بعملية تحويل الرصيد.

لابد أن يتم تحويل الرصيد بدءًا من 5 ريال سعودي فأعلى.

يتم خصم نصف ريال سعودي، تكلفة القيام بعملية تحويل الرصيد.

يمكنك القيام بهذه الخدمة عدة مرات في اليوم.







طريقة تحويل رصيد سوا الى سوا

تتيح شركة سوا لعملائها إمكانية تحويل الرصيد من شريحة لشريحة أخرى على نفس شركتها، كما تتيح ايضًا امكانية تحويل الرصيد من سوا إلى سوا داخل نطاق المملكة العربية السعودية أو خارجها، مما يسهل ذلك بشكل كبير على تسيير الخدمات لعملائها، المتواجدين بمختلف الدول العربية؛ ويمكنكم تحويل رصيد سوا إلى سوا بطريقتين مختلفتين؛ ونستعرض لكم كلُ منها على حِده.







الطريق الأولى لتحويل رصيد سوا الى سوا

يمكنك تحويل رصيد سوا من شريحة إلى شريحة أخرى مع التأكيد على الارسال برقم الهوية؛ فيمكن للعميل أن يقوم بتحويل الرصيد من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم “1500” ومدون بها كود “133” ثم رقم الشخص المرسل إليه التحويل ثم علامة () وبعدها المبلغ المراد تحويله ثم () ثم رقم هوية المستلم وبعدها علامة (#).

على أن تكون عملية التحويل بشكل توضيحي كالتالي: *133*رقم المستلم*المبلغ المراد تحويله إلى المستلم*رقم هوية المستلم#.

الطريق الثانية لتحويل رصيد سوا الى سوا

يتم تحويل رصيد سوا الى سوا بدون الحاجة لرقم الهوية، حيث يمكن للمستخدم القيام بعملية تحويل الرصيد للطرف الآخر عبر رسالة نصية للرقم “1500”، ويكون مدون بها: 133 ثم رقم الشخص المستلم ثم (*) وبعدها قيمة المبلغ المراد تحويله ثم علامة (#)، بحيث تكون عملية التحويل كالتالي: *133*رقم المستلم*المبلغ المراد تحويله#.

وبعد استلام الرصيد من جانب الطرف المحول إليه لابد أن يقوم هو الآخر بتأكيد عملية تحويل الرصيد من خلال رقم هويته، حيث يقوم بإرسال رسالة نصية لرقم “1500” ومدون بداخلها *133*وبعدها رقم الهوية ثم علامة (#)، على أن يكون كالتالي: *133*رقم هوية المستلم#.

حال قيامك بتحويل الرصيد من خلال إحدى هاتين الخطوتين، فإنك بذلك تكون قد أتممت عملية تحويل الرصيد من سوا إلى سوا بشكل صحيح.