تحويل الرسائل الصوتية إلى نص: ميزة رائعة من Apple تسهل التواصل

أعلنت شركة Apple عن إطلاق ميزات حديثة على تطبيق المراسلات على هواتف iPhone والتي تعمل على الإصدار iOS 17، ومن تلك الخصائص الجديدة في مراسلات iMessage خاصية الرد السريع Swipe to Reply والتي من خلالها يستطيع المستخدم الرد على الرسالة الواردة بالتمرير السريع دون الحاجة الى الضغط المطول على الرسالة.

خاصية نسخ الرسائل الصوتية على هواتف ايفون

كما أضافت أيضاً خاصية Catch up التي يستطيع من خلالها المستخدم من قراءة الرسائل الواردة بالمحادثة الجماعية دون الضغط والتمرير للأعلى.

بجانب الخاصية الأبرز في التحديث الجديد وهي خاصية نسخ الرسائل الصوتية ِAudio message transcriptions والإستماع إليها في وقت لاحق.

تهدف الخاصية الجديدة، والتي تم تفعيلها تلقائياً بنظام ios17 من تمكين مستخدم الهاتف من التعرف على المحتوى الوارد بالرسالة الصوتية بإنشاء نسخة نصية منها، ودون سماعها في وقت ورودها، والقدرة على الإستماع إليها في وقت لاحق.

ولإستخدام خاصيةAudio message transcription في هاتفك الأيفون ما عليك إلا إتباع الخطوات الأتية: