تحميل لعبة بلياردو Ball pool الأصلية مجاناً للأندرويد والأيفون
يقضي الكثير من الأشخاص أوقاتهم في تنزيل ولعب الألعاب المميزة والتي يرغبون في قضاء أكثر أوقاتهم في لعبها للوصول إلى مراحل متقدمة من هذه الألعاب، وقد يتشارك الكثيرون هذه الألعاب مع أصدقائهم ويلعبونها بكل جماعي ممتع، ويبحث مستخدمي الهواتف وخاصة الأطفال عن أفضل الألعاب وأكثرها تشويقاً ومتعة، من الألعاب التي لاقت شيوعاً كبيراً ولها شهرة واسعة لعبة Ball pool، التي سنتعرف عليها خلال هذا المقام وخطوات تنزيلها.
لعبة Ball Pool
كانت بداية انتشار لعبة ball 8 pool من خلال تطبيق الفيس بوك حيث كانت احدي الألعاب التي يوفرها مارك زوكبيرج مخترع تطبيق فيس بوك، إلى مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الخاص فيسبوك بجانب بعض الألعاب الأخرى المعروفة كالمزرعة السعيدة، ولكن هذه اللعبة خصوصاً تعلق فيها البعض حتى أصبحوا يبحثوا عن طرق لتحميلها على أجهزتهم الخاصة.
خطوات تنزيل لعبة Ball pall8
بخطوات سهلة يمكن لمحبي هذه اللعبة تنزيلها واقتنائها على أجهزتهم الخاصة من خلال اتباع مايلي، سوف نستعرض لكم خطوات تحميل اللعبة الأكثر انتشاراً في الوطن العربي والعالم في الآونة الأخيرة من خلال الخطوات التالية :-
- يجب الدخول متجر الهاتف جوجل بلاي للأندرويد او اب ستور للأيفون لتحميل اللعبة مباشرة
- الضغط على تنزيل.
- الانتظار لحين تحميل اللعبة.
- ويمكن تحميل اللعبة مباشرة من خلال متجر جوجل بلاي عن طريق:
- الدخول إلى التطبيق.
- كتابة Ball Pool8 في محرك البحث.
- الضغط على تثبيت.
- الانتظار حتى يتم تثبيتها ثم فتحها والاستمتاع بأكثر لعب البلياردو على الهواتف متعة واثارة.