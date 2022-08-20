تحذير .. هذه الأغنية تدمر حاسبك الآلي ومايكروسوفت تكشف عن السبب الغامض

بعد سلسلة من الأعطال التي أصابت العديد من أجهزة الحاسب الآلي المحمولة “لاب توب” خلال الآونة الأخيرة، كشف فريق من شركة “مايكروسوفت” عملاق صناعة البرمجيات الأمريكية عن السبب الغامض لهذه الأعطال، وبينت التحقيقات التي قام بها الخبراء التقنيين أن هناك عامل مشترك في أغلب الأجهزة التي أصابها العطل وهو “أغنية”.

جانيت جاكسون هي السبب

وفق ما أعلنته شبكة “سكاي نيوز” فالسبب المباشر في تعطل أجهزة الحاسب الآلي، والذي أعلنه فريق “مايكروسوفت” كان أغنية للمطربة الأمريكية “جانيت جاكسون”، حيث أعلن مهندس البرمجيات الرئيسي للشركة ريموند تشين، من خلال بيان رسمي نشرته “مايكروسوفت” أن إحدى أكبر شركات تصنيع الحواسب اكتشفت أن تشغيل أغنية “إيقاع الأمة” للمطربة الأمريكية السمراء “جانيت جاكسون” قادراً على إتلاف بعض أنواع الحواسب المحمولة.

بالرغم من غرابة الطرح الذي أعلنته “مايكروسوفت” لتفسير أسباب تخريب الأجهزة المحمولة سالفة الذكر، إلا أن الأغرب من ذلك أن المحققين اكتشفوا أن تشغيل هذه الأغنية بجوار أجهزة حاسب آلي من تصنيع شركة منافسة يؤدي أيضاً إلى تلفها.

لماذا تدمر هذه الأغنية أجهزة الحاسب الآلي

وعن السبب وراء هذا الأمر الغريب، فسر تقرير مايكروسوفت أسباب التلف الذي تحدثه هذه الأغنية التي صدرت منذ أكثر من ثلاثين عام للأجهزة، بأنها تحتوي على ترددات الرنين الطبيعي في القرص الصلب الذي تستخدمه هذه الشركة وغيرها من شركات تصنيع الحواسب الآلية.

وحيث أن الأصوات لها طول موجي يُصدر قدراً من الاهتزاز، وهو ما يعرف بالرنين المتوسط، فالأجهزة التي تم شحنها منذ عام 2005 كانت أكثر الأجهزة التي تضررت من هذه الأغنية التي يؤثر طولها الموجي بشكل كبير على عملها.