تحميل الإصدار الأخير للعبة ببجي على الموبايل والكمبيوتر PUBG MOBILE 2022

الشركة المنتجة للعبة PUBG MOBILE العالمية قامت بإطلاق النسخة الحديثة على الهاتف والكمبيوتر بعد أن قامت بإضافة عدد من المميزات الحصرية التي تجعلها محافظة على المرتبة الأولى في سباق ألعاب الحركة والإثارة والمغامرات والتشويق، منذ اللحظة الأولى لإصدار اللعبة حازت على نسب تحميل تخطت التوقعات فقد وصلت إلى الملايين حول العالم، وقد حرص مستخدمو اللعبة على تحميل تحديث 2022، للاستفادة من الأسلحة الجديدة والسرعات الفائقة التي تم إتاحتها من قبل الشركة، لذا نوضح من خلال مقالنا الطريقة المتبعة ليتم تحميل النسخة الحديثة من اللعبة على الموبايل.

تحميل الإصدار الأخير للعبة ببجي PUBG MOBILE 2022

النسخة الحديثة من اللعبة ملائمة لأجهزة تشغيل الأندرويد القديمة والحديثة ونظام تشغيل جهاز الأيفون أو جهاز الحاسب الآلي، حيث بإمكانك الآن تحميل آخر إصدار للعبة على الهاتف والكمبيوتر ولكن في البداية لا بد من تنزيل APK و OBB ثم الضغط على Apk لتتم عملية التثبيت، ثم على المستخدم القيام بنسخ ملف OBB وإضافته كاملاً إلى ملف ببجي في جهازك صاحب نظام التشغيل الأندرويد، وفي حال عدم توافر الملف يتم إنشاء واحد جديد، وقم بالذهاب إلى اللعبة بعد انتهاء الإجراءات السابقة لتستفيد بالمزايا الجديدة في اللعبة في الإصدار الأخير.

تحديث لعبة ببجي من متجر التطبيقات

هناك طريقة أخرى يتم من خلالها تحديث لعبة ببجي موبايل من خلال متجر التطبيقات المتواجد على الهاتف سواء الأندرويد أو الأيفون، حيث يتم النقر على متجر الهاتف الخاصة بتحميل الألعاب والتطبيقات وإدخال اسم اللعبة داخل مربع البحث، النقر على علامة بحث لتظهر اللعبة أعلى القائمة وبجانبها كلمة تحديث يتم النقر عليها ليتم تحديث اللعبة وتحميل الملفات الجديدة، بعد الانتهاء يمكن التوجه إلى أيقونة اللعبة على الهاتف والاستمتاع بالإصدار الجديد.

مميزات التحديث الأخير للعبة ببجي موبايل