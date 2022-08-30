تحميل تطبيق Getcontact اخطر كاشف أرقام تعرف الناس شو كاتبه عنك

تطبيق Getcontact يعد حاليًا من أخطر التطبيقات الكاشفة للأرقام حيث تستطيع من خلاله البحث عن رقم اي شخص, وسيقوم تطبيق Getcontact بإظهار إسم صاحب الرقم ومعلومات أخرى عنه.

ومن احدى ميزات التطبيق ايضًا, يظهر لك كيف تم كتابة إسمك في هواتف الآخرين, ويمكنك ايضًا اختيار رقم من جهات اتصالك لترى كيف تم كتابة اسمه لدى الآخرين.

كيف يعمل تطبيق Getcontact

كيف يحصل تطبيق Getcontact على معلومات كهذه, عندما تقوم أنت بتحميل التطبيق وتسجيل رقمك سيقوم التطبيق بإظهار لك نافذة بأن تسمح له بالوصول إلى جهات إتصالك, وعندما تسمح له سيقوم بتخزين معلومات جهات إتصالك بقاعدة البيانات الخاصة به, وبعدها يظهرها للآخرين.

ولحسن الحظ أن التطبيق يوفر لك زر رفض الوصول الى جهات إتصالك, وحتى لو رفضت بإمكانك إستخدام التطبيق دون مشاكل.

كما يوفر لك التطبيق مزايا الحماية مجانًا من أي مكالمة إحتيالية, كما يمكنك تفعيل خاصية معرفة اسم المتصل مباشر, أي عندما يتصل بك رقم غير مسجل في جهات إتصالك سيقوم التطبيق بإظهار إسمه بشكل فوري.

تحميل تطبيق Getcontact

بإمكانك تحميل التطبيق لنظام الآندرويد من جوجل بلاي هــنــا, ولنظام الآيفون من آب ستور هــــنـــا.

التسجيل بالتطبيق لا يحتاج الى اي خبرة, عندما تفتح واجهة التطبيق يقول لك قم بتسجيل الدخول عبر فيسبوك أو جوجل, بعد التسجيل سيطلب منك إدخال رقمك الهاتف, بعدها سيأتي كود التحقق, بعد وضع كود التحقق مبارك عليك عمل التطبيق.

التطبيق يحتوي على إشتراكات شهرية أو سنوية مدفوعة, الميزات المدفوعة هي معرفة كم شخص قام بالبحث عنك, ومعلومات إضافية عن أي شخص تبحث عنه.