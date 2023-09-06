تحذير عالي الخطورة من “الأمن السيبراني” لمنتجات “كروم”
أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن تحديث أمني على منتجات Chrome.
قد يهمك:
وأكد الأمن السيبراني إن التهديد يتيح للمهاجم تنفيذ ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة وتنفيذ تعليمات برمجية.
ونصح المركز المستخدمين بضرورة تحديث المتصفح إلى نسخة (116.0.5845.179/.180) لنظام التشغيل Windows و(116.0.5845.179) لنظامَي التشغيل Mac وLinux، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط:
https://chromereleases.googleblog.com/2023/09/stable-channel-update-for-desktop.html