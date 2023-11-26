تحليل جديد يكشف انتقال موظفي آبل إلى جوجل بأعداد أكبر

كشفت بحوث حديثة أنجزتها مؤسسة “سويتش أون بيزنس”، والتي تعنى بدراسات سوق العمل وتحركات الكفاءات بين الشركات، أن هناك ميلًا ملحوظًا للمحترفين الراحلين من شركة آبل لاختيار جوجل كوجهتهم المقبلة، يبرز هذا الاتجاه الانسياب المستمر للمهارات والخبرات بين هذين العملاقين في ميدان التكنولوجيا، مما يدل على تنافسية السوق وتغير الأولويات لدى الموظفين الباحثين عن فرص جديدة، توضح هذه الظاهرة كيف أن البيئة الوظيفية في شركات التكنولوجيا الكبرى تتميز بالديناميكية والتحول، حيث يسعى الأفراد إلى التطور في مساراتهم المهنية من خلال الانتقال إلى شركات توفر تحديات جديدة وفرصًا للنمو والابتكار. الأرقام تتحدث

وفقًا للتحليل الذي أجري على بيانات منصة لينكد إن، الشهيرة كمنصة مهنية رائدة، تبيّن أن هناك تدفقًا ملحوظًا للموظفين بين شركتي آبل وجوجل، تشير الأرقام إلى أن 3858 موظفًا قد انتقلوا من آبل إلى جوجل، في حين أن 2123 موظفًا قد قاموا بالخطوة المعاكسة وانتقلوا من جوجل إلى آبل، هذه الإحصائيات، المستخرجة من تحليل السير الذاتية والمعلومات الوظيفية للموظفين المدرجين على لينكد إن، توفر نظرة ثاقبة حول حركة الكفاءات والخبرات بين هاتين الشركتين الرائدتين في قطاع التكنولوجيا.

مصادر المواهب لآبل

تستقطب شركة آبل مواهبها من عدة شركات تكنولوجية عالمية، حيث تأتي قائمة مصادر الموظفين الرئيسية لآبل من عمالقة الصناعة مثل إنتل، مايكروسوفت، أمازون، جوجل، IBM، وأوراكل، بالإضافة إلى ذلك، تضم شركة آبل في صفوفها موظفين من شركات مثل تسلا، إنفيديا، أدوبي، ميتا (المعروفة سابقًا بفيسبوك)، أوبر، نتفلكس، وسيلز فورس، وإن كانت هذه النسب أقل مقارنة بالشركات الأخرى، تحتل إنتل مكانة متميزة كأحد أبرز المصادر للموظفين لدى آبل، خصوصًا بعد الاستحواذ الذي قامت به آبل على قسم شرائح المودم لديها، مما أدى إلى انتقال عدد كبير من موظفي إنتل إلى آبل.

وجهات مفضلة لمغادري آبل

تعتبر جوجل الوجهة الرئيسية للموظفين الساعين لمغادرة شركة آبل، متبوعةً بشركات أخرى بارزة في القطاع مثل أمازون، ميتا (المعروفة سابقًا باسم فيسبوك)، مايكروسوفت، تسلا، إنفيديا، سيلز فورس، وأدوبي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الشركات الأخرى التي تستقطب الكفاءات من آبل.

التوظيف المتبادل والاستراتيجيات

مع أن التنقل والانتقال بين الشركات يُعد ظاهرة شائعة في عالم الأعمال الحديث، إلا أن البيانات تشير إلى أن شركة آبل تستقطب فقط نسبة صغيرة من موظفيها من شركات التكنولوجيا الأخرى، والتي لا تزيد عن 5.7%، هذه النسبة تعد متواضعة للغاية عند مقارنتها بشركات مثل جوجل وميتا، حيث تفوق نسبة التوظيف القادم من الشركات الأخرى 25%.