واتساب يطلق أقوى تحذير بحظر ملايين الحسابات بسبب GB WhatsApp

تطبيق GB WhatsApp، هو نسخة معدلة من واتساب الأصلي أو مقلدة مخصصة لهواتف أندرويد، انتشر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة على مختلف المنصات، وبالفعل قام بتحميله الملايين، نظرًا لما يحمله من بعض الميزات التي لا تحملها النسخة العالمية، واستطاع الانتشار أكثر في الوطن العربي، لما حمله من بعض الخصائص التي تهم الكثيرين، إلا أن هذا الوضع أقلق الشركة المالكة لـ WhatsApp وهي شركة فيسبوك، وتحركت سريعًا محذرة من تحميله، وتطور الأمر بالتهديد بحظر حسابها في حالة تحميل المنصة البديلة.

مميزات GB WhatsApp الجاذبة للكثيرين

في البداية وقبل أن نوضح تفاصيل قرار واتساب بالحظر في حالة تحميل GB WhatsApp، نكشف أبرز الخصائص الذي استطاع الأخير من خلالها من جذب ملايين المستخدمين، ومنها:

الرد التلقائي على الرسائل.

إرسال العديد من الصور.

الحصول على المزيد من السمات اللونية لتصميم التطبيق.

تفعيل ميزة تنزيلات الحالة.

ميزات سلسة جديدة للدردشات الفردية والجماعية.

تهديد بالحظر لمستخدمي النسخة البديلة

وجاء تهديد الشركة المالكة للنسخة العالمية الأصلية من تطبيق واتساب، بعد ازدياد عمليات تحميل نسخة الجي بي، حيث رأت أنها ستعاني من ذلك وربما تخسر الكثير من المستخدمين، لذا كان ورقتها الأخير بالضغط لمنع تحميله، من خلال حظر الحسابات الرسمية لكل من يقوم بتحميل النسخة البديلة، وقد يكون الأمر تهديد فقط، إلا أنه لابد أن يُؤخذ على محمل الجد أيضًا.

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بدء تدارك بعض ميزات واتساب جي بي

ولم تقف النسخة الأصلية على ذلك فقط، بل في الناحية الثانية، بدأت إطلاق عدد من التحديثات الجديدة التي تحمل بعض الميزات التي تحملها النسخة البديلة، ومنها تفعيل ضع التخفي وإخفاء آخر ظهو، وإخفاء علامة القراءة الزرقاء، أو خيار الاستلام، وغيرها.