تحذير من ثغرة بـ آبل باي Apple Pay للدفع الإلكتروني.. قد تسحب أموالك دون علمك

كشفت تقارير أجنبية، أن بعض الباحثين في مجالات التقنية، اكتشفوا ثغرة أمنية خطيرة في خدمة آبل باي الخاصة بهواتف آيفون، قد تتسبب في سحب بعض الأموال من رصيدك دون علمك، وهو ما حذروا منه بقوة، حتى لا تقع فريسة للمتسللين والهاكرز، وعلى حد قولهم تكمن المشكلة تحديدًا في نظام الدفع اللا تلامسي من الشركة الأمريكية والموجود بجميع هواتفها، فيمكنهم فقط من خلال فك شفرة فتح الهاتف بمسح الوجه أو كلمة المرور من الدخول إلى الخدمة وسحب الأموال بكل سهولة.

ثغرة أمنية في نظام آبل باي

جدير بالذكر أن خدمة Apple Pay الموجودة بهواتف الآيفون، تُعد واحدة من أكثر منصات الدفع الإلكتروني أمانًا في العالم، إلا أنها في الوقت ذاته يوجد فيها بعض الثغرات التي لابد من معرفتها، لاسيما وأن هذا النظام يسمح لحامليه من استخدام رموز PIN أو بصمات الأصابع أو نظام معرف الوجه، إلا أن بعض المتسللين إلى هاتفك ومن خلال خاصية Express Transit وهو وضع في المحفظة الرقمية يمكّن المسافرين من إجراء مدفوعات سريعة بدون تلامس دون فتح هواتفهم، من سحب الأموال من خلاله.

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والتأثير الأكبر على بطاقات الفيزا

ووفقًا للتقارير، فإن الخلل يؤثر على بطاقات Visa، وليس مزودي البطاقات الآخرين، مثل Mastercard أو American Express، لذا يرجى الانتباه بشكل دائم ومستمر من تغيير الرمز السري والبصمات، ومحاولة الحفاظ عليها بشكل سري لك فقط، إلا أنه في الوقت ذاته طمأن مختص في الأمن السيبراني السعودي المواطنين، مؤكدين أن أزمة الفيسبوك الأخيرة ليست لها علاقة بوجود ثغرة في نظام آبل باي ولا داعي لحذفه.