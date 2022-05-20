كيفية وتحميل جوجل كروم للكمبيوتر والهواتف بطريقة سريعة

يبحث ملايين المستخدمين بشك دائم ومستمر عن كيفية وتحميل جوجل كروم للكمبيوتر، من أجل الحصول على المتصفح الأكثر انتشارًا واستخدامًا في جميع أنحاء العالم، لاما يحمله من العديد من المميزات التي تميزه عن غيره من المتصفحات الأخرى، خاصةً فيما يخص وسائل الحماية والخصوصية وعدم سرقة البيانات والمعلومات، ننشر لكم كافة المعلومات حول هذا المتصفح، وأهم مميزاته، ورابط تنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وعلى الهواتف الذكية.

متصفح جوجل كروم



يتوافق متصفح جوجل كروم مع العديد من الأنظمة مثل (Windows 7، Windows 8 ، Windows 10)، ويتميز بأنه سهل الاستخدام وواجهته بسيطة يمكن للمبتدئين من أجل التعامل معه من المرة الأولى، كما أنه يدعم اللغة العربية التي تجعل الكثير من المستخدمين يفضلونه عن غيره من المتصفحات، كما يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم، ليجعل التصفح عبر الانترنت أسهل وأكثر أمانًا، يمكنك استخدامه من خلال كتابة ما تبحث عنه في شريط العناوين، من أجل الحصول على الكثير من الاقتراحات عبر مواقع الويب والصور والفيديوهات على الفور.

مميزات Google Chrome

تحميل جوجل كروم للكمبيوتر مجاني وسهل في الاستخدام للمبتدئين.

يتميز بإمكانية تخصيص محرك البحث لكل شيء.

يدعم جميع اللغات مما يعمل على زيادة انتشاره.

يحتوي على إمكانية الترجمة والتي تتميز بتطويرها بشكل مستمر.

إمكانية المحافظة على الخصوصية عن طريق رسائل تحذير حول مواقع الويب الضارة.

يتيح إمكانية البحث الصوتي دون أن الكتابة المملة.

يمكن لأصحاب الهمم استخدامه بكل سهولة.

تحميل جوجل كروم للكمبيوتر والهواتف

تم خلال الفترة الماضية إطلاق أحدث إصدار من جوجل كروم للكمبيوتر، وأصبح بإمكانك تحميله مجانًا، مع تزويده بخاصية حجب جميع المواقع التي تفرض على المستخدمين الاشتراك والتسجيل لخداع والنصب عليهم، كما يساعدك على منع ظهور الإعلانات المزعجة، ويُمكنك تحميله من الروابط التالية:

أما في حالة تحميله عبر الهواتف الذكية، فيُمكن ذلك من خلال متجر جوجل بلاي لهواتف الأندرويد، وعبر منصة آبل ستور لهواتف الآيفون، من حلال البحث عن اسم: Google Chrome، ثم الضغط على تثبيت ثم البدء في تحميله، ثم موافق وتنزيله عبر جهازك.

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