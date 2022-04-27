تحذير هام من واتساب WhatsApp لمستخدميه .. رسالة احتيالية خطيرة

وجه تطبيق المراسلة الأهم في العالم “واتساب” WhatsApp لأكثر من ملياري مستخدم حول العالم، هم عدد مستخدمي التطبيق الأخضر، تحذير هام من رسالة احتيالية خطيرة تستهدف سرق بيانات ومعلومات المستخدمين، وطالب WhatsApp كل من تصل إليه هذه الرسالة بحذفها فوراً نظرا لما تحمله من خطورة على أمن حساباتهم الشخصية.

واتساب يحذر من رسالة احتيالية خطيرة

وعن طريقة وصول الرسالة الاحتيالية، قالت مواقع تقنية متخصصة أن الرسائل التي يرسلها المحتالون للضحايا المحتملين، تأتي على شكل رسالة موجهة من فريق الدعم الفني لتطبيق واتساب، الأمر الذي يجعل متلقي الرسالة يتعامل معها بشكل حقيقي وجدي، وتطلب منهم الرسالة بعض المعلومات الشخصية والائتمانية، وفي حالة استجابة المستخدم، يحصل المحتالون على البيانات التي تمكنهم من السيطرة على حسابهم البنكي والاستيلاء على الأموال التي بداخله.

الخطير في الأمر أن المحتالين يستخدموا رسالة تحمل شعار واتساب والذي يبدوا رسمياً وموثقاً أمام متلقي الرسالة، كما يستخدم المحتالون وسائل متعددة منها تطبيقات التواصل الفوري للوصول لمعلومات المستخدم وسرقتها.

كيف تفرق بين الحساب الحقيقي للدعم وحساب المحتالين

وأوضح خبراء الأمن السيبراني أن هناك طريقة سهلة للتفرقة بين الحساب الحقيقي للدعم الفني، والحساب المزيف الذي يستخدمه المحتالون، فالحساب الحقيقي للدعم الفني يحمل علامة توثيق خضراء توجد أسفل صورة الحساب وليست في داخلها، كما أن هذه العلامة لا يمكن للمحتالين الحصول عليها.

وطالب خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي واتساب WhatsApp بضرورة مسح أي رسالة تحمل علامة التوثيق داخل صورته، حيث أنها رسالة احتيالية خطيرة لا يجب التفاعل معها مطلقاً.

وبصفة عامة أكد الخبراء التقنيين أن “واتساب” لا يطلب أي معومات من مستخدميه تخص بطاقاتهم الائتمانية أو معلوماتهم البنكية الشخصية، مثل رموز المرور أو أكواد التأكيد للحسابات البنكية، وأي رسالة تصل تحمل مطالبه بهذه المعلومات يجب حذفها فوراً.