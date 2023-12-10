تحويل الرسائل الصوتية إلى نص: ميزة رائعة من Apple تسهل التواصل
أعلنت شركة Apple عن إطلاق ميزات حديثة على تطبيق المراسلات على هواتف iPhone والتي تعمل على الإصدار iOS 17، ومن تلك الخصائص الجديدة في مراسلات iMessage خاصية الرد السريع Swipe to Reply والتي من خلالها يستطيع المستخدم الرد على الرسالة الواردة بالتمرير السريع دون الحاجة الى الضغط المطول على الرسالة.
كما أضافت أيضاً خاصية Catch up التي يستطيع من خلالها المستخدم من قراءة الرسائل الواردة بالمحادثة الجماعية دون الضغط والتمرير للأعلى.
بجانب الخاصية الأبرز في التحديث الجديد وهي خاصية نسخ الرسائل الصوتية ِAudio message transcriptions والإستماع إليها في وقت لاحق.
تهدف الخاصية الجديدة، والتي تم تفعيلها تلقائياً بنظام ios17 من تمكين مستخدم الهاتف من التعرف على المحتوى الوارد بالرسالة الصوتية بإنشاء نسخة نصية منها، ودون سماعها في وقت ورودها، والقدرة على الإستماع إليها في وقت لاحق.
ولإستخدام خاصيةAudio message transcription في هاتفك الأيفون ما عليك إلا إتباع الخطوات الأتية:
- فتح تطبيق الرسائل في هاتف آيفون الذي يدعم نظام ios17
- إنشاء محادثة – رسالة جديدة، ثم قم بالنقر على أيقونة (+) ومن مجموعة الخيارات المتوافرة ستجد الصوت Audio قم بالضغط عليها.
- قم بتسجيل رسالة صوتية، ثم الإرسال، سوف تظهر الرسالة بشكل نصي أسفل الرسالة الصوتية.
- في حال ورود رسالة صوتية، سوف تظهر الرسالة أيضاً بشكل نصي أسفل الرسالة الصوتية الواردة.
- عند الضغط المطول على الرسالة الصوتية الواردة في تطبيق iMessage تظهر قائمة خيارات أختر منها الحفظ في المذكرات الصوتية Save to Voice Memo.