تحذير لمستخدمي الواتساب من رسائل خادعة تعتمد على الابتزاز العاطفي

قراصنة الإنترنت يقومون بعمل عملية احتيالية من خلال الواتساب تعتمد على الابتزاز العاطفي للمستخدم استدراجه لارسال مبالغ مالية كبيرة فهناك إحدى المستخدمين التى تم ارسال رسالة احتيال لتستغل عاطفتها تجاه شخص قريب منها، وفي هذا التقرير سوف نشرح مفصلا عن ما تحتوي الرسالة الخادعة التي تم إرسالها لإحدى مستخدمي الواتساب.

تفاصيل الرسالة الخادعة التي أرسلت لإحدى مستخدمي الواتساب

تحكي أليسون عن الرساله الخدعه التي ارسلت اليها بانها الرساله تحتوي على “مرحبا امي لقد اسقطت هاتفي في المرحاض وهذا هو رقم الجديد” دارت الشكوك والتفكير لدي اليسون حول اذا كانت هذه الرساله من ابنها ام لا، وفي اليوم التالي قد تم ارسال من نفس الرقم ان ابنها يحتاج الى مساعده بمبلغ 2600 جنيه استرليني حيث انه يحتاج الى هذا المبلغ لسداد قرض، فقامت اليسون بالاتصال بالرقم الجديد لابنها ولكنها تلقت الرد بانه لا يستطيع التحدث سارعت اليسون بتسديد المبلغ ولكنها نسيت النقر على تاكيد للدفع النهائي وهذا لحسن الحظ فقد طلبه المحتال صوره لاثبات الدفع وقد نجت من رسالة الاحتيال.

خاصية جديدة بعد تحديث الواتساب

بعد التحديث الجديد للواتساب فقط تم السماح بحذف الرسالة فى خلال أسبوع كامل حيث إنها كانت من قبل صالحه لمده سبع دقائق فقط لحذف الرسالة وأصبحت هذه الخاصية متوفرة على هواتف الآيفون وأيضا الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد.

الحيلة الجديدة لحذف رسائل الواتساب بالخطوات