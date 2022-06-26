تحميل تطبيق صحتي السعودية للايفون والأندرويد

العديد من الأشخاص يتساءلون بالمملكة العربية السعودية عن طريقة معتمدة لتنزيل تطبيق الصحة السعودية، وذلك لخدمة الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية حتى يمكنهم الوصول للمعلومات الصحية من خلال المواقع الالكترونية، لذلك سوف نتعرف معًا على تفاصيل اكتر عن كيفية تحميل التطبيق والمميزات والخدمات التي يقدمها من خلال هذا المقال.

تطبيق صحتي السعودية للايفون والأندرويد

تطبيق صحتي من أحد التطبيقات المميزة التي صدرت من قبل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى تقديم خدمات صحية لأبناء المملكة السعودية، كما يتمكن المستخدم من الوصول إلى المعلومات الصحية، والحصول أيضًا على الكثير من الخدمات الصحية التي تقدمها الجهات المختلفة بقطاع الصحة بالسعودية.

مميزات تطبيق صحتي

هذا التطبيق يتمتع بالعديد من المزايا التي هدفها الأساسي خدمة المواطن بالمملكة العربية السعودية، وهي كالتالي:

● خدمة تتم من خلال الإنترنت تعمل على توفير العديد من الوقت والجهد.

● السرعة في الوصول إلى الخدمات الصحية باختلاف أنواعها.

● خدمة تقديم الاستشارات، والاستفسارات.

● سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية المتعددة إلكترونيًا من دون اللجوء إلى مكاتب الوزارة.

رابط موقع الصحة السعودية

يمكنكم الدخول إلى موقع الصحة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الرابط الموجود على الإنترنت المتاح لذلك، مع إمكانية الحصول على كافة الخدمات الصحية الممتازة التي يقدمها هذا الموقع لأبناء المملكة العربية السعودية، حيث يمكن لجميع المستخدمين الوصول إلى رابط هذا الموقع من خلال “هذا الرابط“.

فهو موقع يعمل على سهولة الوصول إلى معلوماتك الصحية على مدار 24 ساعة باليوم باستخدام الهواتف الذكية، كما أنه موقع آمن على شبكات الإنترنت.

خدمات تطبيق صحتي المملكة السعودية

تطبيق صحتي السعودية يوفر لك الكثير من الخدمات المتميزة من خلال الإنترنت، كما يوفر لك العديد من الوقت، والجهد على هذا النحو:

● تقديم خدمة معرفة المواعيد لفيروس كورونا كوفيد 19 بعد التقييم الذاتي لأعراض هذا الفيروس.

● أيضًا يقدم خدمة الاستشارات عن بعد.

● كما يقدم خدمة البحث عن الأدوية، وأقرب صيدليات توفر هذه الأدوية.

● خدمة عرض الأجهزة المرضية.

● كما يقدم خدمة عرض الوصفات الطبية الإلكترونية الخاصة بالمواعيد بمراكز الرعاية الأولية.

● يقدم أيضًا خدمة إضافة وتسجيل المنتسبين.

● كما تقدم خدمة تسجيل العلامات الحيوية.

● تقديم عرض نتائج الامتحان المدرسي.