تحذير عالي الخطورة من “الأمن السيبراني” لمنتجات “كروم”

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن تحديث أمني على منتجات Chrome.

المركز الوطني للأمن السيبراني - مصدر الصورة: حساب المركز على موقع X

وأكد الأمن السيبراني إن التهديد يتيح للمهاجم تنفيذ ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة وتنفيذ تعليمات برمجية.

ونصح المركز المستخدمين بضرورة تحديث المتصفح إلى نسخة (116.0.5845.179/.180) لنظام التشغيل Windows و(116.0.5845.179) لنظامَي التشغيل Mac وLinux، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط:

https://chromereleases.googleblog.com/2023/09/stable-channel-update-for-desktop.html