العديد من مستخدمي تطبيق الفيس بوك يبحثون عن طريقة تمكنهم من تحميل فيس بوك بحجم صغير لا يعوق مساحة هواتفهم المحمولة واستغلال هذه المساحة في تحميل أشياء أخرى، مميزات الفيس بوك عديدة لا حصر لها ويعلمها جيدًا كل من له حساب على التطبيق، لكن المشكلة الوحيدة التي قد تصادف البعض عند القيام بتحميل التطبيق هو حجمه الكبير والذي قد يسبب مشكلة لمساحة هواتفهم التخزينية، مما دفع البعض للبحث عن فيس بوك لايت أو تحميل فيس بوك بحجم صغير.

في الحقيقة لا يوجد شخص إلا وقد قام بتحميل التطبيق على هاتفه سواء كان الهاتف يعمل بنظام iOS أو نظام الاندرويد، مزاياه العديدة جعلتنا نرغب بتحميله وإنشاء حساب خاص بنا عليه، إلا أن الحجم أحيانًا يقف عائقًا أمامنا خاصة أصحاب الجوالات المتواضعة، مما دفع القائمون على التطبيق ببذل الكثير من المجهود والعمل على تحديث التطبيق وتطويره بهدف إرضاء رغبات مستخدمي التطبيق، وهذا ما سنتعرف عليه خلال السطور القليلة القادمة فأبقوا معنا لأكتشاف كيفية تحميل فيس بوك بحجم صغير.

فيس بوك بحجم صغير…فيس بوك لايت

عمل القائمون على تطبيق فيس بوك من طرح تطبيق للفيس بوك يُطلق عليه فيس بوك لايت والذي يمتاز بحجمه الصغير، مميزاته دفعت الكثير من المستخدمين يقومون بتحميله والعمل عليه بسهولة، إن تحميل فيس بوك بحجم صغير أو فيس بوك لايت يُعد خطوة ثورية في عالم التواصل الاجتماعي كما يعتبر الأمر إنجازًا هامًا من إنجازات التطبيق التي تم طرحها بالآونة الأخيرة، وحتى نتعرف جيدًا على كيفية تحميل فيس بوك بحجم صغير سواء على جوالك الاندرويد أو الايفون تابعوا معنا تلك السطور القليلة والتي حاولنا اختصارها بقدر الإمكان ولكنها تتضمن الفائدة فأبقوا معنا للنهاية.

مميزات فيس بوك بحجم صغير (فيس بوك لايت)

مزايا فيس بوك بحجم صغير متعددة لا حصر لها، لكننا سنذكر بعضها خلال السطور القادمة:-

إمكانية حفظ العديد من الصور الموجودة على التطبيق على هاتفك الذي يعمل بنظام الاندرويد.

من خلال متجر فيس بوك يمكنك إجراء عمليات الشراء والبيع.

التفاعل مع الأشخاص الذين يقومون بمشاهدة صورك وفيديوهاتك.

مواكبة أخر أخبار النجوم والمشاهير حول العالم.

التطبيق يدعم العديد من اللغات والتي من أهمها: الإنجليزية – الفرنسية – اللغة العربية وغيرها من اللغات.

إمكانية نشر حالة خاصة بك على التطبيق.

إمكانية القيام بالتعديل على ملفك الشخصي من خلال فيس بوك لايت تسجيل الدخول .

. عمل تعليقات والإعجاب بصور أصدقائك عليه.

إمكانية البحث عن أصدقائك في أنحاء العالم والوصول إليهم.

بأقل باقة انترنت تستطيع العمل عليه حيث يعمل على 2G.

التطبيق خفيف الحجم فيعمل على توفير مساحة كبيرة على جوالك الايفون أو الاندرويد.

تحميل فيس بوك بحجم صغير على جوالك الاندرويد

ولكي تستطيعوا تحميل تطبيق فيس بوك بحجم صغير على هواتفكم الاندرويد اتبعوا الخطوات التالية :-

تحميل فيس بوك لايت على هاتفك الاندرويد.

وذلك من خلال الانتقال إلى متجر جوجل بلاي Google play store .

. النقر على تثبيت أو Install.

لتستمتع بعد هذه الخطوات البسيطة بتطبيق فيس بوك لايت على جوالك الاندرويد.

تحميل فيس بوك بحجم صغير لأجهزة الايفون

ولكي تتمكنوا من تحميل فيس بوك بحجم صغير على هواتفكم الايفون قوموا بالخطوات التالية :

الانتقال إلى متجر اب ستور App store.

النقر على تثبيت أو Install.

لتنهي بذلك عملية تحميل فيس بوك لايت على جهازك الايفون.

خطوات تحويل فيس بوك لايت إلى اللغة العربية

ولكي تتمكن من تحويل فيس بوك لايت للغة العربية قم بالخطوات البسيطة التالية :-

القيام بفتح تطبيق فيس بوك لايت على جهازك المحمول.

سيظهر أمامك بالصفحة الأولى ثلاث نقاط عليك النقر عليهم.

ستظهر أمامك مرة أخرى مجموعة من الخيارات قم بالنقر على ( اللغة).

ستجد مجموعة كبيرة من خيارات اللغة ومنهم اللغة العربية، قم بالضغط عليها، ليتحول الفيس بوك لايت خاصتك إلى اللغة العربية.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم لنهاية المقال، والذي تعرفنا من خلاله على خطوات تحميل فيس بوك بحجم صغير على جوالك الاندرويد أو جهازك الايفون، كما تعرفنا معًا على العديد من الأمور التي تخص تطبيق فيس بوك لايت، والتي كان من أهمها مميزاته المتعددة والتي لا حصر لها.