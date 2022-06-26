موعدنا اليوم مع اصدار جديد من تطبيق المطوف مناسك الحج والعمرة لأجهزة الأندرويد، سوف نتعرف على وصف كامل عن التطبيق، مع المعلومات الخاصة بالمطور، وغيرها من المعلومات التي يهتمون بها أغلب مستخدمي تطبيقات الأندرويد، حيث أصبح الآن بإمكان المستخدم تحميل أي تطبيق من خلال رابط مباشر، سنتعرف معًا على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع من خلال هذا المقال.

تطبيق المطوف لمناسك الحج والعمرة

تطبيق المطوف مناسك الحج والعمرة هو تطبيق تم اصداره من شركة مدار البرمجة، وهو التطبيق الأول، وايضًا الأكثر أهمية في التطبيقات التي تخص الحج والعمرة، كما أنه به المزايا التالية:

● تطبيق المطوف هو تطبيق تعليمي تثقيفي يعمل على توعية الحجاج، والمعتمرين، كما يعلمهم مناسك الحج والعمرة، وذلك وفقًا للسنة النبوية الشريفة.

● كما أنه يوفر شرح مبسط لكيفية استخدام وسائل معينة من رسومات، وخرائط توضيحية.

تحميل تطبيق المطوف مناسك الحج والعمرة للأندرويد برابط مباشر

تم اصدار تطبيق المطوف من شركة مدار البرمجة، حيث انه التطبيق الأول، والأكثر أهمية من تطبيقات الحج والعمرة، حيث أنه يقدم الاتي:

● يقدم كافة الخصائص التي تخص موسم الحج للعام 1443 هجرية.

● كما أن هذا التطبيق يعمل على تقديم أكبر عدد من المعلومات، والمساعدات، وذلك لزوار البيت الحرام في مواسم الحج والعمرة.

● كما يعلمهم المناسك الخاصة بهم بالحج الواجب أن يتبعونها، مع تلبية العديد من شؤون هذه الشعائر الدينية .

● مما يجعل الشركة المنتجة له تعمل على تطويره، وتزويده بالعديد من الخصائص، والمميزات.

مميزات تحميل تطبيق المطوف مناسك الحج والعمرة للأندرويد

يتميز تحميل تطبيق المطوف مناسك الحج والعمرة على الهاتف الأندرويد بالكثير من المزايا، وهي كالتالي:

● خاصية التذكير بالمناسك للحجاج، والمعتمرين، مع إمكانية إضافات عبادات، والتذكير بها، وذلك من خلال “تحميل تطبيق المطوف مناسك الحج والعمرة للاندرويد“.

● كما أنه يحتوي على نظام جديد للشاشة الرئيسية، لكي يكون أسهل، وأسرع.

● خدمة دليل الحرم المكي، إضافة إلى كل الخدمات، والأماكن التي تكون من داخل، ومحيط الحرم المكي.

● كما يرشد المستخدم إلى أماكن الوضوء، وكذلك أبواب الحرم، وكافة الأماكن داخل الحرم المكي.

● أيضًا يقدم خدمة صوتية مجانية من خلالها يستمع المستخدم إلى شرح كافة مناسك الحج بكل اللغات التي حرصت على تقديمها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.