كيفية تحميل فورت نايت على جوال الآيفون والأندرويد 2022

تعتبر فورت نايت من الألعاب المميزة والرائعة التي يبحث عن تحميلها ملايين اللاعبين، والتي تضم أكثر من 8 لاعبين يتسارعون جميعًا باستمرار في ساحة المعركة، من أجل بقاء لاعب واحد في النهاية، وتحمل العديد من الفصول الأكثر تشويقًا والأحداث الاستثنائية والتحديثات المستمرة، نوضح لكم خلال السطور التالية كيفية تجميل اللعبة عبر المنصات المختلفة.

تحميل فورت نايت للاندرويد 2022

تدعم فورت نايت جميع أجهزة الأندرويد والآيفون، وتم تطوير كافة المشاهد فيها لتكون قريبة من المشاهد الواقعية، ما يجعل المستخدمين في حالة تشويق مستمر، وتوفر اللعبة القدرة على إنشاء المباني في منطقة اللاعب الخاصة للعثور على الذخيرة أو مراوغة الأعداء، بالإضافة إلى الحصول على مواد بناء الجدران، وإنشاء حواجز غير مرئية للعين لحماية اللاعبين من الأعداء والحفاظ على أمانتهم، بالإضافة إلى الحصول على الهدايا والمكافآت والجوائز.

كيفية تحميل فورت نايت على الأندرويد

يمكنك تحميل لعبة Fortnite من خلال Google Play من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على جوجل بلاي. كتابة اسم لعبة فورت نايت في شريط البحث. وعندما يظهر اللعبة يمكنك الضغط على “تثبيت”. وسوف تبدأ اللعبة في التحميل على الفور. وعند الانتهاء عليك الضغط على فتح، وهنا تكون اللعبة جاهزة للاستخدام. وذلك من خلال الدخول على إعدادات اللعبة واستكشاف جميع المميزات.

تحميل فورت نايت للايفون مع جلبريك

عليك تحميل AppSync من خلال Cydia.

الدخول على الصفحة الرئيسية الخاصة Tutu Box والضغط عليها.

ثم تحميل Tutu Box ، وقم بفتح Tutu Box بعد ذلك.

الضغط “التطبيقات” وكتابة لعبة “فورت نايت”.

ثم الضغط على “تحميل فورت نايت”.

عند الانتهاء من عملية تحميل لعبة فورت نايت، يجب التحقق من تشغيل Fortnite iOS الموجودة بالإعدادات Kern Bypass وأبدا في اللعبة واستمتع بها.

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