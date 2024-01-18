تحولات الذكاء الاصطناعي: بيل غيتس يشير إلى تغييرات كبيرة خلال 5 سنوات

بيل غيتس يتوقع تحولًا هائلًا بفعل الذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات، المخاوف تتزايد بشأن فقدان الوظائف بنسبة تصل إلى 40% عالميًا، وفقًا لصندوق النقد الدولي، غير أن غيتس لا يختلف بالضرورة مع هذه الفكرة، إذ يعتقد أن مع كل تكنولوجيا جديدة، يظهر الخوف أولاً، ثم تأتي الفرص الجديدة وفقًا للتاريخ.

بيل غيتس يرى في الذكاء الاصطناعي تغييرًا إيجابيًا

قال بيل غيتس: “مثلما حدث مع الإنتاجية الزراعية في عام 1900، حيث تساؤل الناس: ماذا سيفعل الناس؟” أشار إلى أن التاريخ يظهر إنشاء الكثير من الأشياء وظهور فئات وظائف جديدة، مما جعلنا نعيش أفضل وأضاف: “كان الأمر أفضل من أي وقت مضى عندما كان الجميع يعملون في الزراعة سيكون الذكاء الاصطناعي هكذا ” في مقابلة مع CNN، توقع غيتس أن يسهل الذكاء الاصطناعي حياة الجميع، خاصة في مجال الرعاية الصحية، حيث يمكن أن يساعد الأطباء في إنجاز مهامهم بشكل أكثر فعالية، وأكد أن الوصول إلى التقنية سيكون عبر الأجهزة المتاحة بالفعل مثل الهواتف والحواسيب الشخصية المتصلة بالإنترنت.

بيل غيتس يثني على تحسينات ChatGPT-4 ويروج لاستخداماتها المحتملة

أشاد بيل غيتس بتحسينات تقنية ChatGPT-4 من OpenAI، ووصفها بأنها “مثيرة” حيث يمكن للنظام “القراءة والكتابة بشكل أساسي”، مما يعني أنه يشبه إلى حد كبير وجود عامل من ذوي الياقات البيضاء، ورؤيته تتضمن استخدام التكنولوجيا لتقديم نصائح صحية، ومساعدة في كتابة التعليمات البرمجية، والمشاركة في مكالمات الدعم الفني، وأشار غيتس إلى أن دمج هذه التكنولوجيا في مجالي التعليم والطب سيكون “رائعاً”، يُذكر أن Microsoft لديها شراكة بمليارات الدولارات مع OpenAI، ويظل غيتس واحدًا من أكبر المساهمين في مايكروسوفت.



بيل غيتس يتحدث عن رؤيته في دافوس: تقليص الفجوة بين الدول من خلال مؤسسة غيتس

أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، صرّح بيل غيتس قائلاً: “هدف مؤسسة غيتس هو ضمان أن التأخير في استفادة الناس في الدول الفقيرة والوصول إلى الدول الغنية يكون قصيرًا للغاية” وأضاف: “النقص في الأطباء والمعلمين هو أكثر حدة في أفريقيا منه في الغرب”، وفي تقريره هذا الأسبوع، قدم صندوق النقد الدولي رؤية أقل تفاؤلاً، حذر فيها من أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد من عدم المساواة إذا لم يتم التدخل السياسي لتوجيهه نحو التساوي.

بيل غيتس يعلن عن التزامه بالتخلي عن ثروته للعمل الإنساني

بلغت ثروة بيل غيتس 140 مليار دولار، جعلته رابع أغنى شخص في العالم، ولكنه يعتزم التبرع بكامل أمواله للأعمال الخيرية، في حديثه، أكد غيتس أن لديه ما يكفي من المال لاستهلاكه بشكل شخصي، وأنه سيفخر عندما يتخلى تمامًا عن لقب أغنى المليارديرات، وقد التزم بيل غيتس وزوجته السابقة ميليندا بتبرع غالبية ثروتهما للمؤسسة التي أسساها قبل 20 عامًا، وقد أعلن في 2022 عن نية التبرع بمبلغ 9 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2026، يعتبر غيتس أن هذا التزامه سيكون له تأثيرًا كبيرًا على المنظمات التي يتبرع لها، بالتعاون مع شركاء مثل وارن بافيت، الذين تبرعوا بحوالي 100 مليار دولار لمؤسسته، يتوقع غيتس أن يتخلى عن كامل أمواله خلال فترة تقدر بحوالي 20 عامًا.

