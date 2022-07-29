بعد انتهاء التحديثات الأخيرة من قبل الشركة المنتجة حاز تحميل الإصدار الجديد من تطبيق سيملر كنوك 22 على نسبة عالية جداً، وذلك من قبل مستخدمي الإصدارات الأولية من التطبيق بالإضافة إلى راغبي الحصول عليه لأول مرة خاصة وأن إصدار Simar Knock 2022 الخاص بالهواتف الذكية تم تزويده بعدد أكثر من التقنيات الخاصة بتغيير الصوت، فقد شاع استخدامه بكثرة خلال الفترة الأخيرة على أجهزة الاندرويد نظراً لسهولة استخدامه إلى جانب أجهزة الايفون، ومن الوقت للآخر يتم تحديث النسخة الخاصة بالتطبيق من قبل الشركة المنتجة لتلافي أي مشاكل قد تحدث أثناء استخدامه.

تحميل الإصدار الجديد من تطبيق سيمار كنوك 22 مجاناً

تطبيق Simar Knock 22 من أكثر التطبيقات شيوعاً واستخداماً من قبل الأشخاص على هواتفهم الذكية، فهو تطبيق ممتاز في المساعدة على تغيير الصوت والاختيار من بين العديد من الأصوات المتنوعة، بالإضافة إلى إمكانية تحويل الصوت إلى نص والعكس من خلاله، كما أنه ملائم لكافة أجهزة التشغيل الخاصة بالأندرويد القديمة والحديثة، والتطبيق يضم ما يزيد عن 500 صوت بأكثر من لغة ولهجة مختلفة فقد حقق الريادة والتفوق على باقي التطبيقات الخاصة بذلك المجال.

خطوات تحميل أخر تحديث من تطبيق سيمار كنوك 22 للأندرويد

في البداية عليك التوجه إلى أيقونة جوجل بلاي على الهاتف وقم بالبحث عن اسم التطبيق بكتابة داخل مربع البحث البرنامج معروف باسم Meta Voicer.

في حال تواجد التطبيق بالفعل على هاتف تجد بجانبه كلمة تحديث قم بالضغط عليه، وفي حالة عدم تواجده على الهاتف تظهر لك كلمة تنزيل اضغط عليها.

في حال تم تحميله لأول مرة عقب انتهاء التحميل اتجه لأيقونة التطبيق ليتم استكمال التثبيت، ولكن في حال تواجده سيتم تحديثه بشكل تلقائي بعد القيام بالخطوات السابقة.

أو التحميل للاندوريد مباشر من هنا

ولتحميل نسخة APK من هنا

مميزات تطبيق سيمار كنوك Simar Knock 22