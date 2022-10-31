تحذير هام لمستخدمي واتساب في فعل تلك الأشياء

نجح تطبيق واتساب في جذب العديد من العملاء والمستخدمين خلال الفترة الأخيرة بالعديد من دول العالم، وقد يشكل التطبيق أزمة كبيرة لبعض المستخدمين بسبب ارتكاب بعض الأخطاء الغير مقصودة، أو عدم تفعيل الإعدادات الضرورية من أجل تأمين الحسابات الخاصة بهم على التطبيق، وهو الأمر الذي يسبب مشاكل في المستقبل، لذا يجب الحذر بشكل مستمر من تلك الأخطاء.

أخطاء لا يجب فعلها على واتساب

من جانبه أشار موقع “Gadgets Now” أنه يجب على المستخدم الالتزام ببعض الأشياء من أجل ضمان حماية الحساب الخاص به، وذلك حتى لا يقع ضحية للاختراق، وحتى لا يتعرض للإزعاج، حيث يجب الحذر من الأشياء التالية من أجل المحافظة على الحساب الخاص بك.

صورة ملفك الشخصي

يجب الحذر من صورة الملف الشخصي على WhatsApp واختيار صورة بسيطة، حيث يجب ألا تكشف تلك الصورة عن معلومات هامة عن المستخدم، مثل أرقام وبيانات محل السكن، أو رقم السيارة أو غيرها من الأمور الشخصية، ويوجد 3 خيارات هامة لزيادة الخصوصية فيمن يمكنه رؤية صورة الملف الشخصي:

الجميع.

جهات الاتصال الخاصة.

لا أحد.

لا تقبل أي شخص على واتساب

على المستخدم حذف الأشخاص غير ذوي الصلة من قائمة الاتصال الخاصة به أو حظرها، كما يجب على المستخدم أيضاً مسح قائمة جهات الاتصال الخاصة التي لم تعد على اتصال بهم.

تفعيل المصادقة الثنائية

من اجل تامين الحساب بقوة، يجب على المستخدم تفعيل المصادقة الثنائية من أجل المحافظة على البيانات والمعلومات، وعدم اختراق الحساب من قبل الهاكرز والمتسللين.

ضرورة تعطيل تحميل صور واتساب تلقائياً

من الإعدادات الهامة في تطبيق واتساب منع تحميل الصور بشكل تلقائية حيث تتيح مساحة تخزينية كبيرة على الهاتف، لأن عملية تخزين الصور بشكل تلقائي تزيد من مشكلو المساحة التخزينية فضلاً على أنها قد تشمل روابط خبيثة.

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عدم السماح للجميع بإضافتك في الجروبات

يمكن للمستخدم تقيد من يمكنه إضافتك في المجموعات أو الجروبات الخاصة من خلال الدخول إلى إعدادات الخصوصية، وتحديد جهات الاتصال الخاصة بي فقط، أو جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء وتحديد من تريد استثناؤه من ذلك الأمر.