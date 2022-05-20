كيفية وتحميل جوجل كروم للكمبيوتر والهواتف بطريقة سريعة

محمد أحمد

يبحث ملايين المستخدمين بشك دائم ومستمر عن كيفية وتحميل جوجل كروم للكمبيوتر، من أجل الحصول على المتصفح الأكثر انتشارًا واستخدامًا في جميع أنحاء العالم، لاما يحمله من العديد من المميزات التي تميزه عن غيره من المتصفحات الأخرى، خاصةً فيما يخص وسائل الحماية والخصوصية وعدم سرقة البيانات والمعلومات، ننشر لكم كافة المعلومات حول هذا المتصفح، وأهم مميزاته، ورابط تنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وعلى الهواتف الذكية.

كيفية وتحميل جوجل كروم للكمبيوتر بطريقة سريعة
المحتويات
متصفح جوجل كروم
مميزات Google Chrome
تحميل جوجل كروم للكمبيوتر والهواتف

متصفح جوجل كروم

يتوافق متصفح جوجل كروم مع العديد من الأنظمة مثل (Windows 7، Windows 8 ، Windows 10)، ويتميز بأنه سهل الاستخدام وواجهته بسيطة يمكن للمبتدئين من أجل التعامل معه من المرة الأولى، كما أنه يدعم اللغة العربية التي تجعل الكثير من المستخدمين يفضلونه عن غيره من المتصفحات، كما يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم، ليجعل التصفح عبر الانترنت أسهل وأكثر أمانًا، يمكنك استخدامه من خلال كتابة ما تبحث عنه في شريط العناوين، من أجل الحصول على الكثير من الاقتراحات عبر مواقع الويب والصور والفيديوهات على الفور.

كيفية وتحميل جوجل كروم للكمبيوتر والهواتف بطريقة سريعة 1 20/5/2022 - 5:06 م

Link to Text من إضافات جوجل كروم التي تُتيح لك عمل رابط لفقرة داخل مقال ومشاركته مع أصدقائك

إضافة TooMany Tabs من إضافات جوجل كروم الأفضل في تسريع التصفح وتنظيم النوافذ المفتوحة

مميزات Google Chrome

  • تحميل جوجل كروم للكمبيوتر مجاني وسهل في الاستخدام للمبتدئين.
  • يتميز بإمكانية تخصيص محرك البحث لكل شيء.
  • يدعم جميع اللغات مما يعمل على زيادة انتشاره.
  • يحتوي على إمكانية الترجمة والتي تتميز بتطويرها بشكل مستمر.
  • إمكانية المحافظة على الخصوصية عن طريق رسائل تحذير حول مواقع الويب الضارة.
  • يتيح إمكانية البحث الصوتي دون أن الكتابة المملة.
  • يمكن لأصحاب الهمم استخدامه بكل سهولة.
كيفية وتحميل جوجل كروم للكمبيوتر والهواتف بطريقة سريعة 2 20/5/2022 - 5:06 م
كيفية وتحميل جوجل كروم للكمبيوتر بطريقة سريعة

تحميل جوجل كروم للكمبيوتر والهواتف

تم خلال الفترة الماضية إطلاق أحدث إصدار من جوجل كروم للكمبيوتر، وأصبح بإمكانك تحميله مجانًا، مع تزويده بخاصية حجب جميع المواقع التي تفرض على المستخدمين الاشتراك والتسجيل لخداع والنصب عليهم، كما يساعدك على منع ظهور الإعلانات المزعجة، ويُمكنك تحميله من الروابط التالية:

  1. تحميل جوجل كروم عربي برابط مباشر
  2. تحميل جوجل كروم باللغة الانجليزية برابط مباشر
جوجل كروم
جوجل كروم

أما في حالة تحميله عبر الهواتف الذكية، فيُمكن ذلك من خلال متجر جوجل بلاي لهواتف الأندرويد، وعبر منصة آبل ستور لهواتف الآيفون، من حلال البحث عن اسم: Google Chrome، ثم الضغط على تثبيت ثم البدء في تحميله، ثم موافق وتنزيله عبر جهازك.

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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