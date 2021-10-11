تحميل الواتس الذهبي الأصلي مجاناً التحديث الجديد 2021

بواسطة روند زيادة

تحتل برامج المحاثات والـ chat المرتبة الأولي في البحث عنها عبر محركات البحث، حيث يرغب الكثير في تنزيل احدث هذه البرامج وأكثرها سهولة ويسراً في الاستخدام، واتجه معظم الأشخاص لهذه البرامج لأنها سهلة وسريعة الاستخدام، ومن اهم هذه التطبيقات والتي لها شهرة كبيرة في كافة دول العالم هو تطبيق الواتس الذي انتشر وبصورة كبيرة في كافة الأوساط بسبب سهولة استخدامه ومميزاته العديدة، في مقالنا هذا سنتعرف إلى الواتس الذهبي النسخة المطورة عن الواتس الأخضر العادي سنتحدث عن مميزاته وطريقة تحميله بخطوات سهلة وسريعة.

تحميل الواتساب الذهبي النسخة الجديدة مجاناً
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الواتس الذهبي

يعتبر تطبيق الواتس آب الأشهر في الاستخدام من حيث مواقع  التواصل الاجتماعي بين الأشخاص حول العالم، ويعتبر  الواتس الذهبي نسخة مطورة وحديثة عن الواتس الأخضر بميزات أحدث وأكثر متعة، ويتم في هذه  الفترة تحميل النسخة الجديدة 2021 حيث تضم النسخة الجديدة الكثير من التحديثات المختلفة التي تتمثل في جعل عملية الدردشة أقوى وأفضل وقد تم تحديث هذا التطبيق حتى يتناسب مع جميع الأجهزة الحديثة، يتميز هذا التطبيق بميزات عديدة ومتنوعة غير موجودة في الواتس الأخضر، حيث يتعامل ضد الحظر و يتيح إمكانية فصل الإنترنت عن تطبيق الواتس آب بسهولة، ويمكن التحكم في الخصوصية بطريقة سهلة وبسيطة.

الواتس اب الذهبي 2021
الواتس اب الذهبي 2021

خطوات تحميل الواتس الذهبي

لتنزيل الواتس الذهبي، عليك عمل نسخة احتياطية لمحادثاتك قبل أن تقوم بإلغاء تثبيت الواتس الأخضر، ثم اتباع الخطوات الآتية لتتمكن من تثبيت التطبيق على هاتفك بنجاح:

  •  الدخول إلى الإنترنت محرك البحث جوجل.
  • الضغط على أول رابط يظهر لك.
  • ثم بالضغط على كلمة تحميل.
  • انتظر قليلاً ليتم تثبيت على هاتفك.
  • بعد التنزيل قم بإدخال رقم جوالك وتغيير كلمة المرور ثم استرداد النسخة الاحتياطية من المحادثات ثم استمتع بكافة ميزات الواتس الذهبي.


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روند زيادة

أعمل في إدارة الأعمال، وكاتبة محتوي عربي، وأعشق هواية القراءة والإطلاع

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