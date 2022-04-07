تحميل تطبيق ياسين تيفي بث مباشر لمشاهدة المباريات والقنوات للأندرويد

مشاهدة المحتويات من خلال المنصات المختلفة على الهواتف المحمولة أصبح أمراً شائعاً للغاية بين مستخدمي الهواتف المحمولة، ولذلك نجد أن هناك العديد من البرامج والتطبيقات التي تقوم بنقل المحتويات وعرضها وأهمها البث المباشر للمباريات، ومن خلال التقرير التالي سوف نوضح لكم رابط تحميل تطبيق ياسين تيفي 2022 للأندرويد.

برنامج ياسين تي في للأندرويد

يعد تطبيق Yacine TV واحداً من التطبيقات الشهيرة الذي تم إطلاقه خصيصاً ليتماشى مع العديد من أنظمة التشغيل المختلفة مثل Android و Windows وغيرها من أنظمة التشغيل، وذلك حيث يمكن من خلاله مُشاهدة القنوات الرياضية والتلفزيونية حتى “المشفرة منها”.

مميزات تطبيق Yacine TV

يقدم هذا البرنامج جُملة من الخصائص والميزات الرائعة التي يمكن الاستفادة منها من قِبل مستخدمي الهواتف المحمولة، حيث تتمثل تلك الميزات في الآتي:

يضم تطبيق ياسين تي في Yacine TV قائمة رائعة من القنوات الرياضية والتلفزيونية التي يتخطى عددها عن 200 قناة.

يمكن من خلاله مشاهدة مباريات كرة القدم ومتابعة البطولات المحلية والعالمية.

بُمجرد تنزيل ياسين تيفي يمكن مُشاهدة “جدول مباريات اليوم” وملخصات المباريات.

أهم ما يميز التطبيق هو أنه لا يأخذ حيزاً كبيراً من مساحة الهاتف وذلك لصغر حجمه.

لا يؤثر على موارد النظام، وأيضاً يمكن تشغيلها على كافة أجهزة الأندرويد بدءً من إصدار أندرويد 4.0 والأحدث.

تحميل تطبيق ياسين تيفي بث مباشر

إذا كنتم تحملون هواتف ذكية تعمل بنظام التشغيل Android يمكنكم بسهولة تامة تنزيل برنامج ياسين تي في 2022 من خلال الرابط المباشر: اضغط هنا.